  • Новость часаНа Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    Песков указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
    Украина назвала состав делегации на переговоры в Абу-Даби
    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада
    Париж заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    9 ноября 2026, 00:45 • Новости дня

    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    Росавиация предупредила о том, что в расписании рейсов возможны корректировки. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили за воскресенье 50 украинских дронов над пятью регионами России. В ночь на воскресенье над Россией было уничтожено 142 украинских БПЛА.


    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

    Комментарии (14)
    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

    Комментарии (13)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 08:37 • Новости дня
    Долгожительница из США назвала русские корни причиной долголетия

    Американская долгожительница объяснила свое 103-летие русскими корнями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, которой в ноябре исполнилось 103 года, заявила, что дожила до этого возраста благодаря русским корням.

    Родители Бейли, Мария и Павел Никоненко, были среди первых 526 русских, прибывших в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в июле 1923 года, передает РИА «Новости».

    «Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Петербурге, и она показала мне фото ее отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни», – заявила Бейли.

    Она также рассказала, что прожила достойную жизнь и преодолевала трудности благодаря вере в бога. Бейли назвала возможность дожить до 103 лет божьим даром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старейшей представительнице русской диаспоры в США Евгении Бейли исполнилось 103 года.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    На стройке в Москве нашли второй за два дня снаряд времен войны

    На северо-западе Москвы обнаружили второй за два дня боеприпас времен войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй за два дня боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе Москвы.

    «Утром в воскресенье на Новохорошевском проезде, 15, при проведении земляных работ обнаружен второй снаряд времен войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».

    По его словам, на место обнаружения опасной находки прибыли специалисты соответствующих служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

    Пиротехники обезвредили 28 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в подмосковной Коломне.

    Снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию с территории военного училища на юго-востоке Москвы.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    МВД Грузии выслало свыше 100 россиян в третьем квартале

    Грузия выдворила 109 россиян с июля по сентябрь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД Грузии с июля по сентябрь депортировало 109 нелегальных мигрантов из России, что в полтора раза больше показателя за весь 2025 год.

    В третьем квартале из страны было выдворено 1 134 иностранца, из них 109 – граждане России, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Грузии.

    За весь 2025 год власти Грузии депортировали 1 311 нелегальных мигрантов, в том числе 73 россиянина.

    Больше всего в третьем квартале было выдворено граждан Турции – 306 человек. Всего за три квартала за нарушение миграционного законодательства страну покинули 3 170 иностранцев, включая 791 гражданина Турции, 306 граждан Индии, 274 гражданина Ирана и 254 гражданина России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Единый реестр иностранцев заработал в Грузии для учета иностранных граждан и их трудового положения.

    Также Грузия выслала более 1,3 тыс. нелегалов, включая граждан России.

    Кроме того, Грузия выслала 37 граждан разных стран за нарушения правил пребывания.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Москвичей предупредили о выпадении половины месячной нормы осадков

    Синоптики спрогнозировали выпадение 50% месячной нормы осадков в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве с 13 по 14 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «За сутки, с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков. В течение суток от плюс 1 до плюс 4», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в субботу с северо-запада придет холодный фронт. Ожидаются сильные ливни, которые затем перейдут в заряды мокрого снега.

    По его словам, в столице может образоваться символический снежный покров высотой не более одного сантиметра, который быстро растает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об ожидаемом мокром снеге в Москве во второй половине недели.

    В субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до плюс 6 градусов и дождь со снегом.

    В пятницу Тишковец предупредил о снеге и гололедице в столице в выходные.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в Сумской области

    Марочко: ВСУ усилили контратаки у трех сел в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировали контратаки у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник начал активно контратаковать в районах Хотени, Юнаковки и Могрицы», – передает ТАСС слова Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие успешно удерживают занятые позиции и рубежи на этом направлении.

    «После того как противник выдохнется, мы продолжим формировать буферную зону на данном участке», – добавил эксперт.

