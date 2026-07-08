Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Лавров впервые прибыл в Нигер на встречу стран Сахеля
Лавров прибыл в Ниамей для переговоров со странами Сахеля
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров начал визит в африканскую республику Нигер для участия в совместном министерском заседании с представителями нового межгосударственного альянса.
Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прилетел в Ниамей для участия во встрече с представителями Альянса государств Сахеля, передает РИА «Новости».
Это первая поездка российского министра в эту страну, куда он направился из Аддис-Абебы в рамках африканского турне.
Помимо общего заседания, дипломат проведет двусторонние переговоры с коллегами из Мали, Нигера и Буркина-Фасо. В апреле прошлого года стороны договорились в Москве о стратегическом партнерстве в сфере обороны и безопасности.
Государства также подтвердили намерение совместно бороться с терроризмом. В июле 2024 года лидеры трех африканских стран подписали хартию о создании конфедерации, предполагающую тесную координацию внешней политики и экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия первой в мире признала Альянс государств Сахеля.
Глава МИД Нигера анонсировал скорое открытие посольства России в стране.
Москва и страны конфедерации осудили сговор Украины с местными террористическими группировками.