Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

«Закрыть Русский дом в Берлине и другие объекты, связанные с дипломатической и культурной деятельностью РФ в Германии, поскольку они используется для вербовки агентов низшего уровня», – потребовал недавно депутат Бундестага от партии ХДС, зампредседателя комитета по контролю за разведывательными службами ФРГ Родерих Кизеветтер. По его убеждению, все, кому небезразличны русские традиции и культура, агенты Кремля. Шпионы и диверсанты. К каким еще безумным и часто преступным поступкам приводит сейчас паническая немецкая русофобия? И чего нам от нее ждать?

Ненависть ко всему русскому и страх перед русскими. Сегодня они коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. Ликвидировали культурный обмен на всех уровнях. От гастролей российских театров и выставок российских художников до школьных поездок и выступлений самодеятельных коллективов. Исключение лишь для тех, кто стыдится быть русским.

Herzlich willkommen! (добро пожаловать) Германия говорит разве что нашим иноагентам, которых и русскими-то назвать язык не поворачивается. Они часто выступают на немецких сценах под украинскими флагами. Хочешь гастролировать по ФРГ, распишись в том, что ты русофоб, и поддержи Украину, вложись в нее материально или творчески, на деле докажи свое мировоззрение – это требование ко всем деятелям культуры в ФРГ, не только к бывшим россиянам.

И русские школы в Германии существуют сейчас лишь за счет того, что пропагандируют русофобию. Преподавание там ведется на русском языке, но враждебное отношение к России порой куда сильнее, чем в обычных школах. Как рассказывал в 2023 году независимый немецкий журналист и политолог Грегор Шпиц, «в Берлине мои близкие знакомые были вынуждены перевести свою дочь из русской школы в другую из-за классной руководительницы, любившей рассказывать о вине Владимира Путина, выразительно глядя на свою ученицу с русскими именем и фамилией».

Русский язык из уст украинских беженцев звучит повсюду, но транслируют они на нем ненависть к русским. Многие русские рестораны были вынуждены переименоваться в украинские – меню-то в целом такое же. А иначе – давление на бизнес, акты вандализма, административные препятствия.

Мощный удар пришелся и по истории. Кардинально изменился взгляд на русско-немецкие отношения, на добрые межнациональные связи и сотрудничество. Сейчас всё хорошее, что было между нашими народами, либо стирается из памяти, либо подается в негативным ключе, как, например, деятельность бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, работавшего на укрепление дружбы с Россией.

Немцы воюют с правдой, с прошлым, с историей, переписывая ее, уничтожая ее артефакты и памятники. За последние пару лет в ФРГ осквернили более трех десятков мемориалов, посвященных Победе СССР над германским фашизмом. Сине-желтая краска на статуе воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, оскорбительные надписи и разрушенные надгробия у мемориального комплекса «Зееловские высоты», вандализм на кладбище советских воинов в городе Пенцлин – перечислять можно долго, во всех случаях преступников не только не наказали, их даже не искали.

Берлинский депутат от ХДС Штефани Бунг: «Российская война обнулила действия советских воинов во время Второй мировой войны. Советские мемориалы сегодня следует расценивать как материализованные символы насилия!» А по мнению главы берлинского района Панков Корделии Кох, «эти мемориалы нужно снабдить стендами с пояснениями об агрессивной войне России».

Запрет празднования Дня Победы под советскими и русскими знаменами, запрет русских военных песен во время шествия «Бессмертного полка», в этом году с венков, которые представители нашей дипмиссии возлагали в Трептов-парке, в Тиргартене, в концлагере Дахау, были срезаны георгиевские ленточки и ленты цветов российского флага. «За любую российскую символику могут оштрафовать, подвергнуть репрессиям, – рассказывает моя знакомая русская немка. – Поэтому на День Победы мы одеваемся в цвета нашего знамени. Но и за это могут наказать. Сейчас в ФРГ активно продвигается идея о том, что русские во Второй мировой войне вообще не воевали. Тиражируется такая мысль: «Был украинский, белорусский фронт. А где же был русский фронт? А его не было! Нет-нет, они не идиоты, просто они нас ненавидят».

