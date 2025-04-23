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    Скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе
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    Полностью российский SJ-100 с двигателями ПД-8 впервые поднялся в небо
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    Встреча по Украине в Лондоне отложена
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    Китай отверг обвинения Украины
    Суд Бишкека арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии
    ФСБ выдворила бывшего сотрудника спецслужб Молдавии из России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 13:03 • Новости дня

    Путин заявил о необходимости опережать мировые армии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил, что вооруженные силы различных стран внимательно анализируют опыт российской армии в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, все армии мира в настоящее время изучают российский опыт ведения специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись, – сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Глава государства подчеркнул, что задачи на 2025 год стали еще более масштабными, особенно в рамках реализации программы по расширению и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса, к которой привлечено более 400 предприятий.

    Путин также отметил, что все армии мира сейчас изучают российский опыт ведения спецоперации, включая тактику и техническое развитие вооружений.

    «А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем», – подчеркнул он.

    Он добавил, что стране следует эффективно адаптировать вооружения и военную технику к новым вызовам, обновлять учебные программы для военных образовательных учреждений и одновременно совершенствовать боевые уставы Сухопутных войск.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе

    Эксперт Федутинов: По Одессе могли быть нанесены удары «Геранями» в новой модификации

    Эксперт рассказал о новой модификации «Гераней» для ударов по Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой говорят в Сети, может свидетельствовать об изменениях в винтомоторной группе аппарата. Они, вероятно, были направлены на повышение скорости и продолжительности полета дрона, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения о применении новой модификации «Герани» при ударе по Одессе.

    «Основной вклад в акустический след летательных аппаратов вносят двигатель и движитель», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации. По его мнению, в случае с атакой на объекты в Одессе речь идет о применении БЛА с двигателем не реактивным, а поршневым.

    «Если речь идет о некой модификации «Герани», перемена звука, о которой уже говорят в Сети, может свидетельствовать о том, что разработчики внесли какие-то изменения в винтомоторную группу. На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», – детализировал собеседник.

    Федутинов допускает, что изменения были направлены на повышение тактико-технических характеристик дрона, а именно – скорости и продолжительности полета. По его мнению, применение беспилотника такой модификации именно в районе Одессы неслучайно.

    «Цели в этом городе и его окрестностях входят в число приоритетных, потому что, во-первых, это транспортный хаб, через который осуществляется логистика ВСУ. Во-вторых, в Одессе имеются производственные мощности, относящиеся к оборонной промышленности», – сказал эксперт.

    Напомним, в ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Предположительно, работали новые модификации «Гераней». К такому выводу пришли аналитики, которые обратили внимание на звук, который издают дроны. По оценке ряда зарубежных экспертов, БЛА в финальной фазе полета развивали на 20-25% большую скорость, чем стандартные модели.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», еще одной особенностью этой атаки стало то, что «Герани» действовали в полном соответствии с принципами роя – «с разведкой, разведением внимания и перераспределением целей в полете и точечным заходом на них». «А это значит, что скоординированные массированные атаки по тылам становятся не исключением, а новой нормой, против которой ВСУ пока не имеют устойчивых средств противодействия», – считают они.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    22 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа

    Исполнительный продюсер CBS ушел после критики и иска от Трампа

    Продюсер CBS покинул телеканал после интервью Зеленского и обвинений Трампа
    @ Mark Lennihan/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный американский телепродюсер Билл Оуэнс заявил об уходе из проекта 60 Minutes после выхода 14 апреля интервью Владимира Зеленского и последовавших за этим громких обвинений президента США Дональда Трампа.

    Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes на телеканале CBS покинул проект на фоне критики со стороны Дональда Трампа, сообщает издание Hill. По информации издания, Билл Оуэнс написал коллективу письмо, в котором объяснил свое решение невозможностью объективно руководить программой после многомиллионного иска президента США и роста угроз в свой адрес.

    В письме Оуэнс отметил, что за последние месяцы ему стало ясно – ему больше не дадут возможности принимать независимые решения относительно выпуска шоу. Он подчеркнул, что давление усилилось после выхода в эфир интервью с Владимиром Зеленским, вызвавшего резкую реакцию Дональда Трампа.

    Напомним, ранее Трамп подверг программу 60 Minutes критике и потребовал лишить канал лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS возмутило Дональда Трампа настолько, что он призвал полностью закрыть телеканал. Зеленский в беседе с CBS заявил об отсутствии поставок зенитных ракетных комплексов Patriot от США, обвинив западных лидеров а «отсутствие политической воли».

