Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Число машин в очереди на Крымский мост уменьшилось до 610
Затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился, однако время ожидания досмотра по-прежнему превышает два часа, сообщается в местном телеграм-канале, который владеет ситуацией.
Ситуация на автоподходах к Крымскому мосту постепенно стабилизируется. Общее число ожидающих проезда автомобилей сократилось с 899 до 610 единиц, передает ТАСС.
Утром пробка была значительно больше. По данным на 09:00 по московскому времени, со стороны Тамани находилось 150 машин, а со стороны Керчи – 749 транспортных средств. В тот момент водителям приходилось ждать около трех часов.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», – говорится в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.
Накануне вечером затор составлял всего 310 автомобилей. Стоит отметить, что сегодня движение по транспортному переходу временно перекрывалось дважды: с 03:26 до 04:10 и с 08:33 до 09:00.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июня движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили в третий раз за день. Накануне утром перед въездами на переправу скопилось почти 975 транспортных средств. В августе прошлого года в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи застряли около 650 машин.