  • Новость часаВ армянском парламенте не поддержали инициативу о вотуме недоверия Пашиняну
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немцы потеряли смысл жизни

    @ Sina Schuldt/DPA/Global Look Press

    10 июня 2024, 17:00 Мнение

    Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер

    журналист

    Фестиваль «Кантата» высек «искру божью» в Калининграде
    Начались летные испытания импортозамещенного SJ-100
    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»
    Германия по итогам выборов в ЕП разделилась почти по границам ГДР и ФРГ

    В начале этого мая мой немецкий знакомый, 30-летний Бен, пришел с работы домой, девушке своей написал, что устал, что сейчас закажет пиццу, поест и ляжет спать, но не заказал и не лег спать – а покончил жизнь самоубийством.

    «Почему он это сделал? Зачем?» – спрашивали друг друга и себя его близкие. Умный, талантливый, трудолюбивый, отзывчивый, он работал в хорошей компании, в свободное время играл в рок-группе. Лишь спустя несколько недель его девушка показала нам скрин их еще февральской переписки с короткой строчкой: «Мне надоело. Всё неинтересно и глупо».

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    О накрывшей ФРГ волне самоубийств почти не пишут германские СМИ, в немецкоязычном интернете я не нашла экспертных анализов на эту тему. Но есть статистика. Как сообщает Berliner Telegraph, в позапрошлом году число тех, кто добровольно ушел из жизни, увеличилось на 10%, в прошлом – на 4,2%, составив около 1,07 млн человек. Получается, каждый восьмидесятый.

    Думаю, это все от бессмысленности.

    «В выходные летаем на Майорку, там пьем до беспамятства, возвращаемся, отходим неделю и снова на Майорку, чтобы забыться», – прикрепив свою фотку на пляже, написал в похоронном чате Бена один из его друзей, другой добавил: «И непонятно, кому нужны соболезнования – нам или Бену», – поставил веселый смайлик. 

    Алкоголизм в Германии – норма жизни. Глядя на обычных немецких мужчин, я часто приходила к выводу, что их почти поголовный бытовой алкоголизм – это попытка подстроиться под неестественный образ жизни, пропагандируемый в их стране уже много лет, смириться с ним. Едва ли не единственная оставшаяся в живых с древних времен немецкая традиция – это кнайпен, выпивка после работы. Другие традиции или нетолерантны, типа рождественских, или это такая же пьянка, только большая – типа Октоберфеста в Баварии. Работяги и интеллигенция поглощают алкоголь литрами, а хозяек кнайп (пивнушек) называют «мой психотерапевт». Что же касается легких наркотиков, пока не все из них официально разрешены, но достать их в Германии – раз плюнуть. Запашок травки вечерами унюхаешь даже на школьных дворах.

    Моральное состояние граждан Германии мне напоминает наше в 1990-е. Алкоголизм, наркомания, вседозволенность, разложение, упадничество – «декаданс», как это называют сами немцы. Чувство беспросветности, разруха в головах, раздрай в душе – мы это все уже испытывали, вспомните, как тогда косила молодых смерть. Вспомните друзей юности, ушедших тогда. Талантливые, умные, добрые погибали один за другим от наркотиков, от алкоголя, в самоубийственных уличных разборках, о них честно поет сейчас Игорь Растеряев:

    Себе такую дорогу
    Ребята выбрали сами,
    Но все же кто-то, ей-богу,
    Их подтолкнул и подставил.

    Наркотики, алкоголь, преступные группировки и кровь на асфальте уносят жизни все большего числа немцев. Причина – бесперспективняк, бессмысленность жизни, отсутствие важного дела, людей, ради которых живешь. Не «почему Бен покончил с собой», а «почему Бен решил, что он – низачем».

