Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.14 комментариев
Кравцов объяснил, как правильно ставить ударение в «граффити»
В утвержденном перечне нормативных словарей зафиксировано, что единственно правильным считается произношение слова «граффити» с ударением на второй слог, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Официальная информация о новой норме произношения слова «граффити» была озвучена министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым на презентации утвержденного списка нормативных словарей, передает ТАСС.
По его словам, вариант с ударением на первый слог – «грАффити» – теперь считается ошибочным. Министр уточнил: «Интересные тоже примеры из орфоэпического словаря – ударение в слове «граффити» на второй слог. То есть «граффити» [на первый слог] уже неправильно».
Новая норма отражена в утвержденном перечне словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, доктор филологических наук Мария Каленчук ранее отметила, что ударение в слове «звонит» в будущем может сместиться на первый слог и стать нормой.
Кроме того она рассказала, что мужской род у слова «кофе» объясняется историей его употребления и особенностями заимствования, а употребление слова в среднем роде долгое время считалось нормой.