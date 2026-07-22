Минцифры: Средний уровень мобильного трафика достиг 288 Гб на человека в год

Средний уровень мобильного трафика в России достиг 288 Гб на человека в год

Пользователи в России активно расходуют мобильный трафик, в среднем потребляя 288 гигабайт за год, сообщает Минцифры России в своем канале в Max. Основную долю аудитории составляют физические лица.

«На конец 2025 года к мобильному интернету были подключены 171,8 млн абонентов. В сегменте преобладают физические лица: они составляют 92,7% всех абонентов и генерируют 93,6% трафика. Средний объем потребления на одного абонента составил 288 гигабайт за год», – цитирует министерство исследование Высшей школы экономики.

Стационарным доступом в Сеть пользуются 38 млн абонентов. Количество активных сим-карт у крупных и средних операторов связи по итогам 2025 года превысило 272 млн. При этом доходы телекоммуникационных компаний от услуг фиксированной и мобильной связи составили 1,6 трлн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что рядовым пользователям важны мобильность и скорость, тогда как бизнес ценит стабильность и надежность каналов передачи данных. Эти различия в потребностях помогают формировать тарифные стратегии операторов и развивать отрасль связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная комиссия по радиочастотам обязала крупных операторов обеспечить мобильную связь в малых населенных пунктах.

В мае Минцифры отменило временные ограничения на работу мобильного интернета в Москве.

Экономист Юрий Шедько спрогнозировал рост расходов россиян на телекоммуникационные услуги на 6–10% в текущем году.