Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал Госуслуг

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума приняла закон о рассылке коммунальных квитанций через портал Госуслуг, передает ТАСС. Документ дает возможность направлять квитанции на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг прямо в личный кабинет пользователя. Эта мера разработана в рамках поддержки почтового оператора.

Электронные платежки начнут приходить только зарегистрированным на портале гражданам. При этом получатель должен не выражать отказа от подобного формата доставки. Такой способ рассылки признают полностью официальным, поэтому дублировать документы на бумаге больше не потребуется.

Нововведение также затрагивает финансовые организации. Согласно принятым нормам, банки перестанут взимать комиссию с почтового оператора за прием электронных платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры анонсировало перевод доставки коммунальных квитанций в электронный формат. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации сервисов «Почты России». В прошлом месяце депутаты одобрили этот документ в первом чтении.