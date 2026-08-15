Постпред Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США

Tекст: Вера Басилая

Ульянов прокомментировал высказывание президента США о планах сделать Ормузский пролив «американской территорией», передает ТАСС. Дипломат усомнился в серьезности намерений главы Белого дома.

«Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка?» – написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.

В свою очередь официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация призывает все стороны соблюдать международные права и свободу судоходства в этом регионе.

Накануне президент США пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией после разгрома Ирана.

Несколькими днями ранее глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС Соединенных Штатов над этим маршрутом.

В середине прошлого месяца американский лидер объявил о переходе пролива под контроль Вашингтона.