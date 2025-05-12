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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    33 комментария
    12 мая 2025, 19:38 • Новости дня

    Глава ОП Крыма: События Крымской операции 1944 года перекликаются с сегодняшним днем

    Глава ОП Крыма Форманчук: Сегодня Крым находится на острие борьбы против нацизма, как и во время войны

    Глава ОП Крыма: События Крымской операции 1944 года перекликаются с сегодняшним днем
    @ wikipedia.org/ Mil.ru(CC BY 4.0)

    Tекст: Олег Исайченко

    Крымчане бережно хранят память об освободителях полуострова от фашистских захватчиков. Боевая слава и героизм советского народа стали для местных жителей образцом стойкости, ориентируясь на который они преодолевают вызовы сегодняшнего дня, сказал газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. 12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция Красной Армии.

    «Крымский полуостров буквально пропитан героическим духом наших великих предков. Регион пережил немало славных битв и побед, которые играют значимую роль в истории России. Однако события 12 мая 1944 года, конечно, занимают в наших сердцах особое место», – сказал Александр Форманчук, председатель Общественной палаты Республики Крым.

    «Память о наступательной операции времен Великой Отечественной бережно передается нами из поколения в поколение. На рассказах о выдающемся подвиге советского народа сегодня растут школьники и студенты. Мы знаем, что эти страницы истории никогда и не при каких обстоятельствах не должны быть забыты, ведь бойцы Великой Отечественной стали для нас образцами истинной стойкости», – добавляет он.

    «Более того, события тех дней перекликаются и с днем сегодняшним. Полуостров находится на острие борьбы в рамках спецоперации. Противник регулярно пытается осуществить террористические акты в республике, всячески надеется осложнить жизнь простым крымчанам. Ощущается и сильнейшее давление со стороны западных санкций», – отмечает собеседник.

    «Однако жители республики не испытывают паники: каждый человек спокойно и уверенно работает на благо малой и большой Родины. Все трудятся в меру своих сил, и эта совместная деятельность помогает нам развивать регион», – заключил Форманчук.

    Напомним, 12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Продлившаяся 35 дней, она вошла в историю в качестве одной из наиболее стремительных и важных кампаний Красной Армии за весь период Великой Отечественной войны. Несмотря на быстроту завершения, освобождение полуострова стало серьезным испытанием для СССР.

    Численность группировки фашистских войск здесь достигала 200 тыс. человек. Противник располагал более 3,5 тыс. орудий и минометов. Кроме того, в арсенале немецких формирований имелись более 200 танков. Вермахту удалось создать глубокоэшелонированную оборону, особенно на Перекопе и Сиваше. В Берлине эти позиции называли «неприступными».

    Однако умелые действия войск четвертого Украинского фронта и Отдельной приморской армии позволили увенчаться успехом атаке советских войск. Уже 8 апреля в бой отправились около 470 тыс. советских солдат, которые стремительно пробивали дорогу вглубь полуострова. Немецкие войска пытались закрепиться на промежуточных рубежах, однако остановить наступление им так и не удалось.

    Темпы операции поражали современников: 11 апреля была освобождена Керчь, 13 – Симферополь. Последним «очагом» присутствия противника оставался Севастополь, к которому и устремились все оставшиеся силы вермахта. Штурм города стартовал 5 мая, особо ожесточенные бои развернулись за Сапун-гору, ключевую высоту, прикрывающую подступ к населенному пункту.

    Немецко-румынские войска пытались отходить к Херсонесу, надеясь на морскую эвакуацию, однако уже к 12 мая Красной Армии удалось окончательно сломить противника. Берлин потерял около 100 тыс. человек, а все тяжелое вооружение Германии оказалось уничтожено или захвачено СССР.

    Крымская наступательная операция стала частью «десяти сталинских ударов» – крупных стратегических операций, позволивших Советскому Союзу окончательно развить наступательные успехи после перелома в войне, последовавшего после Сталинградской битвы.

    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    12 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе сняли с показа спектакли театра Вахтангова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил, что афиши уже сняли, а средства за билеты будут возвращены зрителям, передает РИА «Новости». Причиной отмены стала позиция покойного режиссера Римаса Туминаса по отношению к спецоперации на Украине, пояснил он.

    «Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса», – сказал Развожаев.

    В марте прошлого года экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты

    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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    12 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Назчачена дата рассмотрении Госдумой закона о локализации автомобилей такси

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона, касающийся уровня локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

    Законопроект о требованиях к локализации легковых автомобилей для такси будет рассмотрен Госдумой 13 мая 2025 года во втором чтении, передает ТАСС. Проект решения Совета Госдумы размещен в думской электронной базе. В документе сказано: «Включить проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении».

    Законопроект ранее был принят в первом чтении в январе 2024 года. Авторами инициативы стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предусматривает право регионов устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, работающих легковыми такси.

    Уровень локализации предлагается определять по системе баллов, аналогичной применяемой для допуска машин к государственным закупкам. Также правительство получит возможность устанавливать категории транспортных средств, на которые не будут распространяться требования о локализации.

    Профильный комитет по транспорту уточнил: для внесения автомобиля в реестр такси потребуется либо установленное правительством количество баллов локализации, либо производство машины по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока предусмотрены исключения: требования начнут действовать с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно.

    В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

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    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков
    @ slavinslavik

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни после тяжелой двусторонней пневмонии и недели, проведенной в реанимации.

    Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

    По данным журналистов, Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

    «Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

    YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

    В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.

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    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Кипрский журналист заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Журналист Христофору заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не смог добиться от Москвы прекращения огня на Украине на своих условиях, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Президент России Владимир Путин отклонил ультиматум Запада о 30-дневном прекращении огня на Украине, объяснив, что Киев не способен соблюдать подобные соглашения, написал Христофору в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры «не смогли загнать российского президента в угол», заявил журналист. «Путин на десять шагов впереди», – добавил Христофору.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,  комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине, назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией.

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    12 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Исследование выявило самые прибыльные кинокартины России за 2024 год

    Фильм «Бременские музыканты» получил крупнейшую господдержку в 2024 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Рейтинг PROGRESS показал, что в 2024 году основная господдержка досталась трем крупным кинопроектам с бюджетами до 1 млрд рублей, однако прибыльными среди картин с господдержкой стали не более 20% проектов.

    Самой значительной господдержки среди отечественных кинопроектов в 2024 году удостоился фильм «Бременские музыканты» с общим бюджетом в 1 млрд рублей и объемом господдержки 700 млн рублей, следует из рейтинга исследовательского центра Коммуникационной группы PROGRESS.

    Второе место рейтинга заняла фантастическая лента «Сто лет тому вперед», профинансированная государством на 615 млн рублей при общем бюджете в 900 млн рублей,  третье – экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», на которую было выделено 600 млн рублей при общем бюджете около 1 млрд рублей, пишет «Газета.Ru».

    «Рейтинг наглядно демонстрирует приоритеты государственной поддержки в 2024 году: ставка сделана на узнаваемые бренды, проверенные сюжеты и массового зрителя», –  прокомментировал основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

    Всего в 2024 году господдержку получили 42% российских фильмов, основную часть финансирования в 5,9 млрд рублей (75% от общего объема) обеспечил Фонд кино. Со стороны  Министерства культуры было профинансировано восемь фильмов на сумму 474 млн рублей (25%).

    При этом анализ прокатной эффективности фильмов с господдержкой за 2024 год показал, только шесть самоокупившихся картин, что составило 19% от общего количества фильмов. Большинство же новинок – 26 из 32 стали убыточными, несмотря на субсидии, причем крупнейшим провалом стал фильм «Федя. Народный футболист» – антирекордсмен с госвложениями в 125 млн рублей не добрал до окупаемости более 1 млрд рублей.

    По словам основателя КГ PROGRESS Дмитрия Солопова, господдержка не гарантирует успеха, так как эффективность проявляется в умении производить кино, которое интересно массовой аудитории.

    «Высокий бюджет – это только стартовая возможность. Без продуманной стратегии и сильного содержания он легко превращается в риск, а не инвестицию», – подчеркнул он.

    Фильм «Холоп 2», который посмотрели 9,8 млн зрителей, при поддержке в 450 млн рублей стал абсолютным рекордсменом, обеспечив рекордную прибыль более 2,3 млрд рублей. Тройку лидеров также составили «Бременские музыканты» с прибылью в 836 млн рублей и «Лед 3» с  656 млн рублей.

    Еще один показатель рейтинга – неизменная популярность американского кино в прокате. В 2024 году в прокат вышло 77 из 194 российских картин, 52 фильма представили США, были также 27 британских и 25 французских релизов.

    Менее 10 картин были представлены российскому зрителю из Канады, Германии, Японии, Южной Кореи, Италии, Индонезии, Ирландии. Совсем редко – 1-2 раза – в прокате появлялись картины из Турции, Китая, Сингапура, Бразилии, Мексики, Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, картина «Мужу привет» в апреле стала обладателем приза «Серебряный Святой Георгий» на Московском международном кинофестивале (ММКФ).

    А в начале мая газета ВЗГЛЯД разбиралась, как современное кино снова начинает чувствовать войну.

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    12 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Стало известно о приближении опасного половодья на реках России

    Вильфанд спрогнозировал возможные подтопления на реках Архангельской области и Сибири

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на ряде российских рек ожидается превышение опасных уровней воды с риском выхода на пойму и подтоплений.

    Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Он уточнил, что сложная гидрологическая обстановка складывается на реках Онеге, Водле и других водоемах Архангельской области, Карелии и Коми.

