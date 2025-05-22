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    22 мая 2025, 10:54 • Общество

    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета

    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета
    @ Дмитрий Харичков/Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Генерал-полковник Андрей Мордвичёв вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета?

    Указом президента Владимира Путина генерал-полковник и Герой России Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. Он сменил 70-летнего генерала армии Олега Салюкова, освобожденного от должности и назначенного заместителем секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Салюков принимал парад на Красной площади 9 мая, уже достигнув предельного для высших офицеров возраста.

    Министр обороны Андрей Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками. Министр назвал Мордвичева «опытным боевым офицером, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции».

    Андрею Мордвичеву 49 лет, он один из самых молодых генерал-полковников (звание присвоено в 2023 году) за всю историю российской армии. Родился в Павлодаре (тогда Казахская ССР), окончил Новосибирского высшее командное училище и Общевойсковую академию Генштаба. Служил в Кантемировской дивизии под Москвой, на Дальнем Востоке и Сахалине.

    С началом спецоперации занимал пост командующего 8-й общевойсковой армией, непосредственно руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали». В марте того же года противник вбросил фальшивку о его гибели в Чернобаевке. Это привычная практика информационной войны, которую Киев ведет против наиболее успешных российских военачальников. После освобождения Мариуполя и до начала 2023 года Мордвичев был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а затем возглавил Центральный военный округ.

    Генерал Мордвичев считается одним из самых талантливых и успешных российских генералов времен СВО. Под его руководством были проведены все успешные наступательные операции группировки «Центр». Началось все со взятия Авдеевки, и за успешное проведение этой операции он был удостоен высшего звания – Героя России.

    После освобождения Авдеевки группировка «Центр» несколько месяцев, не останавливаясь, двигалась на запад, максимально используя открывшиеся стратегические перспективы. ВСУ безуспешно несколько раз пыталось создать на этом направлении отсечные линии обороны, используя череду населенных пунктов как опорные районы.

    Следующей важной вехой стало освобождение населенного пункта Очеретино, в результате чего появилась возможность развернуть стратегическое наступление сразу на три направления. В короткие сроки было освобождено Селидово, затем Украинск и после двух месяцев боев – Курахово. А на пике движения группировка «Центр» вышла к Красноармейску (Покровску) и Мирнограду.

    Характерной особенностью проведения всех этих наступательных операций, начиная с Авдеевки, стали использование местности для охвата позиций противника, тактическое маневрирование флангами и так называемое «непрямое давление», когда в первую очередь силы противника лишаются возможности нормального снабжения и получения подкреплений. Затем проводится фланговая операция охвата и, если противник продолжает сопротивляться, то образуется котел (окружение) или угроза котла.

    Подобные операции повторялись раз за разом и стали фирменным знаком группировки «Центр». Противник до сих пор так и не нашел контрметодов этой тактике. Сейчас по похожему сценарию развиваются события вокруг Красноармейска (Покровска) и Константиновки.

    Еще одной характерной тактической особенностью стало максимальное использование рельефа местности и конфигурации линии боевого соприкосновения для проведения операций по закреплению и расширению зон контроля. Характерный пример: так называемый «очеретинский цветок».

    После молниеносного броска по освобождению Очеретино, которое было одним из основных опорных пунктов снабжения и логистики противника западнее Авдеевки, «цветок» как бы «раскрылся». То есть с опорой на этот населенный пункт началось движение российских войск сразу по трем направлениям, что привело к быстрому освобождению Селидово. А промежуточным итогом этой операции стал выход к Покровску. При этом при проведении этого тактического маневра учитывался и риск удлинения коммуникаций, но было принято решение проводить операцию сразу же, не дожидаясь установления прочных линий снабжения, пока противник не пришел в себя.

    Войска под командованием генерала Мордвичева одними из первых стали внедрять новые тактические методы типа мотоциклетных подразделений, используемых для быстрого прорыва.

    Связано то было в том числе и с тем, что группировка «Центр» продвигалась на запад в среднем быстрее, чем это происходило на других участках фронта, что и потребовало широкого внедрения новых тактических схем и практик на низовом уровне планирования операций.

    В стратегическом плане группировка «Центр», хотя и пользовалась определенной тактической самостоятельностью, действовала по общему плану, который заключается в основном в оказании давления на противника сразу на нескольких направлениях. Географически они могут отдалены друг от друга, но в совокупности такое давление не дает противнику создать на каком-то одном участке фронта стратегический резерв. Кроме того, такое стратегическое планирование не позволяет украинскому командованию выбрать некий один участок линии боевого соприкосновения, который можно было посчитать «направлением главного удара» ВС РФ.

    Как результат, противник последние полтора года вынуждено растрачивает стратегические резервы, затыкая ими постоянно возникающие дыры по всему фронту. В итоге войска генерала Мордвичева прочно удерживают не только тактическую, но и стратегическую инициативу.

    На участке группировки «Центр» все это время не было ни одной попытки противника перейти даже в ограниченное контрнаступление. При этом в некоторые месяцы темп продвижения группировки «Центр» был уникально быстрым.

    Примечательно, что на посту командующего Центральным военным округом, из которого в основном и состоит группировка «Центр», Мордвичева сменяет генерал Валерий Солодчук, ставший известным после операции в Курской области. Это еще один генерал, настроенный на проведение тщательно спланированных лавинообразных наступательных операций. Это косвенно свидетельствует о том, что командование настроено на продолжение стратегического наступления по всей линии боевого соприкосновения на центрально-донецком и южно-донецком направлениях.

    Самые быстрые и успешные военные карьеры делаются на войне. А войны в свою очередь сменяют целые поколения боевых офицеров. СВО постепенно формирует новое поколение российского генералитета.

    За последние десятилетия «афганцев» сменило поколение участников в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, которое постепенно дополнилось теми, кто получил новый опыт в Сирии. У каждого из этих поколений был специфический опыт, обусловленный эпохой и соответствующими времени средствами ведения боевых действий.

    Поколение генерала Мордвичева первым на планете оказалось вынуждено знакомиться принципам управления войсками в условиях уникальной особенности войн XXI века

    – господства беспилотников, дальнобойного ударного оружия и тотальной прозрачности поля боя. Для сухопутных войск наиболее драматичным изменением стало резкое снижение ударной роли танков. Произошло еще множество изменений как в военной тактике, так и в стратегии применения частей и соединений.

    Этот опыт должен быть в итоге осмыслен и обработан теоретически. Именно такие генералы, как Андрей Мордвичев, показывают сейчас ту боевую практику, которая должна будет войти в учебники высших военных учебных заведений России.

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