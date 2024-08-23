На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.6 комментариев
Восточная Германия ощутила нехватку ушедших на Украину денег
Немецкая оппозиция на местных выборах выступает против помощи Украине
Немецкие политики начали открыто выступать против оказания помощи Украине. Это происходит на фоне идущих сейчас в ФРГ региональных выборов. И если раньше в ходе выборной кампании политики обсуждали вопросы местного значения, то теперь внешняя политика вышла на первое место. Причем наиболее недовольны помощью Киеву жители востока страны. Как выборы на территории бывшей ГДР могут повлиять на объемы помощи Берлина Украине?
Оппозиционный немецкий политик Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине. Она отметила, что именно ее «решительное несогласие» с политикой Берлина в отношении конфликта вынудило Бундестаг пойти на пересмотр взаимодействия с офисом Зеленского, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что рейтинг партии «Союз Сары Вагенкнехт» в последнее время значительно вырос, что «вносит новую нестабильность в политический ландшафт» страны. Рост популярности левых кандидатов происходит на фоне предстоящих выборов в восточных землях Саксония, Тюрингия и Бранденбург. «Мы уже имеем эффект, хотя мы даже не у власти», – сказала она.
Если Вагенкнехт добьется успеха на выборах, то это подтвердит непопулярность нынешнего правительства Олафа Шольца, что ранее было продемонстрировано на выборах в Европарламент. Тогда же с новой силой проявились давние противоречия между гражданами востока и запада Германии.
В июне газета ВЗГЛЯД писала о том, что сентябрьские региональные выборы могут ударить по репутации Шольца. Жители бывшей ГДР негативно относятся к масштабной поддержке Украины. Эта проблема накладывается и на неудовлетворенность качеством жизни в сравнении с западными территориями. Все это дает «АдГ» и Саре Вагенкнехт шансы на электоральные успехи.
«Заявления Вагенкнехт являются частью предвыборной кампании. Но в реальности степень влияния подконтрольных ей сил на объем военных поставок Украине крайне невелика. В конечном счете против колоссальных объемов поддержки ВСУ высказываются и в «Альтернативе для Германии», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.
То есть правительство Шольца ощущает давление с нескольких сторон, но оппозиционные силы пока не могут ограничить финансирование Украины. С другой стороны, все немецкие политические силы «осознают важность приближающихся выборов», где «решается судьба востока страны», поэтому они пытаются запомниться избирателям яркими заявлениями.
«Примечательно и то, что политика Шольца практически не оставила партиям пространства для дискуссий по внутригерманским темам. Начиная с 2022 года канцлер увязывал все государственные изменения с внешними факторами. Реформу бундесвера объяснили началом конфликта на Украине, а экономическую стагнацию списывали на противостояние с Москвой», – считает он.
«Соответственно, «АдГ» и Саре Вагенкнехт приходится критиковать не действия Шольца, но реакцию его правительства на международные тенденции, которые и являются первопричиной всего происходящего в ФРГ с точки зрения нынешнего дискурса. Как можно решить проблемы на земельном уровне, если большая часть денег отправляется на Украину?» – добавляет собеседник.
- Как часть Германии сохранила особые чувства к России
- Европа ушла вправо
- Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ
При этом, по его мнению, степень поддержки ВСУ пока вряд ли сократится. «Те суммы, которые парламент уже запланировал, не будут отменены. Берлин всего лишь заявил о невозможности обсуждения дальнейшего наращивания помощи офису Зеленского. Об отмене прошлых решений по поддержке Украины речи не шло», – акцентирует Соколов.
Сама же Вагенкнехт ожидает, что ее позиция сыграет на руку имиджу новой и перспективной партии, считает Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. «Однако в действительности она имеет минимальное отношение к вопросу поставок вооружений на Украину», – говорит он.
«Решения о выдаче лицензий на поставки продукции военного назначения принимаются в федеральном совете безопасности, в который входит ряд министров правительства ФРГ. Сара Вагенкнехт, как известно, таковым не является и участия в работе этого органа принимать не может. Тем более что большинство решений ведомства носят конфиденциальный характер», – дополняет собеседник.
«Но она и ее партия могут оказывать давление на Шольца через Бундестаг. Зачастую депутаты, связанные с Вагенкнехт, направляют запросы с требованием прояснить политику правительства в данной сфере. Но переоценивать значимость данного инструмента не стоит. Власти часто публикуют статистику по финансированию ВСУ. Иногда эти публикации оборачиваются скандалом, но политический эффект этого процесса невелик», – отмечает эксперт.
«С другой стороны, нынешние региональные выборы находятся в тени будущей электоральной кампании за места в Бундестаге.
И внимание к ним приковано из-за высокой возможности успеха оппозиционных партий. Их успехи могут заложить фундамент прорыва в следующем году, что значительно повлияет на немецкую политику», – полагает собеседник.
«Также мы можем рассчитывать на то, что объемы выделяемых средств на Украину все же сократятся. Скорее всего, в 2025 году они составят лишь 4 млрд евро. В немецком бюджете в целом ожидается дефицит в 12 миллиардов, то есть дополнительные средства для офиса Зеленского отсутствуют как таковые», – напоминает Кузьмин.
Между тем германский политолог Александр Рар предполагает, что Берлин продолжит помощь ВСУ в течение еще двух лет. «Население западной части страны эту политику поддерживает. А вот общество восточных земель выступает против. Сара Вагенкнехт знает, что выступление с критикой поддержки Украины может помочь ей заработать дополнительные очки на выборах в этом регионе», – допускает он.
«Если в Восточной Германии она и «АдГ» достигнут политического триумфа, то действия ФРГ на внешнем контуре могут значительно измениться. Фактически приближающиеся выборы могут привести к противостоянию двух частей страны. Однако либеральные элиты государства продолжат делать все возможное для поддержки Украины», – заключил Рар.