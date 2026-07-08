Рыбинспекторы прострелили колеса машине браконьеров под Хабаровском

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел возле села Гатка, сказал собеседник телеканала 360.

Сотрудники рыбоохраны остановили транспортное средство с предполагаемыми злоумышленниками и потребовали разрешить осмотр салона.

Находившиеся внутри люди ответили отказом на требования проверяющих. Они настояли на обязательном присутствии понятых и вызове наряда полиции для проведения процедуры досмотра.

После этого представители ведомства якобы применили оружие, прострелив автомобилю колеса. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила всех участников конфликта для дальнейшей правовой оценки их действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне следователи заподозрили шестерых жителей Хабаровского края в незаконной добыче краба на 1 млрд рублей.

В Волгоградской области суд арестовал местного жителя за стрельбу по рыбакам из охотничьего ружья.

В Иркутской области полицейские в прошлом году прострелили колеса автомобилю для остановки нетрезвого лихача.