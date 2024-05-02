По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Российские войска освободили Бердычи в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Бердычи в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.
Группировка «Центр» полностью освободила Бердычи, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она улучшила тактическое положение и поразила формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса в ДНР.
Отражены десять контратак украинских штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово в ДНР.
Украинская сторона потеряла до 380 человек, пять бронемашин, немецкую САУ PzH 2000 и американскую гаубицу М777.