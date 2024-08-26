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    26 августа 2024, 08:30 • Экономика

    Западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу

    Западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу
    @ Zuma\TASS

    Один из инвестиционных фондов похвастался, как ему удалось получить высокий доход на проблемах Украины. Всегда находятся те, кто в любой кризис – будь то экономический или геополитический – умеют на нем зарабатывать. Как западные инвесторы наживаются на украинском кризисе?

    Вооруженный конфликт с Украиной для одних разрушает человеческие жизни и судьбы, наносит материальный ущерб, а для других – приносит небывалые доходы. Украина, которая уже третий год находится в вооруженном конфликте с Россией, принесла одному фонду самый высокий доход, в итоге он обошел своих конкурентов-инвесторов.

    Фонд Arkaim Advisors выиграл благодаря тому, что в свое время скупил долговые обязательства трех корпораций Украины – госкомпании «Нафтогаз», «Украинских железных дорог» и горнодобывающей компании «Метинвест».

    Облигации этих украинских компаний обеспечили одну из самых высоких доходностей на развивающихся рынках в этом году – около 73%, 52% и 19% соответственно, в то время как средний показатель для компаний-аналогов с «мусорным» рейтингом составляет 9,4%, свидетельствуют данные Bloomberg.

    Этот фонд специализируется в том числе на мусорных облигациях развивающихся стран. Что это за облигации и как удается зарабатывать такие бешеные проценты на них?

    Облигации в целом – это довольно консервативный инструмент инвестирования, потому что обычно приносят скромную доходность, в отличие от акций, вложения в которые считаются более рискованными. Поэтому вложения в акции часто «перекрывают» инвестициями в облигации для подстраховки. Большинство инвесторов предпочитают вкладывать свои средства, конечно же, в американские облигации – хоть доход небольшой, но риски минимальны, либо в облигации других крупных развитых стран с высоким рейтингом.

    Но совершенно другое дело «мусорные», или «бросовые» облигации. Потому что это долги страны или компаний с кредитным рейтингом ниже инвестиционного или вообще без рейтинга. То есть с экономической точки зрения давать в долг таким компаниям очень опасно – они могут никогда не отдать его и объявить дефолт. Поэтому, чтобы привлечь инвесторов, им приходится повышать доходность.

    Зарубежные инвесторы начали скупать украинские облигации еще весной 2022 года, когда уровень неопределенности зашкаливал. Но их расчет был на то, что, как только спецоперация России окончится, цены на украинские облигации резко вырастут.

    И хотя СВО еще продолжается, но эти инвесторы со стальными нервами уже посчитывают колоссальные прибыли. Откуда же сейчас берутся эти доходы?

    Все дело в деньгах, которые каждый год отправляют на Украину ее западные хозяева. Вся эта помощь в большинстве своем идет не в реальную экономику Украины, как могло бы казаться со стороны, а на оплату украинских долгов все тем же зарубежным инвесторам. Такой круговорот капитала – из одного западного кармана в другой западный карман – при этом, долги Украины только увеличиваются, причем, как на уровне страны, так и на уровне украинских госкомпаний. На конец 2021 года госдолг страны составлял 48,9% ВВП, к концу 2023 году вырос до 85% ВВП. 

    Совокупный госдолг страны увеличился с 97,95 млрд долларов в 2021 году до 152,2 млрд долларов в июне 2024 года (рост за год почти на 20%). Структура долгов такова: 71,4 млрд приходится на международные объединения, 42,2 млрд – на украинцев юи местный бизнес, 7,5 млрд – на другие страны. Плюс есть еще 19,7 млрд долларов по еврооблигациям, по которым действует мораторий на выплаты. При этом, обслуживание долга серьезно выросло. Только за обслуживание кредитов МВФ Украине придется заплатить в этом году около 3 млрд долларов, в 2025 году – более 3 млрд долларов. Но кредитов и долгов у страны намного больше. По информации ООН и украинской статслужбы на выплаты процентов в 2023 году ушло 7,9 млрд долларов (в 2022 году – 5,9 млрд). В расчете на одного человека украинская задолженность выросла в 1,5 раза, а в абсолютном выражении – на треть. И это не смотря на то, что страны G7 и ряд кредиторов предоставили Киеву долговые каникулы.

    Что касается «Нафтогаза», то компания реструктурировала свои долги и недавно получила очередные средства от Европейского банка реконструкции и развития. Реструктуризация долга означает, что компания не отдала долг, а отсрочила свой долг на более долгий срок, а значит, процентов в итоге она заплатить больше. А средства ЕБРР дает не просто так по доброте душевной, а в виде кредитов с процентами, и делает это на регулярной основе. «Нафтогаз» на эти кредитные деньги в том числе закупает газ.

    «Украинские железные дороги» в конце 2023 года договорились об отсрочке выплат по евробондам на два года – до января 2025 года (облигаций на 895 млн долларов).

    «Метинвест» использует свободные денежные средства для выкупа облигаций по мере возможности, и тем самым заслуживает расположение инвесторов. Например, в мае компания объявила тендер по выкупу части своих еврооблигаций с погашением в 2025-2026 годах на сумму до 70 млн долларов. Один из минусов «мусорным» облигаций состоит в том, что они неликвидные, то есть желающих из выпить немного, поэтому продать такие бумаги порой проблема. Поэтому так ценно, что компания сама выкупает облигации, что говорит о ее неплохом финансовом состоянии.

    Главный инвестиционный директор фонда Дмитрий Грико объясняет, что долги Украины – это, конечно, не единственные активы. В портфеле фонда обязательно есть высокодоходные (то есть «мусорные») облигации компаний из других стран. Чтобы если что-то не оправдает надежд, другой бизнес смог компенсировать потери.

    До мая 2024 года крупнейшим объектом фонда, на самом деле, была не Украина, а Аргентина с ее корпоративными и провинциальными кредитами. Но теперь именно Украина заняла большую долю в портфеле фонда. В октябре 2023 года доля Украины в фонде составляла 8%, а теперь она превышает 10%, отмечает Грико «Блумбрег».

    Эта стратегия заработка на «мусорным» облигациях не является каким-то новшеством. В США доля высокодоходных (более имидживое название) облигаций превышает 15%. В Америке даже есть свой «король мусорных облигаций», который выстрелил в 1990-е годы – Майкл Милкен.

    Изначально суть стратегии в скупке «мусорных» облигаций заключалась в том, чтобы найти среди компаний с низким или неинвестиционным рейтингом те, которые заслуживают доверия, и дать им денег в долг. Компании, получив деньги, развиваются в доходный и крупный бизнес.

    Именно благодаря такому инструменту в свое время в США развился телекоммуникационный сектор, игорный бизнес, киноиндустрия, и даже ритейлеры и энергетические компании. То есть инвесторы, по сути, помогали вставать с колен маленьких компаниям. Однако теперь это все приобрело иную суть и больше похоже на денежную игру на вооруженных конфликтах или перед крупными сделками слияния и поглощения. Например, двузначную прибыль фонду в этом году принесли также два крупных холдинга Colombia Telecomunicaciones и MC Brazil Downstream благодаря  спекуляциям на тему приобретений.

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