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В «КамАЗе» рассказали о правилах поведения рядом с беспилотными грузовиками
«КамАЗ»: Водителям возле беспилотных грузовиков надо сохранять режим движения
Водителям, движущимся в потоке с беспилотными грузовиками, рекомендуется сохранять штатный режим движения и не совершать провокационных маневров, сообщил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «Камаз» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Назаренко.
Главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «Камаз» Сергей Назаренко дал рекомендации автолюбителям по поведению на дорогах рядом с беспилотным транспортом, передает ТАСС.
«Водителю, движущемуся в транспортном потоке совместно с автономными транспортными средствами, рекомендуется сохранять штатный режим движения и воздерживаться от совершения провокационных маневров, направленных на проверку реакции беспилотной системы», – отметил специалист.
По его словам, такие машины оснащены комплексной сенсорной системой, которая обеспечивает круговой обзор. Датчики расположены по периметру автомобиля и контролируют значительную дистанцию впереди, непрерывно обновляя цифровую карту дорожной обстановки.
Узнать беспилотные грузовики на дороге можно по специальным обозначениям на кабине, включая знак в виде буквы «А» спереди. В будущем планируется внедрить унифицированный бирюзовый световой сигнал, который будет указывать на работу транспортного средства в автономном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс запланировал запуск десятков тысяч автономных грузовиков к 2035 году.
В начале июня на трассу М-4 «Дон» вышли одиннадцать беспилотных фур для выполнения коммерческих рейсов.
В конце мая отечественные машины «КамАЗа» впервые доставили партию товаров за пределы страны.