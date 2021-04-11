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В Петербурге арестовали устроившего стрельбу по дороге на свадьбу мужчину
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В Петербурге суд арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, который обвиняется в хулиганстве», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Уточняется, что предполагаемым стрелком оказался 34-летний гендиректор строительной компании. Он не отрицает, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Как рассказали в полиции, стрельба произошла в пятницу, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова. О произошедшем в МВД сообщил очевидец.
Ранее сообщалось, что трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу на свадьбе у ресторана в Лянторе. Они утверждают, что так пытались выразить радость. Видео было опубликовано в TikTok, где его обнаружили сотрудники полиции.
В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».
Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.
В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
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Актер Серебряков назвал «нелепым» сравнение жизни в Канаде и России
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Народный артист России Алексей Серебряков, ранее обвиненный некоторыми россиянами в предательстве, отказался ответить на вопрос: навсегда ли он вернулся в Россию, назвав его «дурацким».
Накануне в Москве демонстрировали фильм «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Премьеру посетил Серебряков, недавно приехавший в Россию. Журналисты поинтересовались у артиста, навсегда ли он вернулся. Однако на вопрос о возвращении в Канаду Серебряков отвечать не стал.
«Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!» – ответил он, сообщает News.ru., сообщает News.ru.
В марте этого года актер вернулся в Россию из Канады. «Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», – сообщил артист по возвращению, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал «нелепым» сравнивать, в какой стране лучше жить.
Однако, по мнению также проживающего в Канаде русского писателя Владимира Лорченкова, истинные причины возвращения Серебрякова несколько иного характера, сообщает газета «Культура».
По его словам, актер не смог получить гражданство Канады, потому что не сдал экзамен на знание языка, иначе он мог бы находиться в стране с видом на жительство хоть 25 лет. Он также отметил, что без знания французского и английского языка в Канаде «приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте не получить».
Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». После этого на актера обрушилась волна критики на Серебрякова, когда он дал интервью, в котором назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Россияне упрекнули его в том, что он плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Сам актер уехал жить в Канаду.
Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.
По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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Шашлык и сало в России шокировали китайского блогера
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Многие из предпочтений в мясе, характерных для россиян, у иностранцев «вызывают шок», заявил пользователь китайского портала Sina.
Он отметил, что в Китае мясо не так популярно, как в России, при этом приготовление и употребление мяса в России может шокировать. В частности, по словам блогера, сильно отличаются русский и китайский шашлык. В России «он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса», как в Китае. В России мясо стремятся сделать «жирным и сочным», запекая на «стальных шампурах».
Кроме того, блогер отметил, что от сала «ком в горле встает», но в России оно считается «прекрасным лакомством». Также он рассказал, что на Крайнем севере предпочитают употреблять оленину. «После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом». Ведь это действительно так!» – передает РИА «Новости».
Напомним, пользователь китайского портала Sohu заявил, что традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю.
СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Еврокомиссар призвал ЕС не рассчитывать на «Спутник V»
Даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он выразил уверенность, что Европейское агентство лекарственных средств «даст корректную оценку» вакцине, но это не значит, что ее «можно будет производить в достаточном количестве». Как подчеркнул еврокомиссар, «в нормальном случае» потребуются «многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство». «Для нашей цели – привить по возможности всех европейцев летом – «Спутник V» придет попросту слишком поздно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Spiegel.
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На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
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На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии, сообщило местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).
Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего, передает РИА «Новости».
«Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – прим. ВЗГЛЯД) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», – добавил Камальванди.
Напомним, 1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%.
После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже».
Погребинский оценил итоги визита Зеленского к Эрдогану
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«Сигнал Эрдогана адресован не столько России, сколько Германии и Франции, выступающих против членства Украины в НАТО. Это напоминает известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Турции поддержать перспективу членства Украины в НАТО.
