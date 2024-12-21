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МВФ одобрил выделение Украине транша на 1,1 млрд долларов
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине 1,1 млрд долларов по программе EFF
Совет директоров МВФ провел шестой обзор программы финансирования для Украины, это открывает путь для выделения Киеву около 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF), сообщил фонд.
Средства будут «направлены на бюджетную поддержку», передает ТАСС.
Джули Козак, директор по коммуникациям МВФ, ранее пояснила, что после выделения этого транша общий объем помощи Украине в рамках программы EFF достигнет 9,8 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Программа EFF для Украины рассчитана на четыре года и завершится в 2027 году. Общая сумма, предусмотренная программой, составляет 15,5 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре МВФ сообщил, что после пятого обзора программы расширенного финансирования Украины согласовано выделение Киеву транша в 1,1 млрд долларов.
Сообщалось, что только за обслуживание кредитов МВФ Украине придется заплатить в 2024 году около 3 млрд долларов, а в 2025 году – более 3 млрд долларов.