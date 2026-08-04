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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    4 августа 2026, 12:34 • Новости дня

    Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Катара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Катара во вторник, 4 августа, обсудили рост напряженности в зоне Персидского залива, передает МИД.

    Дипломаты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума».

    Кроме того, министры детально рассмотрели ключевые направления дальнейшего развития дружественных российско-катарских отношений. Участники беседы подтвердили настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Сергей Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Несколькими днями ранее российский министр провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов.

    В июне главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна договорились продолжать тесное взаимодействие по ближневосточной повестке.

    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении трех американских истребителей F-35 в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении еще трех американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании, сообщает IRNA.

    «В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», – говорится в публикации IRNA.

    КСИР заявил, что утром 1 августа нанес удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки F-35, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 30 июля, КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на американской базе в Иордании.

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Корпус стражей исламской революции сообщал, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу и штаб Центрального командования ВС США в Иордании.

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    2 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Иран предупредил Ближний Восток об ответственности за причастность к атакам США

    Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за атаки США

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана, сообщает Press TV.

    «Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил», – передает Press TV.

    Дипломат провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого обсудил события в регионе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил о готовности рассматривать любых помощников США в агрессии против республики как законные цели для иранских вооруженных сил.

    Официальный представитель МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях для стран, предоставивших свои базы и инфраструктуру для ударов по Ирану.

    Иранское внешнеполитическое ведомство ранее призвало государства Персидского залива предотвратить использование их территории американскими войсками для нападений на исламскую республику.

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    1 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи предостерег США от «авантюристских действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег США от новых «авантюристских» шагов и предупредил о решительном ответе в случае очередных атак, сообщает Press TV.

    «Аракчи предостерег от авантюристских действий со стороны США, подчеркнув полную готовность Ирана… дать решительный ответ», – сообщает Press TV.

    Иранский министр провел телефонные переговоры с командующим вооруженными силами Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА «Новости».

    В ходе разговоров стороны обменялись мнениями о последствиях действий США в регионе и риске дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    1 августа 2026, 19:36 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об уничтожении оружейных складов ХАМАС в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию по ликвидации арсеналов, где хранились автоматы, взрывчатка и гранатометы для бойцов ХАМАС.

    Израильские военные нанесли новую серию ударов по сектору Газа. Главной целью массированной атаки стали замаскированные объекты инфраструктуры, которые использовались для снабжения боевиков, передает ТАСС.

    По информации армейской пресс-службы, военным удалось поразить пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС. Внутри уничтоженных зданий находились внушительные запасы автоматов Калашникова и противотанковых гранатометов.

    Кроме того, на объектах хранились готовые взрывные устройства, различные боеприпасы и прочее военное снаряжение. Вся обнаруженная техника и вооружение предназначались для ведения боевых действий.

    В прошлом месяце израильские военные уничтожили двух руководителей боевых групп ХАМАС.

    В мае Армия обороны Израиля ликвидировала четыре склада оружия в центральной части анклава.

    В прошлом году израильская авиация нанесла удары по ста военным целям радикальных группировок.

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    1 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    NYT: США уничтожили жилой дом в Иране авиабомбой весом почти в тонну

    NYT сообщила о разрушении жилого дома в Иране 900-килограммовой бомбой США

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм, в результате чего погибли три человека.

    Воздушный удар, уничтоживший дом семьи на острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, передает РИА «Новости».

    Журналисты The New York Times пришли к такому выводу на основе анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

    «США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», – говорится в публикации. По данным иранских властей, жертвами стали глава семьи, его супруга и двухлетний ребенок. Еще двое детей выжили и были извлечены из-под завалов.

    Анализ воронки и осколков указывает на использование боеприпаса Mark-84 весом около 900 килограммов. Это одна из крупнейших обычных бомб в арсенале американской армии. При этом рядом с разрушенным домом не было обнаружено иранских военных объектов, а обломки разлетелись на десятки метров, повредив около 20 соседних строений.

    Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что военные изучают эти сообщения, подчеркнув, что они никогда не атакуют гражданских лиц. Ранее Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Ираном, после чего американские силы провели серию атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке США на иранский остров Кешм погибла семья с маленьким ребенком.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по этому острову в Ормузском проливе.

    Ранее президент США объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

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    1 августа 2026, 20:35 • Новости дня
    Иордания пригрозила ударом по иракским группировкам в случае атак

    Al Hadath: Иордания пригрозила ударить по иракским группировкам в случае атак

    Tекст: Мария Иванова

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Официальный Амман предупредил Багдад о возможных военных действиях против проиранских формирований. Информацию об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление иорданского чиновника саудовскому каналу Al Hadath.

    «Мы уведомили Ирак, что нанесем удары по проиранским группировкам, если они нападут на Иорданию», – подчеркнул источник.

