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    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    4 августа 2026, 11:28 • Новости дня

    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали женщину-водителя за рулем внедорожника Mercedes на 28-м километре МКАД, задержанию предшествовала погоня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент начался на Варшавском шоссе, где водитель иномарки без государственных регистрационных знаков проигнорировала требование об остановке, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться», – добавила представитель ведомства.

    В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

    В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ. Видеозапись погони за черным Mercedes была опубликована в социальных сетях.

    В мае водитель каршерингового автомобиля попал в аварию при попытке скрыться от полиции в Москве.

    В апреле правоохранители задержали владелицу иномарки после массового ДТП на Садовом кольце.

    В прошлом году подмосковные полицейские открыли огонь по колесам машины нарушителя для его принудительной остановки.

    1 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    При взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади три человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    «По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.

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    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Комментарии (15)
    1 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»

    Ульяновский автозавод официально переименовал семейство СГР в «Буханку»

    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российский производитель машин утвердил популярное в народе прозвище «Буханка» в качестве официального наименования для своей классической линейки легких грузовиков.

    Отечественный автомобильный завод принял решение изменить наименование классического семейства машин СГР («Старый грузовой ряд»), передает РИА «Новости».

    Свое необычное имя транспортное средство давно заслужило среди водителей благодаря характерному внешнему виду, напоминающему буханку хлеба.

    Отныне все доступные комплектации грузовика будут продаваться под новыми обозначениями. В частности, на рынке представлены модификации УАЗ «Буханка Комби» и УАЗ «Буханка Экспедиция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Ульяновский автозавод объявил о продолжении выпуска автомобилей семейства СГР.

    Месяцем позже предприятие прекратило производство внедорожников с устаревшим экологическим стандартом «Евро-2».

    В 2024 году вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить выезд «Буханок» на дороги общего пользования.

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    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

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    1 августа 2026, 23:13 • Новости дня
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

    Комментарии (2)
    1 августа 2026, 21:02 • Новости дня
    Взрыв произошел в ресторане на Кудринской площади в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар, есть данные о погибших и 20 пострадавших.

    В центре столицы, в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже знаменитой сталинской высотки на Кудринской площади, прогремел взрыв, передает телеграм-канал 112. По предварительной информации, травмы получили 20 человек, передает «Царьград» со ссылкой на Baza..

    На место происшествия оперативно прибыли наряды скорой помощи и подразделения МЧС. Очевидцы сообщают о большом количестве машин реанимации, пострадавших увозят на каталках. Подъезды к месту инцидента полностью перекрыты.

    Издание MSK1 приводит слова свидетелей: «Очевидцы сообщают о взрыве в центре Москвы. К сталинской высотке на Кудринской площади стягиваются пожарные». Известно, что после хлопка в здании началось возгорание, передает канал «360».

    По данным Telegram-каналов, эпицентр взрыва находился в гостевой зоне ресторана, а не в самом жилом доме. Сообщается как минимум об одном погибшем в результате трагедии.

    Напомним, год назад человек погиб при разгерметизации газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке.

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    2 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Ресторан Balzi Rossi закрыл комментарии в соцсетях после взрыва в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    После взрыва на Кудринской площади московский ресторан Balzi Rossi закрыл в соцсетях возможность комментировать публикации из-за появления оскорбительных высказываний пользователей, в том числе на украинском языке.

    В день взрыва Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета. После взрыва ресторан сообщил в соцсетях, что «с его помещением все в порядке». Под сообщением стали появляться комментарии оскорбительного характера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАК сообщил, что на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство.

    По данным газеты «Коммерсантъ», бомбу рядом с частным мероприятием на веранде ресторана Balzi Rossi могли привести в действие дистанционно.

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

    В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    2 августа 2026, 03:14 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Он добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ.

    Накануне Собянин сообщил, что четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 августа 2026, 22:21 • Новости дня
    Движение начали открывать на участках Садового кольца после взрыва в Москве

    Департамент транспорта Москвы: Движение открыто на участках Садового кольца

    Tекст: Антон Антонов

    Движение автомобилей на участках Садового кольца начали поэтапно запускать после взрыва у летнего кафе на Кудринской площади, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

    «Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Кроме того, для автомобилистов стал доступен участок от Житной улицы до улицы Старая Басманная.

    Трамваи трех маршрутов в центре Москвы также снова вышли на линии.

    Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    На месте взрыва на Кудринской площади продолжает работать следственно-оперативная группа, задействованы сотрудники оперативных служб, сообщили в столичном главке МВД России. В Следственном комитете уточнили, что точное число погибших и пострадавших пока устанавливается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 ранены.

    Движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади было временно закрыто.

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    1 августа 2026, 22:38 • Новости дня
    Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату

    Департамент транспорта Москвы: Ночной велофестиваль перенесен на другую дату

    Tекст: Антон Антонов

    Ночной велофестиваль перенесен на другую дату, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

    «Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату», – сообщил департамент в Telegram.

    Ведомство принесло извинения участникам и рекомендовало следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах, чтобы узнать новую дату фестиваля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел взрыв и начался пожар.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 пострадали.

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    2 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Гособвинение собралось обжаловать приговор блогеру Лерчек

    Tекст: Антон Антонов

    Представителей гособвинения не устроил вынесенный приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которой назначили условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, сообщил источник.

    «Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», – сообщил источник ТАСС.

    Гособвинение обжалует наказание в апелляционной инстанции Мосгорсуда и намерено добиваться его ужесточения. Для Лерчек планируют требовать шестилетнего условного срока. Кроме того, в апелляции надзорное ведомство попросит увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

    Как отметил источник, такие меры соответствуют позиции, которую в ходе прений сторон в минувшую пятницу озвучили прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

    Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

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    3 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Суд в Москве вернул работу уволенному за плохую игру пианисту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра за слабую игру на фортепиано и обязал выплатить ему компенсацию в 1,2 млн рублей, говорится в судебных материалах.

    Суд в Москве постановил взыскать с оркестра 1,2 млн рублей в пользу пианиста, уволенного после испытательного срока за низкое мастерство исполнения, передает РИА «Новости».

    Мужчина был принят на должность артиста первой категории с зарплатой 184 тыс. рублей.

    Работодатель решил расторгнуть договор, ссылаясь на то, что музыкант не держал ритм, плохо читал ноты, опаздывал на репетиции и не выполнял задачи художественного руководителя.

    Увольнение состоялось 14 декабря 2025 года, однако уведомление артисту вручили лишь на следующий день. Кроме того, при трудоустройстве его не ознакомили с должностной инструкцией.

    «При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя. Однако из материалов дела не следует, каким образом оценивался уровень профессионализма истца, качество выполнения им своих обязанностей», – установил суд.

    Инстанция отметила, что к дисциплинарной ответственности пианист не привлекался, а конкретных указаний по устранению недостатков не получал.

    Суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей за вынужденный прогул, а также 30 тыс. рублей компенсации морального вреда.

    Ранее уволенная за кормление кота уборщица подала иск к бывшему работодателю.

    Совет Госдумы отклонил инициативу об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении.

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    3 августа 2026, 13:06 • Новости дня
    Напавших на подростков в костюмах зверей в Москве отправили под суд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Материалы уголовного дела о разбойном нападении на поклонников субкультуры фурри направлены в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    Подозреваемыми стали двое молодых людей 19 и 20 лет, они обвиняются в грабеже и разбое с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

    Инцидент произошел в начале июня в парке в пойме реки Битцы. По данным следствия, нетрезвые обвиняемые напали на двух посетителей, угрожая им туристическим ножом.

    Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них карнавальную маску стоимостью 8,5 тыс. рублей и костюм за 26 тыс. рублей.

    Похищенные вещи возвращены владельцам, а материальный ущерб полностью возмещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня двое вооруженных молодых людей похитили у сверстников карнавальные маски в пойме реки Битцы.

    Днем ранее злоумышленники ограбили потомка поэта Александра Пушкина на территории Измайловского лесопарка.

    Также в столице приезжий из Липецкой области ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».

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    3 августа 2026, 06:52 • Новости дня
    В РПЦ сообщили о планах сдать 10 храмов в Москве в 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца года строители в столице планируют ввести в эксплуатацию 10 православных храмов, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    «На 2026 год запланировано сдать 10 храмов. Основная часть – в четвертом квартале», – заявил представитель РПЦ ТАСС.

    Священнослужитель также добавил, что начиная с 2009 года на территории столицы было построено и открыто 152 религиозных учреждения.

    В начале этого года в столице прошла торжественная церемония установки креста на главный купол строящегося храма Феодора Ушакова.

    В конце прошлого года Патриарх Кирилл освятил сто двадцатый построенный по городской программе храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Правда и победа

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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