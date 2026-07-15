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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    15 июля 2026, 09:37 • Новости дня

    Пленный боец ВСУ сообщил о взорванной мышами иностранной мине

    Иностранная мина самопроизвольно взорвалась у бойцов ВСУ из-за мышей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противопехотная мина иностранного производства, полученная подразделением ВСУ, оказалась настолько хрупкой, что после повреждения погрызшими ее мышами сдетонировала сама, сообщил пленный Илья Лурин.

    Украинские военные столкнулись с непредвиденной детонацией иностранной противопехотной мины после того, как ее повредили мыши, передает РИА «Новости». Об инциденте рассказал сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины Илья Лурин.

    «У каждого по автомату своему АК-74, 12 пачек патронов, три гранаты и одна противопехотная мина – или финская, или турецкая. Там такая прозрачная трубка... напоминает какую-то капельницу, один в один. И в ней вакуум. И самая большая проблема, что ее нельзя повреждать, потому что если она где-то пробьется, ее уже никак не сделаешь», – пояснил пленный.

    По словам военного, грызуны испортили трубку, из-за чего единственный боеприпас пришел в негодность. В результате поврежденная мина взорвалась самопроизвольно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грызуны ранее уничтожили экологичные провода на поставленных Украине западных боевых машинах.

    Российские военнослужащие обнаружили в Запорожской области замаскированную под инопланетную тарелку украинскую мину.

    Боевики ВСУ на Добропольском направлении применяют спрятанные под комки грязи самодельные взрывные устройства.

    14 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики начали массово покидать Красный Лиман, в городе остались лишь единичные группы солдат, которые пытаются скрыться среди мирного населения, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес.

    «Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», – сказал Кортес, передает ТАСС.

    Данные об их местонахождении необходимо проверять, чтобы передавать точные сведения командованию, добавил он.

    По словам офицера, российские бойцы проделали масштабную работу по зачистке территории от вражеских станций радиоэлектронной борьбы и замаскированных беспилотников. Сейчас небо находится под полным контролем Вооруженных сил России, что обеспечивает безопасное перемещение.

    Военнослужащий добавил, что обнаруженные в ходе разведки засады противника были ликвидированы. Он подчеркнул высокую мотивацию российских бойцов, противопоставив ее коммерческим интересам наемников в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты для побега из города переодевались в гражданскую одежду.

    До этого российские военные ликвидировали пытавшуюся бежать ночью из Красного Лимана роту противника. Часть оставшихся в населенном пункте бойцов ВСУ пряталась по подвалам.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому, поражены портовая инфраструктура, резервуары с топливом и четыре судна, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам на Украине, используемым для доставки грузов для ВСУ, сообщило в Max Минобороны.

    По данным министерства, групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам в портах Одессы и Черноморска в Одесской области. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ.

    Кроме того, в портах Черноморска и Днепро-Бугского были поражены четыре морских судна, которые, как уточнили в ведомстве, осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ. Другие детали произошедшего в сообщении министерства не приводятся.

    Минобороны накануне сообщило о поражении ударными беспилотниками трех сухогрузов на рейде порта Одесса, задействованных в интересах ВСУ.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили плавучий док для подводных дронов ВСУ, резервуары с ГСМ и несколько транспортных судов.

    В ночь на 12 июля высокоточное оружие и беспилотники уничтожили на побережье Одесской области места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии.

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    14 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти намерены разрешить украинским предприятиям самостоятельную сборку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, чтобы компенсировать острую нехватку средств противовоздушной обороны, пишет TWZ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность передать технологии создания перехватчиков, передает издание TWZ.

    «Сегодня днем президент Зеленский и я согласовали дорожную карту между нашими двумя странами, реализующую то, о чем мы договорились в принципе в ноябре прошлого года относительно нашего двустороннего оборонного сотрудничества», – заявил французский лидер в Париже.

    Соглашение предусматривает выпуск ракет Aster 30, управляемых авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Ожидается, что это поможет украинской армии эффективнее противостоять баллистическим угрозам на фоне истощения запасов американских комплексов Patriot.

