В Иркутской области полицейские остановили нетрезвого лихача стрельбой

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в городе Тайшете, сотрудники Госавтоинспекции во время ночного патрулирования заметили автомобиль «Лада», который сначала замедлился, но потом ускорился и попытался скрыться, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские начали преследование машины, призывали водителя через громкоговоритель остановиться, но он проигнорировал требования и выехал на федеральную трассу.

После этого правоохранители приняли решение открыть огонь, чтобы остановить нарушителя. Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. В результате лихач не справился с управлением и съехал в кювет.

После остановки автомобиля мужчина заблокировал двери и отказывался выходить. Полицейским пришлось выбить боковое стекло, чтобы его задержать. Выяснилось, что водитель, которому исполнилось 30 лет, находился в состоянии алкогольного опьянения после застолья. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

В октябре 2024 года полицейские в Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу, у них изъяли охолощенный пистолет, который использовался во время инцидента.