    Ранее Марочко сообщал, что на сумском направлении ведутся активные боевые действия, а Вооруженные силы России развивают успех в районе Могрицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Марочко заявил об увеличении числа контратак украинской армии по всей линии фронта с привлечением иностранных наемников и резервов. В прошлом месяце он сообщил о переброске наименее подготовленных отрядов ВСУ на сумское направление. В августе военный эксперт сообщил о закреплении российских войск на границе двух стратегически важных сел в Сумской области.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Из торгового центра на юго-западе Москвы эвакуировали около 1,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

    «Произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте на минус первом этаже торгово-развлекательного здания по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1», – передает РИА «Новости» слова представителя экстренных служб столицы.

    Он отметил, что до прибытия дежурных подразделений спасателей из здания вывели почти 1,5 тыс. человек. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при пожаре в одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы спасли пять человек.

     В понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

    Пожар на втором этаже торгового центра в городе Всеволожске Ленинградской области локализовали на площади 2250 кв. метров.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Индонезийский султан заявил о сходстве культур России и Индонезии

    Султан Банджара назвал культурное многообразие общей чертой России и Индонезии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Султан индонезийского султаната Банджар Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджари выразил глубокий интерес к российскому культурному ландшафту и назвал национальное и религиозное многообразие объединяющим фактором для двух стран.

    Традиционно мусульманские народы России веками сохраняют и чтят свои исламские традиции, оставаясь при этом неотъемлемой частью единого многонационального государства, передает РИА «Новости».

    «Мне интересно, как российская культура может быть такой разной», – сообщил Аль-Банджари.

    По его словам, национальное и религиозное многообразие сближает Россию и Индонезию, где бок о бок живут сотни этносов и представители разных вероисповеданий. Он подчеркнул, что, несмотря на различие культур, народы остаются едиными, и в этом заключается сходство с Россией.

    Султанат Банджар возник в начале XVI века на юге индонезийского острова Калимантан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу султан Банджара Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджар выступил за развитие культурного сотрудничества с Россией.

    Ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин заявил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 22:58 • Новости дня
    В Подмосковье закрыли все автозаправки сети «Трасса»

    Лизинговая компания начала изъятие 57 АЗС сети «Трасса»

    Tекст: Катерина Туманова

    Деятельность всех автозаправочных станций бренда «Трасса» в Московской области приостановлена, а владельцу сети грозит процедура банкротства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

    В Московской области прекратили работу 53 автозаправочные станции ПАО «ЕвроТранс» под брендом «Трасса». Владелец имущества «Газпромбанк лизинг» осуществляет изъятие 57 заправок, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.

    «Из 53 автозаправочных станций ПАО «ЕвроТранс» бренда «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – заявили в ведомстве. Там добавили, что 40 объектов уже опечатаны, а оставшиеся 17 изымут до конца недели. Компании грозит процедура банкротства.

    В пресс-службе уточнили, что 53 автозаправки находятся в Московской области, еще четыре – в субъектах России.

    Финансовые трудности у топливного оператора начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве компании из-за неисполнения обязательств. В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности этого требования. Позднее Альфа-банк, «Цифра банк» и «Солид банк» направили иски о взыскании с оператора около 213 млн рублей.

    Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров. Им вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на бензин и дизельное топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга.

    Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве топливного оператора. Летом антимонопольное ведомство заподозрило компанию в необоснованном завышении стоимости топлива на заправках Московского региона.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Марочко назвал операцию НАБУ переделом доходов от украинских кол-центров

    Эксперт Марочко заявил о контроле офиса Зеленского над кол-центрами

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что операция Национального антикоррупционного бюро Украины никак не решит проблему незаконных кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    «Операция «Карфаген" абсолютно никак не решит проблему с незаконными украинскими кол-центрами», – заявил Марочко, передает ТАСС.

    По словам эксперта, под видом борьбы с преступностью происходит перераспределение финансовых потоков, а на место неугодных силовиков придут новые. Он подчеркнул, что деятельность телефонных мошенников выстроена по принципу финансовой пирамиды, верхушка которой ведет в офис Владимира Зеленского.

    На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело более 70 обысков в судах, полиции, прокуратуре и пунктах обмена валют.

