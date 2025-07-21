В России предложили ужесточить контроль и наказание за оборот пестицидов

Tекст: Дарья Григоренко

Круглый стол прошел 21 июля в Госдуме по инициативе Российской экологической партии «Зеленые» при поддержке фракции «Новые люди». В обсуждении участвовали представители органов власти, научного сообщества, аграрных союзов, а также производители и экологи.

Сопредседатель партии «Зеленые» Александра Кудзагова заявила: «Пестицидное регулирование – уже не узкий вопрос. Это элемент национальной продовольственной стратегии и безопасности, фактор здоровья миллионов граждан и сохранения биоразнообразия природной среды, обязательное условие конкурентоспособности отечественного АПК». По мнению экспертов и врачей, остаточные количества пестицидов в продуктах и воде угнетают иммунитет, повышают риск аллергий и хронических заболеваний, а также особенно опасны для детей.

Сейчас ответственность за нарушения в сфере пестицидов минимальна: штрафы для индивидуальных предпринимателей не превышают пяти тыс. рублей, для юридических лиц – 100 тыс. рублей. Кудзагова считает, что необходимо ужесточить наказания для всех участников оборота пестицидов: «Должны быть установлены четкие правила, соразмерная ответственность и неотвратимость наказания для всех участников процесса обращения с пестицидами: от производителя и сертифицирующей организации до фермера. Чтобы россияне были уверены в качестве продуктов питания на полках».

Замруководителя Роскачества Александр Чумак указал на то, что действующие техрегламенты нормируют содержание всего от 5 до 15 пестицидов, в то время как в Евросоюзе данные собраны по 1465 пестицидам, а в России современные лаборатории способны контролировать примерно 700. Россельхознадзор сообщил, что по итогам 2024 года в каждом девятом образце растительной продукции обнаружены превышения максимально допустимых уровней пестицидов и нитратов, а в 5% образцов выявлено применение незарегистрированных препаратов.

Эксперты считают, что необходимо пересмотреть процедуру декларирования соответствия пестицидов и продуктов, выращенных с их применением, а также усилить контроль над импортом. Сейчас обсуждаются законопроекты по противодействию обороту запрещенных и фальсифицированных пестицидов, увеличению штрафов и даже введению уголовной ответственности за нарушения в этой сфере. Планируется также усилить контроль за внесением данных в ФГИС «Сатурн» и запретить регистрацию препаратов на основе устаревших и опасных для здоровья веществ.

Важной задачей называют развитие лабораторной инфраструктуры, финансирование экологических исследований и разработку безопасных биопрепаратов. Георгий Арапов, зампред комитета Госдумы по экологии, отметил, что своевременное обновление нормативной базы и прозрачный мониторинг помогут снизить риски, снять экспортные ограничения и укрепить доверие к российской продукции на мировом рынке.

Опрос, проведенный партией «Зеленые» в июне 2025 года среди 3,6 тыс. россиян, показал, что 76% граждан считают безопасность ключевым фактором при выборе продуктов, но только 16% не видят проблем с их покупкой. 62% уверены, что часть продуктов небезопасна, а 21% сталкиваются с трудностями приобретения экологически чистых продуктов из-за их высокой стоимости. Главной проблемой россияне назвали пестициды в овощах и фруктах, а 74% считают контроль государства в этой сфере недостаточным.