Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
МИД Катара сообщил о продвинутой стадии переговоров США и Ирана
Дипломатические усилия по разрешению конфликта между Соединенными Штатами и Ираном вышли на продвинутый этап, диалог сторон продолжается непрерывно, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Процесс урегулирования разногласий между Соединенными Штатами и Исламской Республикой идет активно, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что работа ведется непрерывно.
«Мы можем подтвердить, что усилия продолжаются со всеми сторонами [конфликта], которые стремятся к дипломатическому урегулированию. <…> В настоящее время эти усилия находятся на весьма продвинутой стадии, и мы работаем со всеми участниками в этом направлении», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.
Аль-Ансари добавил, что контакты между сторонами не прекращаются. По его словам, дипломатическая работа ведется прямо сейчас, несмотря на противоречивые заявления Вашингтона и Тегерана.
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