    Сегодня мы точно знаем, кто и зачем нас «подтолкнул и подставил» в 1990-е. Бог нас тогда уберег от гибели? Или, скажу крамольную мысль, нищета. Мы тогда были заточены на элементарное физическое выживание. Акцентировались на нем в голодной разрушенной России. Нам было не до декаданса. Прокормиться б. А сытому европейцу борьба за жизнь неведома, вот он и разлагается: шопогольствует, скупая ненужное, утопая в кредитах, хвастается новыми психическими болезнями, оголяется на модных парадах толерантности, извращается. Как тут не вспомнить падение Римской империи, где у сибаритствующей элиты все было, а смысла жить – не было.

    Чем умнее, душевнее человек, тем неинтереснее ему жить лишь для себя самого. Материальные блага для него слишком мелки. Но в обществе потребления кроме них нет других смыслов. По миру путешествовал, ездил на лучшей машине, покупал себе дорогие вещи, ел только эко-продукты, как все состоятельные немцы – у Бена всё было, кроме достойной причины жить. В атеистической Германии, где вера в Бога считается устаревшим, а часто даже постыдным явлением. В либеральной Германии, где торжествует индивидуализм, «люби себя, делай, что хочешь, ни в чем себе не отказывай». Пресыщение обязательно заканчивается опустошением.

    Мы знаем, кто сегодня там толкает в пропасть, подставляет всех осмеливающихся задуматься, усомниться в правильности человеконенавистнической постмодернистской повестки. Всех, кому не по размеру жизнь ради комфорта. Размываются основополагающие понятия – пола, семьи, веры, разрушаются вековые традиции. И я не удивляюсь, все чаще узнавая о том, что здравомыслящие немцы бегут из Германии, скупают пока еще дешевые квартиры в Латинской Америке. В Турции и в ОАЭ немецкие общины сейчас – самые быстрорастущие. «Германия – больше не моя страна», – эти слова на немецком я слышала не раз в курортном Египте, где тысячами оседают жители ФРГ. И вот они, именно они очень хорошо сейчас понимают русских, воюющих за свое право быть собой. Кстати, когда закончится война, эти здравомыслящие европейцы приедут и к нам.

    Только Бен уже никуда не приедет.

    Другие материалы автора

    Главное
    Польша решила отгородиться от Белоруссии буферной зоной
    На Украине назвали сроки решающего сражения
    В Госдуме решили предложить изменить процедуру ЕГЭ
    Корабли ВМФ России зашли в порт Александрия в Египте
    Песков: В Кремле не будет торжественного приема по случаю Дня России
    Подростки напали с ножом на дворника-мигранта в Петербурге
    На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

    Почему большие зарплаты вызвали тревогу у Германа Грефа

    Российская экономика растет вот уже несколько кварталов – и высокими темпами. Это выражается в том числе в существенном росте зарплат. Казалось бы, что плохого в росте зарплат, особенно для населения? Однако глава Сбербанка Герман Греф видит значительные риски для экономики. О чем идет речь и как эти риски предотвратить? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ушла вправо

    В воскресенье завершились выборы в Европарламент. Их результатом стал рост влияния правых партий в ряде государств объединения. Особо напряженная ситуация сложилась во Франции и Германии, где правящие коалиции проиграли оппозиционным силам и возникла перспектива переизбрания правительств. Почему партии Шольца и Макрона растеряли популярность и как результаты выборов отразятся на политике Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия перебросила корабли на Карибы

    На этой неделе на Кубу прибудет группа кораблей ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань». В Гаване говорят, что визит связан с историческими дружескими отношениями между странами, а корабли не несут на борту ядерного оружия. США считают этот визит демонстрацией силы на фоне роста напряженности из-за украинского кризиса. Какие цели этот визит преследует в реальности и зачем Россия вновь обозначает свое военное присутствие в Западном полушарии? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Шольц не верит в поражение Украины

    Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал признать силу Украины. По мнению канцлера, Киев «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ему условия капитуляции». По мнению экспертов, Шольц намеренно отрицает реальность на фронте, создавая в глазах германского электората образ сильного европейского лидера. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............