    Ведомство объявило о разоблачении преступной организации, которая при поддержке высокопоставленных сотрудников спецслужб занималась мошенническими кол-центрами и продажей наркотиков. После этого Служба безопасности Украины уволила двух руководителей.

    Издание «Страна» отметило, что действия антикоррупционного бюро направлены на ослабление контроля Зеленского над силовыми структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины генерала Сергея Дуку арестовали по делу о мошеннических кол-центрах и наркоторговле.

    В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения против нескольких высокопоставленных представителей спецслужбы и полиции страны. В среду ведомство сообщило о выявлении 52 мошеннических кол-центров со штатом около 2,7 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Названы сроки открытия горнолыжного сезона в Москве

    Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Горнолыжный сезон в Москве может начаться не раньше 20 ноября, сообщили представители столичных комплексов.

    «Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоны», – рассказали РИА «Новости» в горнолыжном комплексе «Кант».

    Комплекс «Лата Трэк» пока не располагает информацией о сроках возобновления работы, а колл-центр «Воробьевых гор» приостановил работу до открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Московском регионе начался первый снег. В прошлом месяце мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах города в декабре.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о вероятном выпадении первого снега в Москве в конце октября.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 14:54 • Новости дня
    Синоптик предупредил москвичей о шторме и падении давления 13 ноября

    Центр «Фобос» предупредил москвичей о падении давления и шторме 13 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 13 ноября в Москве ожидается семибалльный шторм с порывами ветра до 15 метров в секунду и резкое снижение атмосферного давления.

    В пятницу, 13 ноября, в столице ожидается ухудшение погодных условий, сопровождаемое сильным ветром и падением атмосферного давления, передает РИА «Новости».

    «В пятницу, 13-го, погода решит не мелочиться и испортится без полутонов и предупреждений… По шкале Бофорта ветер сорвется в семибалльный шторм – его порывы будут достигать 15 метров в секунду», – рассказал Тишковец.

    Синоптик отметил, что атмосферное давление в городе упадет на 11 единиц и составит 736 миллиметров ртутного столба. По его словам, такие резкие изменения погодных условий негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о возможных ночных заморозках и гололедице.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении до плюс шести градусов в Москве на следующей неделе.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и температуру воздуха до плюс четырех градусов в предстоящие выходные.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 06:18 • Новости дня
    Посол России Мелик-Багдасаров обсудил сотрудничество с главой МИД Венесуэлы

    Посол России Мелик-Багдасаров и глава МИД Венесуэлы обсудили сотрудничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и новый министр иностранных дел республики Оливер Бланко обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

    В Каракасе состоялась встреча дипломатов двух стран, посвященная расширению взаимодействия, передает ТАСС.

    «В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые вопросы общей повестки дня, нацеленной на дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимного уважения между двумя странами», – указал Мелик-Багдасаров.

    Дипломат подтвердил главе ведомства заинтересованность Москвы в сохранении преемственности конструктивного политического диалога и развитии традиционно дружественных отношений.

    Мелик-Багдасаров также поздравил Бланко с недавним назначением на пост и выразил благодарность за готовность провести переговоры в условиях крайне насыщенного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил о передаче гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса.

    Дипломат сообщил о срочной эвакуации российского посольства из-за мощных подземных толчков. Весной МИД России выступил за создание безопасных морских коридоров для Кубы и Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 07:16 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Москве во второй половине недели

    Гидрометцентр пообещал москвичам мокрый снег во второй половине недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Во второй половине следующей недели в Москве ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В Москве с 12 по 15 ноября ожидаются небольшие осадки в виде снега, передает ТАСС.

    «При такой температуре может быть смешанная фаза. Ночью возможны снег или снежинки, днем соответственно также», – заявила Макарова.

    Она отметила, что первая половина недели пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем прогнозируется от 1 до 6 градусов тепла.

    В воскресенье в столице ожидается облачная погода без осадков. Днем температура составит от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на понедельник она может опуститься до плюс 1 градуса.

    Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. В Подмосковье в этот день температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении в столице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран пригрозил США «адом огня»
    Санду объявила о полном отказе Молдавии от поставок газа из России
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации