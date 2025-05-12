Глава ОП Крыма: События Крымской операции 1944 года перекликаются с сегодняшним днем

Глава ОП Крыма Форманчук: Сегодня Крым находится на острие борьбы против нацизма, как и во время войны

Tекст: Олег Исайченко

«Крымский полуостров буквально пропитан героическим духом наших великих предков. Регион пережил немало славных битв и побед, которые играют значимую роль в истории России. Однако события 12 мая 1944 года, конечно, занимают в наших сердцах особое место», – сказал Александр Форманчук, председатель Общественной палаты Республики Крым.

«Память о наступательной операции времен Великой Отечественной бережно передается нами из поколения в поколение. На рассказах о выдающемся подвиге советского народа сегодня растут школьники и студенты. Мы знаем, что эти страницы истории никогда и не при каких обстоятельствах не должны быть забыты, ведь бойцы Великой Отечественной стали для нас образцами истинной стойкости», – добавляет он.

«Более того, события тех дней перекликаются и с днем сегодняшним. Полуостров находится на острие борьбы в рамках спецоперации. Противник регулярно пытается осуществить террористические акты в республике, всячески надеется осложнить жизнь простым крымчанам. Ощущается и сильнейшее давление со стороны западных санкций», – отмечает собеседник.

«Однако жители республики не испытывают паники: каждый человек спокойно и уверенно работает на благо малой и большой Родины. Все трудятся в меру своих сил, и эта совместная деятельность помогает нам развивать регион», – заключил Форманчук.

Напомним, 12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Продлившаяся 35 дней, она вошла в историю в качестве одной из наиболее стремительных и важных кампаний Красной Армии за весь период Великой Отечественной войны. Несмотря на быстроту завершения, освобождение полуострова стало серьезным испытанием для СССР.

Численность группировки фашистских войск здесь достигала 200 тыс. человек. Противник располагал более 3,5 тыс. орудий и минометов. Кроме того, в арсенале немецких формирований имелись более 200 танков. Вермахту удалось создать глубокоэшелонированную оборону, особенно на Перекопе и Сиваше. В Берлине эти позиции называли «неприступными».

Однако умелые действия войск четвертого Украинского фронта и Отдельной приморской армии позволили увенчаться успехом атаке советских войск. Уже 8 апреля в бой отправились около 470 тыс. советских солдат, которые стремительно пробивали дорогу вглубь полуострова. Немецкие войска пытались закрепиться на промежуточных рубежах, однако остановить наступление им так и не удалось.

Темпы операции поражали современников: 11 апреля была освобождена Керчь, 13 – Симферополь. Последним «очагом» присутствия противника оставался Севастополь, к которому и устремились все оставшиеся силы вермахта. Штурм города стартовал 5 мая, особо ожесточенные бои развернулись за Сапун-гору, ключевую высоту, прикрывающую подступ к населенному пункту.

Немецко-румынские войска пытались отходить к Херсонесу, надеясь на морскую эвакуацию, однако уже к 12 мая Красной Армии удалось окончательно сломить противника. Берлин потерял около 100 тыс. человек, а все тяжелое вооружение Германии оказалось уничтожено или захвачено СССР.

Крымская наступательная операция стала частью «десяти сталинских ударов» – крупных стратегических операций, позволивших Советскому Союзу окончательно развить наступательные успехи после перелома в войне, последовавшего после Сталинградской битвы.