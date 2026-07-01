Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.10 комментариев
Reuters: Непрямые переговоры США и Ирана проводятся в Дохе
В столице Катара проходят непрямые технические переговоры представителей США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Непрямые технические переговоры между США и Ираном проходят в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В сообщении говорится: «Непрямые технические переговоры США и Ирана проходят в Дохе. Катар и Пакистан выступают в качестве посредников».
По данным источника агентства, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов. Другие подробности формата и повестки переговоров не раскрываются.
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