Reuters: Непрямые переговоры США и Ирана проводятся в Дохе

Tекст: Елизавета Шишкова

Непрямые технические переговоры между США и Ираном проходят в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В сообщении говорится: «Непрямые технические переговоры США и Ирана проходят в Дохе. Катар и Пакистан выступают в качестве посредников».

По данным источника агентства, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов. Другие подробности формата и повестки переговоров не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

Участники переговоров в швейцарском Бюргенштоке сформировали специализированные технические группы при участии Пакистана и Катара.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку шести из 12 млрд долларов иранских средств в Катаре после соглашения с США.