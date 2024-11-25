Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

Солидный материнский капитал, бесплатное медобслуживание, детские пособия, льготы, оплачиваемые декретные отпуска, бесплатные детские спортивные секции и кружки – мало в какой стране мира правительство так мощно стимулирует рост рождаемости. Но, согласно статистике, численность населения России все равно снижается.

Почему современная молодежь отказывается от своего главного, самого большого, простого и долгосрочного счастья?

– Я составила список вещей, которые понадобятся малышу в первый год, и смету на этот год. Вышло порядка трех миллионов рублей, – говорит дочь моих друзей Юля. – Коляска, кроватка, люльки, кресло в машину, одежда, игрушки, бутылочки, сцеживатели молока, холодильник для хранения детской смеси, подгузники, – она достает смартфон, заходит на сайт «Приданное новорожденному». – Смотри! Няни – не меньше тысячи в час! И это если няня без педагогического, психологического или медицинского образования. На свой страх и риск!».

Таблетки, пластыри, инъекции, хирургические манипуляции – рынок контрацепции огромен и продолжает эффективно развиваться. Но главное противозачаточное средство, как я поняла, это многочисленные яркие торговые онлайн-платформы для молодых мам и психологические сайты.

Производители абсолютно ненужных вещей и предметов, дабы продать свою мишуру подороже, внушают девушкам и парням – рождение ребенка влечет за собой миллионные траты. А модные сайты развития личности и личностного роста, доморощенные психологи, коучи и прочие гуру ужасают выдуманными проблемами: «С появлением ребенка у вас не останется времени на себя, любимую!», «Ребенок – это круглосуточный стресс!». Статьями о депрессии беременных, о послеродовых психических проблемах, эмоциональных травмах, о связанных с малышом конфликтах, дискомфорте, потери физической формы переполнен интернет. Либеральная западная пропаганда, а вслед за ней и отечественные знахари всех мастей тиражируют страхи, единичные случаи подают как массовое явление, культивируют болезни, которые в естественной среде практически не встречаются.

Токофобия (страх забеременеть), гравидофобия (боязнь беременных), токсикофобия (страх гормональных изменений в организме в связи с беременностью), мизопедия (отвращение к ребенку) и прочие формы психических отклонений, о которых мир узнал недавно и которые иначе как ошибками природы не назовешь. Так насаждается отказ от продолжения рода. Сама впала в ступор, зайдя на один из тысяч сайтов «Как подготовиться к зачатию», который напрочь отбивает желание рожать. Оказывается, нужно соблюдать специальную диету на протяжении года, сдать кучу анализов, пройти массу тестов, провести диагностику супружеской пары, сканировать ее вдоль и поперек… Если бы такие инструкции и методички существовали в моей молодости, современных юношей и девушек просто бы не существовало!

Отвращение к беременности – это аномалия. Страх родить ребенка – патология. Ведь вся физиология и ментальность женщины рассчитана на деторождение и заботу о потомстве. Женщина была для этого создана! Но ложные ценности извратили ее природу, ее смысл, цель, с которой она и пришла в этот мир. Вот и занимается наша выросшая в интернете, воспитанная гламурными изданиями и фильмами про красивую жизнь продвинутая молодежь зарабатыванием денег, скупкой ненужного и саморазвитием, не осознавая, что самый мощный скачок в развитии дают именно дети.

Рождение ребенка – это естественная потребность, природная необходимость, как есть, дышать, любить. Мы же не учимся дышать. Мы просто дышим. Точно так же наступает естественное зачатие. Молодые люди любят друг в друга, и в организме женщины зарождается новая жизнь. Если женщина любит мужчину, она мечтает о ребенке от него – таков основной инстинкт. Зачем усложнять простое?

Это касается и самого распространенного, примитивного отказа от беременности, оправдания – жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками. Открою вам еще одну древнейшую истину: люди с таким мышлением никогда не встанут на ноги, никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие мать и отец. Это вам скажет любой честный педагог и психолог: концентрируясь только на материальном, родители лишают малыша настоящего счастья, которое за деньги не купишь, самые проблемные дети растут в домах, доверху заполненных игрушками и шмотками. Их родители растрачивают себя на зарабатывание денег, покупки ненужного, а на простое человеческое счастье их уже не хватает.

Противопоказано, опасно рассматривать ребенка только с материалистической, финансовой точки зрения – списками приданого. Нельзя видеть в даре природы, в Божьем даре, только материю. Это подтверждает и наука. Демографы любят приводить в пример исследование под названием «Вселенная-25», которое еще в 1968 году провели американские ученые. Четыре пары мышей поместили в идеальные условия: еды навалом, просторные гнезда, никакой опасности извне. Поначалу мыши размножились аж до 2000 особей. Но постепенно самки стали отвергать самцов, да самцы и не настаивали. В итоге грызуны совсем прекратили размножаться, и вскоре осталась лишь сотня старых облезлых особей. Ученые сделали вывод: для роста популяции необходима реальная жизнь с ее стрессами и борьбой, в полном комфорте живые существа лишь деградируют и вымирают.

«У жадного Бог заберет самое ценное» – эта мысль есть в пословицах всех народов, во всех священных писаниях. Глупо прожить жизнь в страхе нищеты, в ужасе «плодить нищету». К сожалению, это понимаешь лишь с возрастом. Вспоминаю и свою нерешительность в молодости. «У вас нет ни жилья, ни достойной работы! Сами живете впроголодь! Вы не справитесь! Делайте аборт!» – говорили мне и моему мужу наши родные. Врачи пугали резус-конфликтом. Мой начальник грозился: «Забеременеешь, уволю!»

Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться. Чем дольше готовишься к зачатию, тем менее оно вероятно. Чем больше абортов, тем меньше перспективы когда-то родить. А часто достаточно одного аборта, чтобы потерять этот великий дар. Горе от ума. Трагедия молодых, их катастрофа, которую они осознают лишь спустя годы.

Все бездетные к более зрелому возрасту и особенно в старости считают своей главной ошибкой, а часто и самым страшным грехом то, что они не решились продолжить себя – свой род. Это еще одна вечная истина. Закон.

О чем жалеют люди перед смертью? Католическая благотворительная организация «Каритас», работающая в 200 странах мира, составила рейтинг на эту тему. На первом месте – бессмысленность жизни, которую умирающие называли «следованием стереотипам», «навязанным страхом», «занятиями второстепенными и малозначительными вещами». На втором в разных вариациях – то, что не успели родить детей и вообще мало думали о семье.

Поэтому – это даже не к молодежи, к ее взрослым родным – не пугайте! Не распространяйте беспокойство. Не прибедняйтесь. Не жалуйтесь. Вспомните главное событие собственной жизни, свою главную победу, свершение – свои роды, свой путь в воспитании ребенка. Помогите молодым понять истинные смыслы.

А государству следовало бы сконцентрироваться не только на материальной поддержке молодых семей, но и на возвращении к вечным ценностям в культуре, в искусстве, в идеологии. Особенно в Сети. Не бездетная перекроенная блогерша-коуч-звезда в дорогущем шмотье с кучей личных проблем и комплексов, а мама с ребенком должна стать символом счастья. Не иллюзорного – на пару часов, на пару недель – а основательного, фундаментального. На всю жизнь и после нее. Только такая – настоящая – женщина способна сделать по-настоящему счастливым и мужчину – подарить ему осознанность, мудрость, авторитет, достоинство, ответственность, самоуважение, его суть.



