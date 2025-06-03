Платим кровавую цену за молчание

Недавно аэропорту Волгограда вернулось его историческое наименование «Сталинград». В московском метро воссоздали барельеф Сталина. Памятники вождю появились в Великих Луках и Вологде. Это вызывало полярные реакции в обществе. От переизбытка противоречащей друг другу информации или от нехватки её? Почему, какое событие в нашей истории ни рассматривай, натыкаешься не столько на факты, сколько на мнения?
Ситуация со Сталиным – показательна. В позднем СССР его имя было под запретом. Вычеркнуто из истории. Мы, советские дети, росли в травмирующем когнитивном диссонансе. С одной стороны – дед, трепетно хранящий медаль с изображением вождя народов. С другой – журнал «Огонёк» о репрессиях. А в учебниках – ни слова о Сталине. А сейчас ему ставят памятники.
Дело не в Сталине. Дело в том, что мы сами с собой не можем договориться – и оттого не всегда правильно понимаем других.
«Как такое возможно? Братские же народы!» – миллионы русских людей находились в замешательстве, наблюдая несколько лет назад то, что происходило на Украине. «Столько лет отдыхали на прибалтийском побережье, все было прекрасно! Почему латыши запрещают русский язык? Почему эстонцы готовятся к войне с русскими?». Это недоумение, неприятие действительности, отторжение страшной реальности объясняется тем, что десятилетиями мы жили в стремлении не замечать неприятную правду. И даже сталкиваясь с ползучим национализмом, предпочитали молчать. Молчало и государство. Лишь новая страшная война заставила нас посмотреть правде в глаза. Кровавую цену платим теперь за непонимание.
Мы склонны молчать, сомневаясь. Молчим, покрывая кого-то или скрывая свои ошибки. Еще масштабнее наше безмолвие по отношению к тому, что мы хотели бы забыть. Стереть из памяти. Игнорировать. Заблокировать. Ликвидировать. Не делаем усилие, не пытаемся докопаться до сути. Надеемся, что быльем порастет. Не разобраться с проблемой, не наказать виновного, не оправдать невинного, а предав и то и другое забвению, уйти от ответа.
Белые пятна истории, недостающие, скрытые пазлы, недомолвки, скелеты в шкафах, звенящие в тишине вопросы без ответов обязательно проявятся новыми обидами, ранами, неотработанными гештальтами, как говорят психологи. Или войной, если говорить о молчании на государственном уровне.
«Не вороши прошлое!» «Кто старое помянет…» – эти испуганные отговорки непременно тянут за собой уже новые подозрения, уязвлённость, растерянность, трагедии. Набатом звучит: «Ах, если бы мы знали это раньше! Ах если бы дед не молчал! Ах если бы не скрывали жуткую правду!» История не знает сослагательного наклонения. И сейчас мы довоевываем войну наших дедов и прадедов, потому что они великодушно молчали. Безмолвие предков бьёт по их потомкам.
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Смиренное, уступчивое, ленное «не буди лихо, пока оно тихо» сейчас пылает на наших западных границах. Расплачиваемся теперь за него.
Звучит жестоко, болезненно, но искренне: национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.
Говорят, народ правду нутром чует. В том числе и историческую. Его внутренний компас не врёт. Вот и вернули аэропорту Волгограда его историческое название «по многочисленным требованиям ветеранов и участников СВО». Но чутья народного недостаточно. Чтобы строить будущее, необходимо определиться с прошлым на государственном уровне и за государственный счёт.
Что делать с мумией Ленина в сердце страны? Кому нужна излишняя демонизация Сталина? О чем в первую очередь сейчас нам сигналит хрущевская оттепель? Как оценивать деятельность Горбачева? Кто ответит за миллионы жертв перестройки и ельцинских лихих девяностых? Оставим в наследство потомкам столкновение конфликтующих между собой представлений о прошлом? Оставим им разногласия и неоднозначность? Оставим белые пятна в истории? Как известно, свято место пусто не бывает. Если мы не расскажем правду своим детям, им солгут о нас наши враги.
Тяжел и тягостен путь к раскаянию. Но без него, как вы знаете, нет спасения. Ни для нас самих, ни для наших потомков. Этому нас учит и русский язык, вторая – забытая – часть известной пословицы: «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому – оба».