«Пугает постепенный отход немцев от признаний в своих преступлениях в Великой Отечественной войне, – объясняет мне жительница Кельна Жанна, одна из тех, кто уже несколько десятилетий ухаживает за захоронениями советских воинов в Германии. – Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все релятивируется, меняется градус восприятия. Переворачивается с ног на голову история. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Гитлер боролся со злом». Это подтверждает и немецкий политик от партии АдГ Ольга Петерсен: «В Германии официальная трактовка Второй мировой войны и победы СССР и раньше отличалась от российской. Сейчас продолжается тенденция к стиранию исторической памяти о русском вкладе в Победу, а также к усилению антироссийской риторики. Вопрос о героизации или отрицании нацизма активно обсуждается... Заявления о том, что «Гитлер боролся со злом, напав на СССР», официально еще не звучат, но в публичных дискуссиях можно услышать такие аргументы».

Еще нет, но скоро будет – так можно сказать и об официальном запрете выезда из Германии в Россию к родственникам, к друзьям, с туристическими целями. В этой области – массовое нагнетание страха. Инфополе переполнено ужасающими предостережениями: «Как только вы пересечете российскую границу, вас посадят в тюрьму!»; «Русские таможенники конфискуют все ваши сбережения и документы»; «Путинская разведка знает о вас всё. Вас накажут, если вы однажды подали руку украинцу!» Мой приятель, хессенский музыкант Хайко, этим летом хотел поехать в отпуск в Россию, звонит: «Не осталось ни одного бюро, помогающего получить визу! На сайте посольства ФРГ в России плашка об опасности поездок: «Германская дипмиссия не несет ответственности в случае, если на территории этой страны с вами что-то случиться!» Коллеги и друзья обвинили Хайко в «поддержке преступлений против человечества», директор музыкальной школы, в которой он преподает, намекнул о грозящем увольнении, организаторы его концертов говорили прямым текстом: «Ты поедешь в тоталитарную страну тратить деньги, после этого не жди, что получишь их от нас!».

Самый болезненный удар в немецкой войне против всего русского испытывают сейчас простые люди, выходцы из стран СНГ, живущие в русских или советских традициях. Немцы бьют по жизненно необходимому и самому дорогому. Работа. Дом. Семья. Дети.

«Если человек где-то лишь заикнулся о «хорошей России», его вытравливают из компаний, где он работает. Ставят различные условия, предъявляют претензии, методы разные. Были случаи, когда работники обращались в суд по поводу незаконного увольнения. Власти давят на суды. Получается такая картина: если ты поддерживаешь Россию, ты теряешь работу», – говорит моя немецкая приятельница, попросившая не называть ее имени.

«Очень много случаев, когда к тем, кто поддерживает Россию, приходят представители Югендамта – ювенальной инспекции. Начинаются разборки – в каких традициях растут дети в семье. Детей настраивают против их родителей, промывают мозги детям, – рассказывает еще одна моя знакомая, которая боится раскрывать свое имя. – Регулярно сталкиваюсь с историями о том, что детей забирают в детские дома или в приемные, разумеется, русофобские и не всегда традиционные семьи».

«Люди, поддерживающие Россию, могут сталкиваться с различными формами давления, включая социальное осуждение, дискриминацию, маргинализацию, изъятие имущества и детей или юридическое преследование. В некоторых случаях происходят репрессивные меры вне зависимости от политических взглядов. Достаточно принадлежности к России или к русскому языку», – уверена Ольга Петерсен.

Наказать могут даже за празднование русского Рождества! Например, в прошлом году в городе Леверкузене представители русскоязычной диаспоры организовали праздник для детей и их родителей. С Дедом Морозом, Снегурочкой, с инсценировкой сказок. На следующий день все местные газеты написали о том, что это была «встреча российских агентов, которые воспитывают своих детей в деспотизме и тоталитаризме». «В итоге мэрия Леверкузена провела экстренное совещание по теме нашего Рождества и в ходе голосования подписала запрет на любые российские праздники и встречи. У меня есть официальные документы, подтверждающие это», – утверждает участник этих событий, который тоже попросил не указывать его имени.

«Германия, к сожалению, не просто продолжает отворачиваться от России, но и готовить своих граждан к возможному военному конфликту», – уверена мать четверых детей Ольга Петерсен, которая вместе со своей семьей в прошлом году из-за политического преследования была вынуждена переехать из Германии в Россию.

Как, в общем-то, и я.