Омбудсмен сообщила о скором обмене гражданскими лицами с Украиной

Омбудсмен Лантратова сообщила о скором обмене гражданскими лицами с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и Украина готовятся к проведению нового этапа возвращения удерживаемых лиц, передает РИА «Новости». Точные сроки проведения процедуры пока не раскрываются в целях безопасности.

«Мы обменялись уже списками, отдельно гражданских, отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен, даты не называем, чтобы никто не сорвал», – заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Российский омбудсмен подчеркнула непрерывность ведущейся работы. По ее словам, стороны активно взаимодействуют для ускорения процессов обмена военнопленными, возвращения мирных граждан на родину и воссоединения семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Яна Лантратова анонсировала продолжение поисков пропавших без вести жителей Курской области. Несколькими днями ранее в Россию из украинского плена вернулись семь мирных граждан.

Перед этим российский омбудсмен передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из тысячи военнопленных.