Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Российские ученые увеличили срок службы твердых сплавов на четверть
Новая технология плазменной обработки повысила износостойкость сплавов на 25%
Совмещение сразу трех процессов в одном этапе плазменно-электролитной обработки позволило исследователям сделать промышленные детали долговечнее на 25%.
Специалисты создали уникальный подход к улучшению характеристик промышленных материалов, передает РИА «Новости».
«Коллектив российских исследователей из МГТУ «Станкин», МАИ и Харбинского инженерного университета разработал экологически чистый метод плазменной обработки промышленных твердых сплавов, который позволяет повысить их износостойкость на 25%», – сообщили в пресс-службе.
Итоги комплексного исследования опубликованы в международном научном издании Next Materials. Традиционно высоконагруженные элементы изготавливаются из вольфрамокобальтовых сплавов, ресурс которых ограничен естественным износом. Предложенная технология объединяет диффузионное насыщение, термическую закалку и полировку поверхности в один быстрый этап.
Тесты на абразивный износ подтвердили высокую эффективность предложенной модификации деталей. Авторы уверены, что инновация найдет применение в тяжелом машиностроении, металлообработке и производстве бурового оборудования. Подобный подход существенно снизит затраты предприятий на замену быстроизнашивающихся расходных материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новосибирские физики увеличили износостойкость титанового композита для авиации примерно вдвое.
Специалисты Тольяттинского государственного университета нашли способ надежной обработки магниевых сплавов для медицины.\
Исследователи Московского авиационного института предложили новый метод фильтрации радиопомех при обмене информацией с космическими кораблями.