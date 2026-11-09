Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Симоньян назвала потомками Бандеры травивших украинского медика журналистов
Украинские журналисты затравили в суде приехавшую к пыточной врача
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян осудила поведение украинских журналистов, которые издевались в суде над задержанной женщиной-медиком, первой приехавшей в пыточную тюрьму под Киевом помогать людям.
Поведение представителей украинских СМИ, устроивших травлю врача в зале суда, доказывает их приверженность идеологии националистов, рассказала Симоньян в эфире «России 1», о чем сообщил RT.
«Совершенно чудовищное, невыносимое видео, как орава, свора этих так называемых украинских журналистов допрашивает, практически пытает эту женщину, сидящую в клетке, пытаясь ей доказать, что она не врач. Она им показывает бумаги, что вот у меня лицензия, у меня своя клиника. Они измываются над ней», – рассказала Симоньян.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, который Росфинмониторингом внесен в список экстремистов и террористов, заявил о задержании женщины, прибывшей к пыточной тюрьме. Кроме того, медика внесли в базу украинского экстремистского и запрещенного в РФ сайта «Миротворец» с пометкой «профессиональный провокатор».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи соцсетей на Украине выступили в поддержку арестованного медика Валентины Молодой. Во вторник украинская полиция задержала рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом женщину.
Киев объявил войну свидетелям пыток.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