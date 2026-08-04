Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз

Врач Парамонов предупредил об опасности половинок арбуза с уличных развалов

Tекст: Татьяна Косолапова

«Покупать арбуз лучше в магазине или официальной торговой точке, где соблюдаются условия хранения. Плод должен быть целым: без трещин, проколов, вмятин, мягких или подтекающих участков, плесени и кислого запаха. Арбузы не должны лежать непосредственно на земле или продаваться возле дороги», – отметил Парамонов.

Звук при постукивании, сухой хвостик и цвет пятна могут косвенно говорить о спелости, но ничего не сообщают о микробиологической безопасности или содержании нитратов, предупреждает собеседник. Надежно определить нитраты по внешнему виду, цвету мякоти или «народными» способами невозможно. Именно поэтому необходимо покупать ягоду исключительно в проверенных местах.

«Согласно актуальным руководствам по пищевой безопасности, перед разрезанием арбуз нужно тщательно вымыть под проточной водой, при необходимости потереть чистой щеткой, затем вытереть. Использовать мыло или бытовые моющие средства не нужно. Важно также вымыть руки, нож и разделочную доску, ведь при разрезании микроорганизмы с корки могут попасть на мякоть», – делится врач.

Целый неповрежденный арбуз можно хранить в прохладном месте примерно одну-две недели, ориентируясь также на степень его зрелости и состояние корки, рассказывает гастроэнтеролог. А после разрезания ягоду необходимо сразу убрать в холодильник при температуре не выше 4 градусов, закрыв срез пищевой пленкой или поместив мякоть в чистый контейнер. Желательно съесть его за два-три дня, предельный срок при правильном хранении – около четырех дней. Данные нормы также касаются и других бахчевых, например, дыни.

«Разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а в жару выше 32 градусов – более чем на один час. Если мякоть стала склизкой, появился кислый или необычный запах, такой арбуз нужно выбросить, не пробуя», – предупредил Парамонов.

За такие сроки не каждый способен успеть съесть арбуз, поэтому в точках продажи данной ягоды нередко можно встретить для покупки лишь половинки или четвертинки. По словам собеседника, половинка арбуза из супермаркета допустима, если она была разрезана в нормальных санитарных условиях, плотно упакована, имеет дату упаковки и все время хранится в холодильной витрине при температуре не выше 4 градусов. Дома ее также нужно сразу поместить в холодильник.

«Покупать половинки или арбузы с вырезанным «треугольником» на уличных развалах, особенно без холодильника и защитной упаковки, не следует. После повреждения корки мякоть становится благоприятной средой для размножения бактерий. Для маленьких детей, беременных, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом предпочтительнее покупать целый арбуз и разрезать его дома», – заключил гастроэнтеролог.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как выбрать спелый и сладкий арбуз. Лучшим временем для покупки в России считаются август и сентябрь, когда ниже вероятность приобрести плод с повышенным содержанием нитратов. У хорошего арбуза должны быть целая твердая корка, яркий контрастный рисунок, желтое или оранжевое пятно на боку, сухие усик и плодоножка, а также умеренно звонкий звук при постукивании.

В понедельник, 3 августа, во многих странах отмечался Всемирный день арбуза – неофициальный, но набирающий популярность летний праздник в честь одной из самых любимых сезонных ягод. Свою историю он ведет из США, где известен как Национальный день арбуза, а первое печатное упоминание о нем датируется 1997 годом в одной из газет штата Пенсильвания. Дату выбрали неслучайно: именно на начало августа приходится пик сбора урожая бахчевых во многих уголках мира. Сам арбуз начали выращивать около 5 тыс. лет назад в Африке, а сегодня его культивируют почти повсеместно, причем больше всего плодов дают Китай, Турция, Иран и Египет.