    Дональд Трамп после интервью Зеленского потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии, пригрозив журналистам судебными исками, а также заявил о своем недовольстве работой Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    23 апреля 2025, 07:28 • Новости дня
    Украинский пленный спас российского военнослужащего от атаки FPV-дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Военнопленный с Украины с помощью переданного противодронового ружья предотвратил атаку FPV-дрона на российского бойца.

    Штурмовик с позывным «Повар» рассказал, что два украинских солдата были взяты в плен штурмовой группой 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Юг» в заблокированном блиндаже, передает РИА «Новости».

    Один из пленных имел при себе противодроновое ружье, которое был передан российским военным.

    По словам штурмовика, украинский военнопленный с помощью этого ружья сумел посадить ударный FPV-дрон, направленный на российскую группу.

    Расстояние до точки эвакуации составляло не более трех километров. За это время украинские боевики пытались уничтожить своего сдавшегося в плен сослуживца с помощью дрона-камикадзе.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    22 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией

    Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев допускает любые переговоры с Москвой при условии полного прекращения огня, однако формальный запрет на диалог с Россией пока не отменялся.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, передает РИА «Новости».

    При этом Зеленский подчеркнул, что переговоры возможны только в случае полного прекращения огня, выразив готовность обсуждать условия и сроки.

    На данный момент указ о запрете переговоров с Россией, подписанный Зеленским ранее, не отменен и продолжает действовать. Президент Украины отметил, что власти готовы к диалогу, если будут понятны конкретные временные рамки и условия прекращения огня.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

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    23 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Песков заявил о появлении фейков о ходе переговоров Путина и Уиткоффа

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о переговорах Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом, подчеркнув необходимость ориентироваться исключительно на достоверные источники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно встречи Владимира Путина со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом публикуется много фейковых новостей, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что даже авторитетные издания распространяют искаженную информацию, поэтому достоверность стоит проверять исключительно по первоисточникам.

    В СМИ появилась публикация газеты Financial Times о том, что российский лидер якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по линии фронта, однако официальные лица не подтвердили эти сведения.

    Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Петербурге 11 апреля и продолжалась около четырех с половиной часов. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что основной темой переговоров стала ситуация на Украине, а также обсуждались политические и экономические вопросы. По его словам, после переговоров в Вашингтоне уже началось обсуждение российских предложений по урегулированию ситуации.

    Стивен Уиткофф по итогам визита заявил о возможности скорого наступления важных для мира изменений и отметил, что процесс может выйти за рамки обсуждения только так называемых пяти территорий, затронув гарантии безопасности и вопрос отказа от планов вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом, а ранее спецпосланник США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, при этом встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине, и Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

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    22 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Моди из-за теракта в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с терактом в стране.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран», – говорится в телеграмме российского лидера, передает ТАСС.

    Путин назвал нападение жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий.

    «Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», – заключил президент России.

    Напомним, в Индии вооруженная группа напала на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран. Погибло не менее 27 человек.

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    23 апреля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российские военные ударами БПЛА «Герань-2» поразили цех ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Александра Юдина

    В районе населенного пункта Степное Запорожской области ВС России с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили цеха и склад по производству взрывчатки для ВСУ.

    По данным Минобороны, цеха и склад по производству взрывчатых веществ ВСУ были уничтожены в районе населенного пункта Степное в Запорожской области с помощью беспилотников «Герань-2», передает РИА «Новости».

    Ведомство опубликовало кадры поражения, на которых зафиксирована атака российских дронов по военной инфраструктуре противника.

    По словам представителей ведомства, целью являлись объекты, задействованные в обеспечении вооруженных сил Украины взрывчатыми веществами.

    Глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов ранее сообщил, что «Герани» поразили пункт временного размещения ВСУ в Славянске.

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    22 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    ВС взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Ольга Иванова

    Контроль над селом Сухая Балка позволил российским войскам фактически преодолеть вторую линию обороны украинских сил на Константиновском направлении в ДНР.

    Об успешном продвижении российских войск на данном участке фронта сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС. По его словам, освобождение Сухой Балки стало ключевым шагом, позволившим взломать вторую линию обороны ВСУ, изначально построенную в три эшелона.

    Кимаковский отметил, что российские силы продолжают наступление на запад от Торецка (Дзержинска), а в районе Часова Яра идут ожесточенные бои за доминирующие высоты, которые украинская армия пытается удержать.

    Минобороны России также сообщило об освобождении Сухой Балки, что укрепило позиции российских войск на данном направлении.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами.

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