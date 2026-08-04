Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Катара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.
Главы внешнеполитических ведомств России и Катара во вторник, 4 августа, обсудили рост напряженности в зоне Персидского залива, передает МИД.
Дипломаты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума».
Кроме того, министры детально рассмотрели ключевые направления дальнейшего развития дружественных российско-катарских отношений. Участники беседы подтвердили настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Сергей Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Несколькими днями ранее российский министр провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов.
В июне главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна договорились продолжать тесное взаимодействие по ближневосточной повестке.