Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

«Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

«У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

«Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

«Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

«При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

«Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.