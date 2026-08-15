Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Постпред Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США
Намерения президента США Дональда Трампа сделать Ормузский пролив частью США напоминают шутку, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов прокомментировал высказывание президента США о планах сделать Ормузский пролив «американской территорией», передает ТАСС. Дипломат усомнился в серьезности намерений главы Белого дома.
«Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка?» – написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.
В свою очередь официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация призывает все стороны соблюдать международные права и свободу судоходства в этом регионе.
Накануне президент США пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией после разгрома Ирана.
Несколькими днями ранее глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС Соединенных Штатов над этим маршрутом.
В середине прошлого месяца американский лидер объявил о переходе пролива под контроль Вашингтона.