Немецкая оппозиция на местных выборах выступает против помощи Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Оппозиционный немецкий политик Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине. Она отметила, что именно ее «решительное несогласие» с политикой Берлина в отношении конфликта вынудило Бундестаг пойти на пересмотр взаимодействия с офисом Зеленского, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что рейтинг партии «Союз Сары Вагенкнехт» в последнее время значительно вырос, что «вносит новую нестабильность в политический ландшафт» страны. Рост популярности левых кандидатов происходит на фоне предстоящих выборов в восточных землях Саксония, Тюрингия и Бранденбург. «Мы уже имеем эффект, хотя мы даже не у власти», – сказала она.

Если Вагенкнехт добьется успеха на выборах, то это подтвердит непопулярность нынешнего правительства Олафа Шольца, что ранее было продемонстрировано на выборах в Европарламент. Тогда же с новой силой проявились давние противоречия между гражданами востока и запада Германии.

В июне газета ВЗГЛЯД писала о том, что сентябрьские региональные выборы могут ударить по репутации Шольца. Жители бывшей ГДР негативно относятся к масштабной поддержке Украины. Эта проблема накладывается и на неудовлетворенность качеством жизни в сравнении с западными территориями. Все это дает «АдГ» и Саре Вагенкнехт шансы на электоральные успехи.

«Заявления Вагенкнехт являются частью предвыборной кампании. Но в реальности степень влияния подконтрольных ей сил на объем военных поставок Украине крайне невелика. В конечном счете против колоссальных объемов поддержки ВСУ высказываются и в «Альтернативе для Германии», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

То есть правительство Шольца ощущает давление с нескольких сторон, но оппозиционные силы пока не могут ограничить финансирование Украины. С другой стороны, все немецкие политические силы «осознают важность приближающихся выборов», где «решается судьба востока страны», поэтому они пытаются запомниться избирателям яркими заявлениями.

«Примечательно и то, что политика Шольца практически не оставила партиям пространства для дискуссий по внутригерманским темам. Начиная с 2022 года канцлер увязывал все государственные изменения с внешними факторами. Реформу бундесвера объяснили началом конфликта на Украине, а экономическую стагнацию списывали на противостояние с Москвой», – считает он.

«Соответственно, «АдГ» и Саре Вагенкнехт приходится критиковать не действия Шольца, но реакцию его правительства на международные тенденции, которые и являются первопричиной всего происходящего в ФРГ с точки зрения нынешнего дискурса. Как можно решить проблемы на земельном уровне, если большая часть денег отправляется на Украину?» – добавляет собеседник.

При этом, по его мнению, степень поддержки ВСУ пока вряд ли сократится. «Те суммы, которые парламент уже запланировал, не будут отменены. Берлин всего лишь заявил о невозможности обсуждения дальнейшего наращивания помощи офису Зеленского. Об отмене прошлых решений по поддержке Украины речи не шло», – акцентирует Соколов.

Сама же Вагенкнехт ожидает, что ее позиция сыграет на руку имиджу новой и перспективной партии, считает Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. «Однако в действительности она имеет минимальное отношение к вопросу поставок вооружений на Украину», – говорит он.

«Решения о выдаче лицензий на поставки продукции военного назначения принимаются в федеральном совете безопасности, в который входит ряд министров правительства ФРГ. Сара Вагенкнехт, как известно, таковым не является и участия в работе этого органа принимать не может. Тем более что большинство решений ведомства носят конфиденциальный характер», – дополняет собеседник.

«Но она и ее партия могут оказывать давление на Шольца через Бундестаг. Зачастую депутаты, связанные с Вагенкнехт, направляют запросы с требованием прояснить политику правительства в данной сфере. Но переоценивать значимость данного инструмента не стоит. Власти часто публикуют статистику по финансированию ВСУ. Иногда эти публикации оборачиваются скандалом, но политический эффект этого процесса невелик», – отмечает эксперт.

«С другой стороны, нынешние региональные выборы находятся в тени будущей электоральной кампании за места в Бундестаге.

И внимание к ним приковано из-за высокой возможности успеха оппозиционных партий. Их успехи могут заложить фундамент прорыва в следующем году, что значительно повлияет на немецкую политику», – полагает собеседник.

«Также мы можем рассчитывать на то, что объемы выделяемых средств на Украину все же сократятся. Скорее всего, в 2025 году они составят лишь 4 млрд евро. В немецком бюджете в целом ожидается дефицит в 12 миллиардов, то есть дополнительные средства для офиса Зеленского отсутствуют как таковые», – напоминает Кузьмин.

Между тем германский политолог Александр Рар предполагает, что Берлин продолжит помощь ВСУ в течение еще двух лет. «Население западной части страны эту политику поддерживает. А вот общество восточных земель выступает против. Сара Вагенкнехт знает, что выступление с критикой поддержки Украины может помочь ей заработать дополнительные очки на выборах в этом регионе», – допускает он.

«Если в Восточной Германии она и «АдГ» достигнут политического триумфа, то действия ФРГ на внешнем контуре могут значительно измениться. Фактически приближающиеся выборы могут привести к противостоянию двух частей страны. Однако либеральные элиты государства продолжат делать все возможное для поддержки Украины», – заключил Рар.