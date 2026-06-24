Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Онищенко объяснил необходимость использования пестицидов при выращивании урожая
Онищенко заявил о важности пестицидов для сохранения плодородия почвы
Использование пестицидов и удобрений является оправданной мерой при выращивании урожая, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Если бы наши селяне, наши аграрии не использовали ядохимикаты, пестициды, то мы бы уже жили в пустыне. Потому что любой урожай из земли забирает все, как насос высасывает не только воду, но и все, что есть. Поэтому современная культура аграрного производства предполагает, что мы следим за этой почвой. У нас есть удобрения, пестициды <…>. Ядохимикаты мы используем, чтобы убрать болезни растений», – подчеркнул Онищенко в ходе пресс-конференции по вопросам биобезопасности стран ЕАЭС, передает ТАСС.
Академик также отметил необходимость применения нитратов. По его словам, без должного удобрения почвы урожайность значительно снизится, а качество выращенных плодов ухудшится. При этом он напомнил, что все применяемые химикаты должны отвечать строгим стандартам и использоваться исключительно в безопасных объемах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам пригрозили штрафами за неправильное использование пестицидов на дачных участках.
Казанские ученые разработали биозащиту для двукратного сокращения применения ядохимикатов при выращивании томатов.
Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере оборота агрохимикатов.