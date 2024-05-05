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ВС России освободили Очеретино в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой народной республики (ДНР), заявили в Минобороны РФ.
Как указали в Telegram-канале ведомства, российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.
В сообщении говорится, что за прошедшие сутки отражены восемь контратак штурмовых групп украинских войск, а потери противника составили до 380 человек, один танк Abrams, две БМП, в том числе Bradley, ББМ и три пикапа.
В пресс-службе уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: 155-мм гаубица M777, 155-мм САУ Krab, 105-мм легкая гаубица M102, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бердычи в ДНР.