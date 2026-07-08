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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Газпром сообщил о последствиях удара Украины по «Голубому потоку»
    Кремль осудил теракты Киева против танкеров в Азовском море
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны США и Израиля против Ирана
    Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал Госуслуг
    Венгерские истребители перехватили китайский пассажирский лайнер над Румынией
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    6 комментариев
    8 июля 2026, 14:51 • Новости дня

    Лавров впервые прибыл в Нигер на встречу стран Сахеля

    Лавров прибыл в Ниамей для переговоров со странами Сахеля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров начал визит в африканскую республику Нигер для участия в совместном министерском заседании с представителями нового межгосударственного альянса.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прилетел в Ниамей для участия во встрече с представителями Альянса государств Сахеля, передает РИА «Новости».

    Это первая поездка российского министра в эту страну, куда он направился из Аддис-Абебы в рамках африканского турне.

    Помимо общего заседания, дипломат проведет двусторонние переговоры с коллегами из Мали, Нигера и Буркина-Фасо. В апреле прошлого года стороны договорились в Москве о стратегическом партнерстве в сфере обороны и безопасности.

    Государства также подтвердили намерение совместно бороться с терроризмом. В июле 2024 года лидеры трех африканских стран подписали хартию о создании конфедерации, предполагающую тесную координацию внешней политики и экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия первой в мире признала Альянс государств Сахеля.

    Глава МИД Нигера анонсировал скорое открытие посольства России в стране.

    Москва и страны конфедерации осудили сговор Украины с местными террористическими группировками.

    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

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    7 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков объяснил причины начала СВО Россией

    Песков: Россия перед началом СВО говорила об угрозе своей безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва неоднократно говорила об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но эти слова игнорировались, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

    «Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны», – заявил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что именно поэтому российская сторона предупреждала об опасности задолго до старта СВО. Однако, по словам Пескова, никто не захотел услышать позицию Москвы.

    Ранее Песков назвал спецоперацию неизбежным следствием отказа Запада от мирного урегулирования.

    Позже представитель Кремля констатировал трансформацию боевых действий в полномасштабный конфликт из-за вмешательства иностранных государств.

    На фоне этих событий Москва пообещала продолжить наращивание военного давления на киевский режим для достижения поставленных целей.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Sky News: ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры

    Sky News: ФИФА обсудит возвращение спортсменов из России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная федерация футбола (ФИФА) официально обсудит отмену запрета на участие всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все виды спорта снять санкции, связанные с украинским конфликтом.

    ФИФА обсудит отмену запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как МОК призвал спорт прекратить санкции, связанные с военным конфликтом, узнал телеканал Sky News.

    С момента запрета, введенного ФИФА и УЕФА в 2022 году, ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

    Но теперь МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    При этом МОК предоставляет каждому виду спорта право самостоятельно принимать решение о возвращении российских команд.

    С 2022 года российские футболисты не участвовали в официальных международных турнирах, пропустив отборы на чемпионаты мира. Однако в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал необходимость восстановления прав команд. По его словам, отстранение не принесло результатов, а лишь породило разочарование и ненависть.

    Стоит отметить, что федерация уже разрешила юношеской сборной России до 15 лет выступить на турнире в Азербайджане в октябре. В то же время УЕФА в 2023 году отказался от планов по возвращению молодежных составов из-за негативной реакции европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. При этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    В Минсельхозе заявили о росте урожайности зерна почти на четверть

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе уборочной кампании отечественные аграрии зафиксировали значительное увеличение сборов пшеницы и ячменя, особенно в южных регионах страны: средняя урожайность зерновых культур в России достигла 40 центнеров с гектара, сообщили в ведомстве.

    «Средняя урожайность зерна – 40 ц/га. Рост примерно на четверть, в том числе по пшенице – на 22%, ячменю – на 18%», – сказано в Max-канале Минсельхоза России.

    В министерстве отметили, что наиболее активно идут работы в южных регионах, где урожайность выросла более чем на 40%.

    Лидирует Краснодарский край с 53,6 ц/га. Заметный рост отметили в Ростовской области и Крыму.

