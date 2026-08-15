Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
«КамАЗ» начал создание первых российских беспилотных автобусов
«КамАЗ» приступил к разработке первых российских беспилотных автобусов
«КамАЗ» приступил к разработке пассажирского транспорта, оснащенного передовыми системами автоматизированного вождения, сообщили в пресс-службе компании.
«КамАЗ» ведет активные работы по созданию инновационного пассажирского транспорта. «ПАО «Камаз» ведет работы по разработке и изготовлению транспорта, оснащенного системой автоматизированного вождения», – заявили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Внедрение беспилотных автобусов на отечественные дороги планируется вести поэтапно. В компании подчеркнули, что этот процесс будет опираться на опыт эксплуатации автоматизированных грузовиков и зависеть от формирования необходимой нормативно-правовой базы.
Стоит отметить, что с 2023 года грузовики «КамАЗа» с автопилотом уже тестируются на трассах М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток», а в мае текущего года они выполнили первый международный рейс между Россией и Казахстаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс анонсировал первый международный рейс беспилотных грузовиков «КамАЗ» на конец мая. Позже ведомство спрогнозировало появление десятков тысяч автономных фур на российских дорогах к 2035 году.
А главный конструктор автогиганта посоветовал водителям воздерживаться от провокационных маневров рядом с беспилотниками.