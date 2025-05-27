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    27 мая 2025, 11:26 • Общество

    Российские учебники вернут к единству по примеру СССР

    Российские учебники вернут к единству по примеру СССР
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В России намерены унифицировать школьные учебники по всем предметам. Данная мера призвана сформировать в стране единое образовательное пространство. По мнению экспертов, введение общих программ на территории страны гарантирует детям получение необходимых знаний в полном объеме. Как инициатива скажется на системе образования и останется ли в ней место для уникальных авторских методик?

    В России в ближайшие три года появятся единые государственные учебники по всем школьным дисциплинам. Кроме того, параллельно будет организована система подготовки и переподготовки учителей, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Он также отметил, что уже сейчас ведется работа по написанию учебников по литературе и русскому языку. Так, содержание уроков литературы возвращает в программу отечественных авторов, а в школах появятся театры, деятельность которых синхронизируется со школьной программой по данному предмету.

    Тем временем Минпросвещения также начало сотрудничество с Российской академией наук для создания единых учебников по физике, химии и биологии. Будет сформирован коллектив, который синхронизирует изучение естественнонаучных предметов между собой и с математикой. Дополнительно, вместе с Московским физико-техническим институтом, разработают пособия для углубленного изучения естественных наук.

    По словам Кравцова, уже подготовлен оригинал-макет единого учебника по обществознанию для девятого класса, а также рукописи материалов по предмету для 10-11-х классов. Примечательно, что эти пособия создаются авторским коллективом во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

    Этим же коллективом в 2023 году был подготовлен единый учебник истории для старшеклассников, напоминает «Коммерсант». В пособии были полностью переработаны параграфы, посвященные позднесоветскому периоду, а также главы, рассказывающие о 90-х и 00-х годах. Кроме того, был добавлен отдельный раздел о спецоперации на Украине.

    По мнению экспертов, в России давно сформировался запрос на единые учебники по всем школьным дисциплинам. Учитывая, что схожая практика уже была в истории страны в период СССР, сейчас из нее можно взять лучшие аспекты и применить для воспитания подрастающего поколения, сформировав таким образом единое образовательное пространство.

    «Еще в советское время в наших школах были единые учебники по всем предметам. Но после распада СССР возобладало мнение о том, что универсальные программы препятствуют проявлению индивидуального подхода в образовании», – рассказал Анатолий Вассерман, член комитета Государственной думы по просвещению.

    «Но я убежден, что данная позиция во многом ошибочна. По-настоящему личность может раскрыться только в рамках единого ценностного фундамента. Этим же обеспечиваются равные условия интеллектуального "созревания" школьника. Другими словами, возвращение к единым учебникам попросту необходимо», – добавил он.

    «У детей должна быть общая образовательная почва. Да, полностью сократить разрыв, скажем, между сельскими и городскими учреждениями с помощью данной инициативы не удастся. Ведь жизнь областных центров сама по себе более насыщенна, чем в деревнях. Это очень важный момент, поскольку образование ребенка проходит не только в школе, но и за ее пределами. Но, как бы то ни было, единые учебники несколько скорректируют ситуацию», – поясняет депутат.

    Он обратил внимание и на переподготовку учителей. «Особых требований выдвигаться не будет. В конечном счете, для данной профессии регулярное прохождение тех или иных курсов – норма. Однако

    единые учебники как минимум исключат потребность в повышении квалификации для работы с новыми программами, которые раньше появлялись достаточно часто»,

    – говорит он. «Что немаловажно, в реализации творческого потенциала педагогов никто не ограничивает. Они могут применять собственные методики для обучения детей по общепринятым материалам. Хорошие практики, как и раньше, будут масштабироваться, а плохие – забываться. Не скажется единая программа и на углубленном изучении предметов», – акцентирует спикер.

    Школы должны иметь единые образовательные ориентиры, считает Григорий Назаров, победитель конкурса «Учитель года России – 2018». «Появление единых учебников способно свести совокупные труды педагогов нашей большой страны к одному знаменателю. Это важный шаг для образовательной системы», – полагает он.

    «Школы должны вырабатывать универсальный набор ценностей у школьников вне зависимости от того, в каком именно регионе они находятся. Наше государство – самое большое по площади в мире. И если это пространство не будет скреплено едиными взглядами на исторические и общественные процессы, нас ждут большие проблемы», – отмечает собеседник. «Кроме того,

    введение единых учебников не обнулит личный вклад учителя в образовательный процесс. Педагогам дают обязательный "фундамент", с которым они должны ознакомить детей, но школы все еще смогут расставлять необходимые акценты в рамках универсальной линии»,

    – добавляет эксперт. «Как следствие, никуда не денутся и авторские методики обучения. Важно помнить, что частные практики образования всего лишь отвечают на вопрос "как": как учителю донести информацию до вверенных ему детей. И здесь у каждого специалиста имеются свои уникальные "фишки"», – рассказывает собеседник.

    «Я, например, будучи учителем истории, применяю методику "нравственного выбора". Суть такова: у школьников спрашивают, как бы они поступили на месте известного исторического деятеля. Такой формат рождает интерес и дискуссию», – продолжает эксперт.

    «Что касается переподготовки педагогов, то этот процесс понятен каждому сотруднику школы. Среди учителей давно есть запрос на общую линию образовательных программ. Поэтому после их введения необходимые курсы повышения квалификации будут преимущественно сконцентрированы на двух аспектах», – поясняет он.

    «Первый – знакомство с обновленной программой, способствование углубленному пониманию преподавателями ее блоков. Второй – разбор конкретных результатов, которых надеются добиться ее составители», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, ввод единых учебников имеет и чисто практические преимущества. Например, если семье необходимо переехать в другой город, родителям не придется беспокоиться о том, как их ребенок адаптируется к новой учебной программе. Теперь эта проблема будет решаться автоматически», – заключил Назаров.

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