    Ранее на текущей неделе вооруженные силы США и Саудовской Аравии атаковали позиции проиранских Сил народного ополчения в семи иракских провинциях. Жертвами этих действий стали 20 человек, после чего власти Ирака инициировали расследование. В Эр-Рияде пояснили, что не стремятся к эскалации конфликта, а удары стали ответом на обстрелы саудовских нефтяных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

    В ответ иранские военные атаковали американскую авиабазу Аль-Азрак баллистическими ракетами.

    На фоне этих событий общественные деятели Иордании потребовали вывести из страны войска Соединенных Штатов.

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    1 августа 2026, 16:21 • Новости дня
    Посольства США призвали американцев покинуть Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольства США в Израиле и нескольких арабских государствах обратились к американским гражданам с предупреждением о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Дипломаты посоветовали соотечественникам оценить целесообразность дальнейшего пребывания в регионе, передает РИА «Новости».

    «Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации... Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации», – подчеркивается в официальном заявлении на сайте американской дипмиссии в Израиле.

    Аналогичные предупреждения были опубликованы дипломатическими представительствами США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре. Кроме того, американцам, находящимся за пределами Ближнего Востока, рекомендовали пересмотреть любые планы поездок в этот регион или транзита через него.

    Ранее Госдепартамент США призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов.

    Власти Иордании из-за угрозы безопасности эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе.

    Российский МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива.

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    3 августа 2026, 02:48 • Новости дня
    Иран заявил о завершающей стадии переговоров с Оманом по Ормузскому проливу

    Аракчи: Переговоры Ирана и Омана по Ормузскому проливу приблизились к завершению

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе подошли к финальной стадии, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Аракчи выступил на заседании правительства и представил отчет о состоянии консультаций с Оманом, передает ТАСС.

    Аракчи отметил «прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах Тегерана и Маската по введению транзитных сборов с западных торговых судов при проходе через Ормузский пролив.

    МИД Ирана ранее обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе из-за давления на Маскат.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    3 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Саудовский принц отговорил Трампа от военного удара по Ирану

    AP: Саудовская Аравия предостерегла Вашингтон от масштабного удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедил Дональда Трампа отказаться от масштабных боевых действий против Тегерана ради стабильности мировой экономики.

    Вашингтон решил отменить запланированный мощный удар по Исламской республике после телефонного разговора американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Associated Press.

    Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил американского лидера о негативных последствиях эскалации конфликта для мировой экономики и энергетических рынков.

    В ходе беседы наследный принц отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы к возможным ответным действиям Тегерана, однако подчеркнул слабую защищенность Кувейта. По его мнению, дальнейшее обострение ситуации может усугубить положение на нефтяных рынках.

    Один из источников агентства назвал диалог политиков «откровенным и конструктивным». Эта беседа повлияла на решение Трампа возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа.

    Трамп также сообщил в соцсети Truth Social, что отменил атаку по просьбе Ирана и ряда ближневосточных государств. Стороны уже наметили контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался от военных ударов по Ирану ради быстрого заключения сделки.

    Американский лидер анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном в понедельник.

    Ранее, в мае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд попросил главу Белого дома отложить запланированную атаку на Исламскую республику.

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    3 августа 2026, 01:45 • Новости дня
    Танкер у берегов Омана сообщил о взрыве рядом с судном

    UKMTO сообщило о взрыве рядом с танкером у берегов Омана

    Tекст: Антон Антонов

    У северо-восточного побережья Омана произошел инцидент с танкером, сообщается о взрыве, заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 км) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По имеющейся информации, судно не получило повреждений, пострадавших среди членов экипажа нет. Отмечается, что местные власти начали расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что переговоры США и Ирана стартуют в понедельник.

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8,28% на фоне объявления о переговорах.

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    3 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    США начали поиск креативных вариантов силового воздействия на Тегеран

    CNN: Пентагон разработал нетрадиционные методы давления на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство ищет новые подходы к сдерживанию Исламской республики на фоне признания ограниченной эффективности традиционных авиаударов.

    Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, передает канал CNN. Согласно внутреннему письму Центрального командования США, военным аналитикам поручено разработать нестандартные варианты воздействия на Тегеран.

    «Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в обращении, направленном специалистам 29 июля. Источники отмечают, что американское руководство признает необходимость пересмотра стратегии, так как президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее предупреждал об ограниченном эффекте воздушных бомбардировок и критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его словам, истощение арсеналов на Ближнем Востоке угрожает национальной безопасности США. При этом ЦРУ и военная разведка считают, что удары не изменят переговорную позицию Ирана.

    Накануне Дональд Трамп заявил об отмене запланированной атаки на Иран, в том числе по просьбе Тегерана, но подчеркнул готовность возобновить бомбардировки. В понедельник, 3 августа, должны пройти двусторонние переговоры. Эскалация конфликта началась после того, как в июле США возобновили атаки, обвинив Иран в действиях против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    В конце июля американское руководство приостановило подготовку к масштабной атаке из-за нехватки зенитных боеприпасов.

    В начале августа военные США применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

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    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эмманюэля Макрона высветились попутно? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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