Россия и страны Сахеля обвинили Украину в поддержке террористов региона

Tекст: Вера Басилая

Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выступили с резким осуждением действий Украины, обвиняя ее в «преступном сговоре» с террористическими группировками в регионе Сахеля, следует из сообщения на сайте МИД России.

В документе говорится о поддержке терроризма со стороны Украины и других государств, и о необходимости противодействия этим угрозам.

Конфедерация стран Сахеля признала значительный вклад России в международную безопасность. В свою очередь, Россия высоко оценила усилия АГС в качестве модели региональной безопасности и отметила важность координации в международных структурах. Обе стороны подчеркнули важность уважения принципов Устава ООН и выразили солидарность по различным политическим и геостратегическим вопросам на международной арене.

Кроме того, стороны договорились о мерах по укреплению вооруженных сил стран Сахеля. Это будет достигнуто путем приобретения новейшей военной техники и подготовки кадров. Россия выразила готовность оказать необходимую техническую помощь в этом процессе, содействуя укреплению оперативных возможностей объединенных сил АГС для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщил о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля, что дестабилизирует ситуацию в Африке.

Лавров назвал создание Альянса Сахеля «вторым пробуждением Африки».