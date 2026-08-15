«КамАЗ» начал создание первых российских беспилотных автобусов

«КамАЗ» приступил к разработке первых российских беспилотных автобусов

Tекст: Тимур Шайдуллин

«КамАЗ» ведет активные работы по созданию инновационного пассажирского транспорта. «ПАО «Камаз» ведет работы по разработке и изготовлению транспорта, оснащенного системой автоматизированного вождения», – заявили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Внедрение беспилотных автобусов на отечественные дороги планируется вести поэтапно. В компании подчеркнули, что этот процесс будет опираться на опыт эксплуатации автоматизированных грузовиков и зависеть от формирования необходимой нормативно-правовой базы.

Стоит отметить, что с 2023 года грузовики «КамАЗа» с автопилотом уже тестируются на трассах М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток», а в мае текущего года они выполнили первый международный рейс между Россией и Казахстаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс анонсировал первый международный рейс беспилотных грузовиков «КамАЗ» на конец мая. Позже ведомство спрогнозировало появление десятков тысяч автономных фур на российских дорогах к 2035 году.

А главный конструктор автогиганта посоветовал водителям воздерживаться от провокационных маневров рядом с беспилотниками.