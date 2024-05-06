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ВСУ начали выстраивать новые логистические маршруты после потери Очеретина
Железнодорожная станция в освобожденном поселке Очеретино в ДНР много лет служила для ВСУ базой по доставке техники и боеприпасов на Донецкое направление. После потери населенного пункта украинская армия вынуждена выстраивать новые логистические маршруты, сообщили в силовых структурах ДНР.
Как сообщил источник ТАСС, узел имел стратегическую важность для снабжения гарнизона ВСУ в Авдеевке, через Очеретино Киев много лет перегонял большой поток боеприпасов и техники, распределявшейся затем на Донецком направлении. По словам источника, сейчас ВСУ вынуждены отойти вглубь своей обороны и выстраивать новые логистические маршруты.
Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.