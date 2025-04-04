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Россия и страны Сахеля осудили сговор Украины с террористами
Россия и страны Сахеля обвинили Украину в поддержке террористов региона
Россия и страны Сахеля выразили решительное осуждение в адрес Украины за ее связи с террористическими группировками Сахеля, следует из заявления министров иностранных дел по итогам консультаций в Москве.
Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выступили с резким осуждением действий Украины, обвиняя ее в «преступном сговоре» с террористическими группировками в регионе Сахеля, следует из сообщения на сайте МИД России.
В документе говорится о поддержке терроризма со стороны Украины и других государств, и о необходимости противодействия этим угрозам.
Конфедерация стран Сахеля признала значительный вклад России в международную безопасность. В свою очередь, Россия высоко оценила усилия АГС в качестве модели региональной безопасности и отметила важность координации в международных структурах. Обе стороны подчеркнули важность уважения принципов Устава ООН и выразили солидарность по различным политическим и геостратегическим вопросам на международной арене.
Кроме того, стороны договорились о мерах по укреплению вооруженных сил стран Сахеля. Это будет достигнуто путем приобретения новейшей военной техники и подготовки кадров. Россия выразила готовность оказать необходимую техническую помощь в этом процессе, содействуя укреплению оперативных возможностей объединенных сил АГС для обеспечения безопасности в регионе.
Ранее министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщил о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля, что дестабилизирует ситуацию в Африке.
Лавров назвал создание Альянса Сахеля «вторым пробуждением Африки».