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Полицейские задержали стрелявших из свадебного кортежа в Кемерово
В Кемерово полиция задержала участников свадебного кортежа за стрельбу и нарушения ПДД
Полицейские в Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу на проспекте Ленина, изъяв у них охолощенный пистолет, который использовался во время инцидента.
В Кемерово сотрудники полиции задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу на улице, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на проспекте Ленина, где водитель тонированного автомобиля The BMW выехал на встречную полосу, а пассажир произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета. Видео происшествия привлекло внимание сотрудников ФСБ.
В результате совместных действий полиции и оперативников ФСБ были задержаны местные жители: 28-летний водитель, у которого отсутствовали водительские права, и его 26-летний брат. У последнего был изъят охолощенный пистолет «Retay X1». В отношении водителя составлены протоколы за вождение без прав, непристегнутый ремень и выезд на встречную полосу, общая сумма возможных штрафов составляет 21 тыс. рублей. Также обнаружено, что у мужчины есть неоплаченные штрафы на сумму 10 тыс. рублей, за что он привлечен к ответственности по ст/20.25 КоАП РФ.
Пассажиру иномарки суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей за стрельбу в населенном пункте. Оружие изъято, и он также оштрафован за не пристегнутый ремень безопасности. В ходе расследования было установлено, что с автомобиля сняли тонировочную пленку, однако шины и диски оказались нестандартными. На водителя составлен протокол по ст/ 12.5 КоАП РФ с назначением штрафа в 500 рублей и предписанием устранить недостатки.
Также полиция установила владельца автомобиля – 32-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. За передачу транспортного средства без прав он обязан выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей согласно ст/ 12.7 КоАП РФ.
Ранее полицейские задержали в городе Волжский стрелявших в воздух из светошумового пистолета водителей из свадебного кортежа, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. В Петербурге суд арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
До этого трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу на свадьбе у ресторана в Лянторе, утверждая, что так пытались выразить радость, и это видео было опубликовано в TikTok, где его обнаружили сотрудники полиции.