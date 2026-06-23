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Госдума одобрила законопроект о поддержке «Почты России»
«Почта России» сможет зарабатывать на новых услугах и рекламе, а на портале «Госуслуги» появится единая электронная почта для граждан и бизнеса.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении правительственный законопроект о модернизации и поддержке «Почты России», передает ТАСС.
Документ предусматривает создание электронной почтовой системы на базе портала «Госуслуги» и разрешение размещать рекламу на платежных документах, которые доставляет федеральный почтовый оператор.
Согласно законопроекту, у юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в личных кабинетах на «Госуслугах» появятся электронные почтовые ящики. Они будут использоваться прежде всего для юридически значимых сообщений от госорганов и Центробанка, но также подойдут для заказных и обычных электронных писем.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил: «с простых граждан не будет взиматься плата за получение электронных писем». При этом за отправку заказных электронных писем предусмотрена оплата по аналогии с бумажной корреспонденцией, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям установят ежемесячную плату за пользование сервисом, включая получение некритичной корреспонденции.
В рамках инициативы «Почта России» получит новые источники дохода. Госкомпании предложено за отдельную плату принимать у граждан бумажные заявления на получение госуслуг, доставлять их адресатам и возвращать заявителям результаты.
Кроме того, оператор сможет привлекать к работе с почтовыми отправлениями юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также размещать рекламу на доставляемых платежных документах. Для этого поправками в закон «О рекламе» предлагается снять действующий запрет на коммерческую рекламу на платежках, где сейчас допускаются только социальная реклама и справочная информация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации и поддержке «Почты России».
Минцифры направило в правительство комплексный законопроект о масштабной реформе «Почты России» с развитием электронной почтовой системы и возможностью отправки корреспонденции в личный кабинет на «Госуслугах».
Законопроект о мерах поддержки «Почты России» предусматривает перевод доставки коммунальных квитанций в электронный формат через личные кабинеты на портале «Госуслуги».