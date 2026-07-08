Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Омбудсмен сообщила о скором обмене гражданскими лицами с Украиной
Омбудсмен Лантратова сообщила о скором обмене гражданскими лицами с Украиной
Москва и Киев согласовали списки для грядущего возвращения удерживаемых людей, однако точные сроки процедуры держатся в строгом секрете во избежание срыва договоренностей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Россия и Украина готовятся к проведению нового этапа возвращения удерживаемых лиц, передает РИА «Новости». Точные сроки проведения процедуры пока не раскрываются в целях безопасности.
«Мы обменялись уже списками, отдельно гражданских, отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен, даты не называем, чтобы никто не сорвал», – заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Российский омбудсмен подчеркнула непрерывность ведущейся работы. По ее словам, стороны активно взаимодействуют для ускорения процессов обмена военнопленными, возвращения мирных граждан на родину и воссоединения семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Яна Лантратова анонсировала продолжение поисков пропавших без вести жителей Курской области. Несколькими днями ранее в Россию из украинского плена вернулись семь мирных граждан.
Перед этим российский омбудсмен передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из тысячи военнопленных.