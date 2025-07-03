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Российские ученые представили материал для гибкой носимой электроники
Российские ученые представили эластичный композит для гибкой электроники, который преобразует магнитные поля в электричество в три раза эффективнее существующих аналогов.
Новое достижение российских специалистов было анонсировано пресс-службой Минобрнауки РФ, передает РИА «Новости». Ученые Балтийского федерального университета им. Канта, МГУ и ИЭОС РАН разработали эластичный материал на базе силиконового эластомера и поливинилиденфторида, усиленный наночастицами феррита кобальта, часть которых замещена ионами цинка или никеля.
По словам разработчиков, замена части кобальта на цинк снизила сопротивление размагничиванию, а никель повысил чувствительность к слабым магнитным полям. Эксперименты подтвердили, что образец с ионами цинка преобразовывает магнитные поля в электричество втрое эффективнее аналогов с чистым ферритом кобальта.
«Мы показали, что даже небольшие изменения в составе наночастиц могут значительно усилить магнитоэлектрический эффект. Это особенно важно для создания компактных и легких устройств, например, элементов питания для носимой электроники», – заявила директор НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ Валерия Родионова.
В дальнейшем ученые намерены создать прототип устройства на основе композита и предложить прибор, обладающий высокой прочностью, легкостью и низкой стоимостью. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Polymers.
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