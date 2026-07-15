Минцифры разработало критерии для включения номеров мошенников в ГИС «Антифрод»

Минцифры утвердило критерии для внесения мошенников в ГИС «Антифрод»

Tекст: Вера Басилая

Минцифры подготовило проект постановления о критериях включения номеров мошенников в ГИС «Антифрод», передает РИА «Новости».

Проектом постановления предлагается утвердить критерии, по которым абонентские номера будут относиться либо к использующимся мошенниками, либо к тем, на которые совершаются атаки, что позволит быстрее выявлять подозрительные контакты и блокировать их.

Под специальный контроль, в частности, попадут номера, с которых рассылаются поддельные сообщения якобы от «Госуслуг», а также номера, задействованные в незаконных массовых обзвонах. В министерстве отметили, что такая настройка антифрода даст возможность заранее обнаруживать опасные абонентские номера, оперативно сигнализировать о рисках и при критичных угрозах сразу блокировать их, усиливая тем самым защиту граждан от телефонных мошенников.

Если номер ошибочно окажется в базе, владелец сможет добиться его исключения из списка. Сейчас ГИС «Антифрод» используется для выявления и пресечения мошенничества с применением информационных технологий: к системе подключены банки, операторы связи и другие организации, которые автоматически обмениваются данными для координации борьбы с киберпреступлениями.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России государственную информационную систему «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством.

В Государственной думе представили второй пакет антимошеннических мер «Антифрод 2.0», включающий новые правила для международных звонков, SIM-карт и банковских карт, а также запуск «красной кнопки» для сообщений о мошенниках.

Президент России Владимир Путин подписал документ о введении «тревожной кнопки» на портале «Госуслуги» и об обязанности операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб при своей халатности.