«Действия Эрдогана – это классическая восточная политика, а Восток, как известно, дело тонкое. В его заявлениях нет противоречий, потому что он пытается лавировать между крупными внешними игроками. Например, если Эрдогану важно сохранить приемлемые отношения с Путиным, он высказывается в поддержку Минских соглашений. А если ему важно сохранить экспорт беспилотников – он может сказать что-то приятное для Зеленского», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
«Что касается якобы поддержки членства Украины в НАТО – этот сигнал адресован не столько России, сколько Германии и Франции. Здесь можно вспомнить известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за». То есть если Берлин и Париж выступают против вступления Украины в НАТО, тогда Турция занимает противоположную позицию. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии находятся отношения Турции и Запада, особенно после скандала со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и тем, как Эрдоган раздражает Вашингтон своим сотрудничеством с Россией», – добавил политолог.
«Поэтому я не вижу каких-то значимых достижений по итогам визита президента Украины в Стамбул. Это лишь продолжение политики Зеленского, которая на 90% состоит из пиара. А Эрдоган просто маневрирует исходя из своих интересов», – заключил Погребинский.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО. Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Стамбул. Кроме того, Эрдоган высказался в поддержку Минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу», «которая призвана объединить земли Украины».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Эрдогану посоветовали «поумерить пыл и не заглядываться» на Крым
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит «заглядываться на российские территории», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – приводит слова Шеремета РИА «Новости».
Кроме того, Шеремет рекомендовал Эрдогану уделить внимание ситуации в Турции. Как подчеркнул депутат Госдумы, «если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит». «Читайте историю. Россия никому не по зубам», – сказал он.
Шеремет в 2014 году был командующим народным ополчением Республики Крым. С 2014 по 2016 год работал в Совете министров Крыма, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя Совета министров.
Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».
В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на Украине
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Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий на Украине, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
«На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины… Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет цена, будут последствия», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями.
Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
В Кремле заявили о неприемлемости войны с Украиной
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также отметил, что в Донбассе происходит активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».
Он также отметил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей и активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности», – подчеркнул Песков.
По его словам, заявления из Киева о том, что Минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Напомним, 6 апреля Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Британии оценили российские боевые роботы «Уран»
Британцы заинтересовались российскими боевыми роботами «Уран». Таблоид The Daily Mail написал о планах создать в российской армии первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.
В публикации даны характеристики нескольких моделей боевых беспилотных машин, включая «Уран-9», также она сопровождается кадрами их применения во время испытаний. Британские читатели прокомментировали данную статью. Некоторые из них поинтересовались, почему при небольшом бюджете на оборону Россия опережает НАТО в технологическом оснащении, передает РИА «Новости».
«Войны роботов», – написал Alf121.
«Работает, наверно, как автомат заряжания на Т-72! Россия всегда делала акцент на автоматизации, при этом обнаружив, что она работает не так хорошо, как человек!» – выразил мнение mickeej.
«Ошибочно полагать, что на войне «все» зависит от технологий. Технологическое преимущество – это только часть вопроса победы», – указал Comite Espartaco.
«Если они управляются дистанционно, должна быть какая-то форма телеметрии, чтобы управлять ими, скорее всего, с помощью радиосигналов. Интересно, насколько реально было бы заглушить или хотя бы помешать этим сигналам?» – задался вопросом All_Hope_Is_Gone.
«Нашим войскам уже выдали баллончики с аэрозольной краской из магазина Homebase. Нужно только подкрасться и забрызгать приборы наблюдения, чтобы ослепить удаленного оператора», – пошутил Car67.
Ранее глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения.
США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar
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Главы военных ведомств Украины и Турции Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили поставки беспилотников Bayraktar Киеву, сообщает украинское минобороны.
Министры «отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества». В частности, они «подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре», о строительстве кораблей класса «корвет», поставках Bayraktar и боеприпасов. Также обсуждались «возможности по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли». Стороны, как сообщает Киев, заявили о прогрессе в отношениях в оборонной сфере. Таран подтвердил приглашение министру национальной обороны Турции на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. СМИ сообщили, что Киев впервые поднял в воздух Bayraktar в Донбассе. БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна.
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