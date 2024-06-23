Tекст: Евгений Поздняков

Германию вновь разделил «железный занавес». «Страна по-прежнему расколота на две части, но если раньше они были отделены высокой стеной, то сегодня она, скорее, глубокая», – пишет испанское издание El Mundo. По оценкам газеты, жители восточных регионов ФРГ до сих пор «оплакивают утраченную любовь» к ГДР, а также переживают за раскол в отношениях с Россией.

Это мнение находит свое отражение и в электоральных предпочтениях. «Страна политически раздроблена, а линия раскола практически полностью повторяет бывшие границы ФРГ и ГДР», – комментирует итоги выборов в Европарламент (ЕП) журнал Bild. В издании напоминают, что почти все восточные земли проголосовали за оппозиционную «Альтернативу для Германии» (АдГ).

По мнению берлинского социолога Штеффена Мау, восточная часть населения страны больше не намерена приспосабливаться к западным соотечественникам. Огромное влияние на них оказывает падение ГДР и бремя длительной трансформации родных городов, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

«Германия действительно остается разделенной страной. Линий раскола достаточно много. Так, северные территории традиционно считаются протестантскими, а южные – католическими. Силен и локальный патриотизм, причем измеряется он не только в рамках федеральных субъектов, но и на уровне отдельно взятых городов», – сказал германист Артем Соколов.

«Это связано с достаточно поздним формированием единого немецкого государства. Образовавшись в конце XIX века, страна сохранила значительную долю автономии королевств, вошедших в ее состав. Данный факт, в совокупности с последующим разделом Германии на ГДР и ФРГ, до сих пор не позволяет сформировать у населения чувство подлинного единства», – отмечает он.

«Конечно, граждане остро воспринимают опыт раскола, приобретенный в период Холодной войны. Однако противоречия запада и востока имеют более глубокие исторические корни. В состав ГДР вошли земли Пруссии, и местные власти это довольно часто подчеркивали», – добавляет собеседник.

«Между тем, в ФРГ от традиций Пруссии демонстративно отказывались, что придавало идеологическому конфликту двух стран дополнительный подтекст. Нельзя забывать и о специфике королевства Саксония со столицей в Дрездене. Она являлась важным культурным и экономическим центром не только для восточно-немецких земель, но и для всей Германии. Поэтому местные жители трепетно относятся к своему прошлому», – считает эксперт.

«Кроме того, раскол между осси (от нем. Ost – восток) и весси (от нем. Westen – запад) имеет и другое важное измерение – отношение к России. Вопреки расхожему мнению, позитивные чувства к Москве испытывает не только старшее поколение бывшей ГДР, но и подрастающее», – уточняет он.

«Конкретных социологических данных на этот счет нет, но мы можем обратиться к институту семейной памяти. Отцы и матери рассказывают своим детям о контактах с гражданами Советского Союза. Возможно, делятся впечатлениями от туристических поездок на территорию СССР. Все это накладывает отпечаток на положительное восприятие молодежью образа России», – акцентирует собеседник.

«Однако, несмотря на позитивное отношение восточных немцев к РФ, наши эмигранты предпочитают селиться на западе ФРГ. Это объясняется экономическими причинами – западные регионы являются более богатыми. Центром притяжения наших соотечественников является и Берлин, но, как правило, впоследствии многие решают покинуть столицу Германии из-за крайней дороговизны местного быта», – рассказывает Соколов.

Любопытно и то, что бывшие граждане ГДР не попали под «массированную пропаганду западных ценностей», отмечает немецкий политик Вальдемар Гердт. «ФРГ всегда находилась под влиянием американской политики по выхолащиванию национальной идентичности граждан европейских государств. Этот процесс продолжается до сих пор, однако жители восточной части страны сумели сохранить некогда привитое критическое мышление», – сказал он.

«Общество бывших земель ГДР не успели лишить патриотизма. Они ратуют за развитие своей страны, а также за поддержание мира на континенте. Восточные немцы помнят опыт взаимодействия с советскими военными, которые не пытались влезать в быт простых людей. Обычаи и традиции СССР немцам не навязывались», – уточняет собеседник.

«В ФРГ ситуация была совершенно иной. Американцы имели колоссальное влияние на политику Бонна (столица ФРГ в 1949-1990 годах). Они влезли даже в образовательную систему, занимаясь взращиванием будущих поколений. Поэтому раскол по линии двух бывших государств остается болезненным и по сей день», – убежден эксперт.

«Конечно, современная молодежь на востоке Германии постепенно утрачивает память о позитивном диалоге с Москвой. Но опыт общения со своими родственниками оказывает воздействие на их политические предпочтения. Мы видим, что в этот раз они достаточно уверенно заявили о своем выборе в пользу АдГ», – отмечает Гердт.

В этой связи раскол страны до сих пор оказывает влияние на политику ФРГ,

считает Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. «Территории бывшей ГДР отстают от западной части государства в экономическом плане. В частности, это проявляется в более низких показателях заработной платы», – указывает он.

Имеются и социальные различия. Например, большинство руководящих постов в ФРГ занимают выходцы из западных регионов Германии, а в восточных земля больше атеистов. Также на востоке с успехом прошла «тикток-кампания» АдГ, а на западе она была менее популярна. Кроме того, молодежь с востока не разделяет негативный образ Москвы в СМИ.

«Во-первых, их родители, в силу исторических причин, достаточно хорошо понимают истоки и причины тех или иных действий руководства РФ. Во-вторых, местные студенты активно принимали участие в программах обмена с российскими университетами, что также внесло значительный вклад в их восприятие нашей страны», – заключил Кузьмин.