ВС России освободили Очеретино в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки отражены восемь контратак штурмовых групп украинских войск, а потери противника составили до 380 человек, один танк Abrams, две БМП, в том числе Bradley, ББМ и три пикапа.

В пресс-службе уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: 155-мм гаубица M777, 155-мм САУ Krab, 105-мм легкая гаубица M102, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бердычи в ДНР.