    На Ветлуге в Костромской области прогнозируется превышение опасной отметки, что грозит выходом воды на пойму. В Пермском крае на реке Чусовой возможно подтопление хозяйственных построек, а аналогичная ситуация складывается в Кемеровской области на реке Ишиме.

    В Ханты-Мансийском автономном округе затопления могут произойти из-за переполнения рек Вандраса и Большого Югана. В Иркутской области опасная ситуация наблюдается на реке Чуле, в Томской области – на реке Чае, где явление прогнозируется до вторника. Вильфанд пояснил: «Сложная гидрологическая обстановка в Архангельской области, Карелии и Коми на реках Онеге, Водле и многих других».

    С 12 по 17 мая в Якутии таяние льда и образование заторов на Лене и Алдане могут привести к подтоплению населенных пунктов. В Приморском крае на Уссури и Малиновке ожидается достижение неблагоприятных отметок и возможный выход воды за пойму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюменской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в пяти населенных пунктах. В одиннадцати регионах России из-за паводка затоплены 107 жилых домов и 310 приусадебных участков, больше всего пострадавших в Башкортостане.

    В результате паводка в двенадцати регионах России подтоплены 13 жилых домов и 173 приусадебных участка, в Челябинской области активно ведутся работы по откачке воды, а в Башкортостане провели 25 взрывных работ.

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    12 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Умерла балерина Алла Осипенко
    Умерла балерина Алла Осипенко
    @ Валентин Барановский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 92 лет ушла из жизни балерина, педагог и актриса Алла Осипенко, церемония прощания пройдет в Петербурге.

    О кончине Аллы Осипенко сообщила ее невестка Оксана Базилевич, передает РИА «Новости». По словам Базилевич, балерина скончалась рано утром в Петербурге. Точную дату церемонии прощания объявят позднее. Она отметила, что прощание, скорее всего, состоится в Князь-Владимирском соборе.

    Алла Осипенко была примой-балериной Мариинского театра, киноактрисой и педагогом. Она родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде и окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 году, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой.

    Осипенко также выступала в труппе «Хореографические Миниатюры» под руководством Леонида Якобсона и участвовала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета, который сейчас носит имя Михайловского театра.

    В прошлом году на 42-м году жизни умерла артистка балета Александра Ежунова.

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    12 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп заявил о важности переговоров России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что обсуждение между делегациями поможет достичь позитивных результатов, передает ТАСС.

    Трамп добавил: «Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

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    12 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток

    Sky News: Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Ирма Каплан

    На этой неделе может определиться политическая судьба президента США Дональда Трампа, так как украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а ХАМАС обещает освободить заложников, сообщает Sky News.

    Американский президент Дональд Трамп на этой неделе отправится на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за время своего второго президентства, он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако в ходе визита в богатейшие страны мира ему придется столкнуться с определенными трудностями на трех фронтах, сообщает Sky News.

    По мнению телеканала, эта неделя может определить дальнейшую политическую судьбу Трампа, так как от качества решения ряда трудностей будут зависеть жизни людей в разных уголках планеты.

    Первым фронтом сложностей Sky News называет украинский конфликт. Трамп отправляется на Ближний Восток после того, как надавил на Зеленского в воскресенье, чтобы тот сел за стол переговоров и встретился с Путиным лично после предложения Москвы о переговорах в Стамбуле. Киевский лидер быстро согласился на это – и 15 мая может состояться личная встреча политиков.

    Второй фронт трудностей – Китай и пошлины, которые еще в силе, но в воскресенье США заявили, что стороны договорились о сделке по сокращению торгового дефицита США.

    «Несмотря на уверенность американской стороны, вице-премьер Китая Хэ Лифэн охарактеризовал встречу как «важный первый шаг», который только заложил основу», – говорится в материале телеканала.

    Третьим фронтом проблем называют Газу. Там группировка ХАМАС заявила, что освободит Эдана Александера, израильского солдата, имеющего гражданство США. Это произошло после того, как Израиль объявил о намерении оккупировать весь анклав.

    Точная дата освобождения не называется, но в ХАМАС заявили, что освободят 21-летнего солдата в рамках продолжающихся усилий по достижению постоянного прекращения огня с Израилем.

    Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф это ожидаемое освобождение назвал «жестом доброй воли».

    «Александер – один из многих заложников, но это будет воспринято как обнадеживающий признак того, что ХАМАС вернулся за стол переговоров, а Трамп в это время будет находиться в Катаре, ключевом посреднике в затяжных и сложных усилиях сторон по мирному урегулированию», – резюмирует телеканал.

    Отметим, что в понедельник США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия в их освобождении от президента США Дональда Трампа.

    При этом эксперты о возможных переговорах Путина и Зеленского в Стамбуле говорят, что основным риском может стать психологическая неустойчивость Зеленского.

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