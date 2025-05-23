Россияне назвали молодежный сленг основным источником раздражения в речи

Tекст: Мария Иванова

Молодежный сленг с такими словами, как «кринж», «рашить» и «изи», вызывает наибольшее раздражение у россиян, говорится в исследовании ко Дню славянской письменности, проведенном платформой «Дзен» и порталом «Грамота.ру», передает ТАСС.

В опросе, который прошел среди 1272 респондентов из разных регионов, 38% назвали молодежный сленг самым раздражающим элементом в речи. Почти столько же (37%) отметили бюрократические штампы и канцеляризмы. Наибольший дискомфорт по поводу канцелярского стиля речи россияне испытывают на сайтах компаний (32%) и в юридических и банковских документах (31%).

Треть опрошенных подчеркнула, что их раздражают псевдоделовые формулировки вроде «синергия», «в треке», «финализировать» и другие слова из корпоративного языка. Новые заимствования из других языков («ревью», «бэкграунд», «ноунейм» и др.) считаются самыми неприятными для 27% участников.

Доверие к интернет-источникам у трети россиян снижается при наличии ошибок и нарушений языковых норм. Около 27% не доверяют тексту, если знают, что его сгенерировал искусственный интеллект, еще 24% – при нарушениях пунктуации. При этом большинство респондентов гибко относятся к языковым неточностям в переписке с друзьями: 39% считают их допустимыми в личном общении, а 27% – в деловой переписке с коллегами.

Более трети респондентов отметили, что за последние годы русский язык заметно изменился: 35% фиксируют сильные перемены, а 38% – небольшие.

При этом треть считают допустимым несоблюдение правил слитного и раздельного написания «не», 26% – замену буквы «ё» на «е», а 18% – периодические ошибки в склонении числительных

Также часть опрошенных считает допустимыми ошибки в окончаниях глаголов. Так, 10% опрошенных считают, что можно нарушать нормы написания «-тся» и «-ться». Еще 14% респондентов отметили, что иногда допустимо не соблюдать правила в постановке ударения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда для бесплатного обновления информации о русском языке каждые пять лет.

На этой неделе министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в перечне нормативных словарей зафиксировали единственно верное ударение в слове «граффити» на второй слог.

Ранее в Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова «кофе». А доктор филологических наук Мария Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог и это станет нормой.