    Как пояснила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, положительная динамика связана в том числе с системной работой последних лет.

    «Аграрии повышают технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средств защиты растений. В совокупности это помогает эффективнее раскрывать потенциал культур и получать более устойчивые результаты», – сказал она.

    В Минсельхозе добавили, что темпы уборочных работ в стране соответствуют среднемноголетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Патрушев рассказал о влиянии холодов на российский урожай. Глава Минсельхоза заявила в мае об укреплении самообеспеченности России продовольствием. Онищенко объяснил необходимость использования пестицидов при выращивании урожая.


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    7 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Песков: Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году попытался изменить заранее согласованный текст документа по минским договоренностям, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Зеленский начал оспаривать содержание документа, который ранее уже утвердили специалисты, передает РИА «Новости».

    «Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи», – сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе также участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Песков уточнил, что глава российского государства удивился поведению собеседника и указал на недельную работу экспертов над текстом. Представитель Кремля назвал эту ситуацию очень ярким примером первого опыта общения двух политиков.

    Саммит прошел 9 декабря 2019 года. После общих переговоров лидеры России и Украины провели первую отдельную личную встречу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отказе украинского лидера утверждать заранее подготовленный итоговый документ на парижской встрече.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о кривляниях политика во время пресс-конференции по итогам данного саммита.

    Президент России Владимир Путин позже ознакомился с видеокадрами несерьезного поведения оппонента за столом переговоров.

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    7 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    МИД РФ заявил о попытках представить нацистских пособников как героев в Молдавии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии все активнее присоединяются к опасной тенденции прославления нацистских коллаборационистов и переписывания истории Второй мировой войны, отметили в МИД.

    Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев раскритиковал политику некоторых государств в отношении исторической памяти, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия, наряду с Украиной и странами Прибалтики, вышла в авангард реабилитации военных преступлений.

    «Западные государства последовательно искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов как борцов за свободу... Украина, страны Прибалтики, а в последнее время все заметнее Молдавия находятся на переднем крае этой опасной тенденции», – заявил дипломат в ходе презентации доклада на площадке ОБСЕ в Вене.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в арсенале перечисленных государств активно используется переписывание истории. Кроме того, они ведут борьбу с культурным наследием, сносят памятники и преследуют религиозные организации, включая каноническое православие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Кишиневе выразило серьезную обеспокоенность ростом проявлений нацистской идеологии в Молдавии.

    Ранее в республике открыли памятник солдатам румынского диктатора Иона Антонеску. А министр культуры страны Серджиу Продан заявил об отсутствии разницы между советскими и фашистскими солдатами.

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    8 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан на территории России.

    Документ обязывает трудовых мигрантов обеспечивать себя и иждивенцев доходом, не уступающим прожиточному минимуму с учетом регионального коэффициента, передает РИА «Новости».

    Если иностранец работает в нескольких регионах, за основу берется наибольший показатель.

    Закон предполагает внедрение механизма контроля за заработками приезжих. Налоговые органы будут регулярно информировать МВД о доходах иностранцев. В случае выявления недостаточного уровня заработка трудовой договор аннулируется, а срок пребывания в России сокращается. Также усложняется процедура продления патентов: при отсутствии данных о доходах или их недостаточности документ не оформят.

    При аннулировании или отказе в продлении патента мигрант обязан покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней. Аналогичные правила распространяются на иностранцев, работающих по разрешениям. Дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выехать из России в течение месяца либо оформить собственный патент с уплатой авансового платежа.

    Новые нормы наделяют МВД правом проверять доходы мигрантов и факт уплаты налогов. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года. Правила о финансовом обеспечении семьи и сокращении сроков пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.

    Позже нижняя палата парламента одобрила инициативу о выезде детей иностранных работников из России по достижении совершеннолетия.

    В мае депутаты приняли закон о запрете на выдачу гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.

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    7 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Минкультуры инициировало увеличение лимита «Пушкинской карты»
    Минкультуры инициировало увеличение лимита «Пушкинской карты»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лимит госпрограммы для молодежи «Пушкинская карта» может вырасти до семи тысяч рублей, при этом часть средств разрешат тратить на посещение цирковых представлений.

