Госдума одобрила законопроект о поддержке «Почты России»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении правительственный законопроект о модернизации и поддержке «Почты России», передает ТАСС.

Документ предусматривает создание электронной почтовой системы на базе портала «Госуслуги» и разрешение размещать рекламу на платежных документах, которые доставляет федеральный почтовый оператор.

Согласно законопроекту, у юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в личных кабинетах на «Госуслугах» появятся электронные почтовые ящики. Они будут использоваться прежде всего для юридически значимых сообщений от госорганов и Центробанка, но также подойдут для заказных и обычных электронных писем.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил: «с простых граждан не будет взиматься плата за получение электронных писем». При этом за отправку заказных электронных писем предусмотрена оплата по аналогии с бумажной корреспонденцией, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям установят ежемесячную плату за пользование сервисом, включая получение некритичной корреспонденции.

В рамках инициативы «Почта России» получит новые источники дохода. Госкомпании предложено за отдельную плату принимать у граждан бумажные заявления на получение госуслуг, доставлять их адресатам и возвращать заявителям результаты.

Кроме того, оператор сможет привлекать к работе с почтовыми отправлениями юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также размещать рекламу на доставляемых платежных документах. Для этого поправками в закон «О рекламе» предлагается снять действующий запрет на коммерческую рекламу на платежках, где сейчас допускаются только социальная реклама и справочная информация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации и поддержке «Почты России».

Минцифры направило в правительство комплексный законопроект о масштабной реформе «Почты России» с развитием электронной почтовой системы и возможностью отправки корреспонденции в личный кабинет на «Госуслугах».

Законопроект о мерах поддержки «Почты России» предусматривает перевод доставки коммунальных квитанций в электронный формат через личные кабинеты на портале «Госуслуги».