    Министерство культуры России выступило с инициативой об увеличении номинала «Пушкинской карты» с пяти до семи тысяч рублей. Соответствующий проект нормативного акта уже размещен на официальном портале, передает РИА «Новости».

    Документ также предполагает выделение специального лимита в размере двух тысяч рублей исключительно на покупку билетов в государственные цирки.

    «Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей» - говорится в пояснительной записке к проекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент России Владимир Путин поддержал идею включения цирков в программу «Пушкинской карты».

    Ранее министерство культуры РФ рассматривало предложения по увеличению годового лимита средств на ней.

    До этого глава государства предлагал расширить данный проект для учащихся.

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    7 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Песков назвал единственное условие для применения ядерного оружия

    Песков: Россия готова применить ядерное оружие при угрозе ее существованию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва задействует ядерные силы только при реальной угрозе выживанию государства, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

    Представитель Кремля напомнил о существовании доктрины, где четко прописаны соответствующие условия, передает ТАСС.

    «Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено», – подчеркнул он. По его словам, в противном случае арсенал задействован не будет, и это крайне важно понимать.

    В апреле прошлого года Песков напомнил о положениях российской ядерной доктрины.

    Осенью 2024 года он допустил возможность ядерного ответа на применение Украиной западных неядерных ракет.

    До этого президент Владимир Путин назвал массированный старт средств воздушно-космического нападения основанием для применения ядерного оружия.

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    8 июля 2026, 02:03 • Новости дня
    Захарова иронично оценила призыв Украины к МОК о россиянах в спорте

    Захарова иронично оценила призыв Украины к МОК о россиянах

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив ироничный комментарий.

    «В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить – все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», – написала она.

    Напомним, МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков в марте заявлял о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

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    7 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Песков заявил о мерах России в ответ на милитаризацию Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить меры по защите национальной безопасности на фоне происходящих в Европе военно-политических изменений. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за изменениями, происходящими в Евросоюзе, который, как считает представитель Кремля, постепенно приобретает не только экономические, но и военные функции, передает ТАСС.

    «Сейчас мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И конечно, мы очень внимательно следим за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно. И это потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», – заявил Песков.

    Он также отметил, что европейские государства продолжают наращивать военные бюджеты и стремятся приблизить элементы своей военной инфраструктуры к российским рубежам.

    По словам пресс-секретаря президента, ни одна страна не стала бы спокойно относиться к подобным действиям, поэтому Россия будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Дмитрий Песков заявил о трансформации Евросоюза в военно-политико-экономический блок. Накануне этого он назвал курс европейских стран милитаристским. Месяцем ранее Россия приняла необходимые меры безопасности из-за активности Североатлантического альянса у своих границ.

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    7 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Песков заявил о вынужденном создании буферной зоны на границе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия украинского руководства, угрожающие приграничным российским регионам, заставляют Москву формировать специальную полосу безопасности вдоль рубежей государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Учитывая линию на создание угрозы для наших приграничных регионов, реализуемую киевским режимом, мы вынуждены создавать буферную зону», – отметил представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря, размер этой территории напрямую зависит от интенсивности попыток украинской стороны наносить удары по России. Он пояснил, что в настоящее время военные продвигаются на различных направлениях именно для обеспечения безопасности рубежей страны.

    В конце июня Песков напомнил о потере Киевом территорий из-за вторжения в Курскую область.

    Годом ранее представитель Кремля отмечал попытки украинских властей перенести боевые действия на территорию России.

    Для создания буферной зоны на стыке Белгородской и Харьковской областей начались активные боевые действия.

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    7 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Песков заявил о перерастании спецоперации в войну из-за Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине переросла в настоящую войну из-за активного вмешательства стран Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что ключевым фактором стали поставки огромных объемов вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», – заявил официальный представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Двумя днями ранее Песков назвал причиной перерастания спецоперации в полномасштабный конфликт активное вмешательство западных государств.

    В прошлом году представитель Кремля обвинил европейские страны в эскалации боевых действий путем непрерывных поставок вооружений Киеву.

    В 2024 году он подтвердил сохранение прежнего юридического статуса специальной военной операции.

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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