    До конца этого года Париж планирует начать поставки модернизированных систем SAMP/T NG, а в перспективе передать 16 истребителей Rafale. Одновременно десять западных стран объявили о создании коалиции по интегрированной противоракетной обороне. Ранее украинский лидер жаловался на неспособность перехватывать баллистические цели из-за недостатка боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство зенитных ракет Aster-30.

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    14 июля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов

    Политолог Козюлин: FPV-дроны стали главным оружием украинского терроризма

    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимо усилить работу по выявлению незаконного ввоза в Россию беспилотников и комплектующих к ним, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее ФСБ предотвратили массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Московской области.

    «Сорванная ФСБ атака БПЛА на стратегическое предприятие ВПК в Подмосковье – еще одна часть плана противника повторить операцию «Паутина». Однако эта задумка Киева, как и прочие, потерпела фиаско», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его оценке, сотрудники российской службы безопасности сработали четко. «Наши силовики знают про трюки украинского руководства и пресекают их попытки нанести урон нашей стране вполне удачно», – добавил собеседник.

    Между тем, приходится признать, что FPV-дроны становятся одной из главных террористических угроз, обратил внимание эксперт. «Это оружие применяют во многих странах, в том числе и в Африке. Этому способствует Украина, поскольку пытается противодействовать России везде, где видит возможность, включая и страны Сахеля», – указал Козюлин. Он подчеркнул: с контрабандой беспилотников и комплектующих к ним нужно бороться.

    «И для этого есть таможенная служба. Борьба с незаконным ввозом – их задача, поле действия», – считает спикер. Аналитик также обратил внимание, что СБУ привлекла детей 13-16 лет к подготовке атаки дронов в Московской области: они активировали SIM-карты для управления БПЛА. «Это еще раз подчеркивает важность проведения профилактических работ с подростками. И к счастью, она уже ведется в связи с нацеленностью противника на российское молодое поколение», – отметил собеседник.

    «Так, выпущены новые школьные учебники, в учебных заведениях уделяется большое внимание патриотическому воспитанию», – перечислил Козюлин. Он также упомянул предложение председателя СК Александра Бастрыкина понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

    Ранее ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов. Их контрабандой ввезли в Россию. Беспилотники были спрятаны в партии испанской керамической плитки, доставленной по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Белоруссия) – Московская область. Операция проводилась СБУ при содействии спецслужб европейских государств, заявили в ФСБ.

    По версии ведомства, противник планировал дистанционно запустить 35 дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства. Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар. «Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», – говорится в сообщении службы.

    Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином России, завербованным Украиной за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинская сторона привлекла двух граждан Молдавии: под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и уехали с территории РФ.

    Исполнителем теракта стал бывший контрактник ЧВК «Вагнер». Ранее он был членом этнической ОПГ, отбывал длительное наказание за совершение тяжких преступлений. После участия в СВО мужчина был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство. По данным ФСБ, он по инструкциям кураторов собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления.

    В обусловленном месте он ожидал группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против РФ. «Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания. Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», – добавили в ЦОС.

    В спецслужбе также обратили внимание, что СБУ привлекло к преступлению несовершеннолетних подростковв возрасте от 13 до 16 лет. Им, в частности, поручалась активация незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами. Кроме того, установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), украинский видеоблогер, рэпер, использующий псевдоним «Киевстонер».

    Накануне ФСБ сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ведомства, противник забросил в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Позднее агенты Украины перевозили их на легковых автомобилях в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару. У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма.

    В минувшую пятницу ФСБ также предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Противник хотел разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать автопарк. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешались сотрудники российской службы безопасности.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    15 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили цеха с БПЛА в порту Одессы и сухогрузы в Черноморске

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточными ударами в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в порту Черноморска, а также в Днепро-Бугском морском торговом порту уничтожены сухогрузы и контейнеровоз, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило о продолжении групповых ударов по военной инфраструктуре на Украине высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами.

    В морском торговом порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта выведены из строя два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В морском торговом порту Черноморска в Одесской области, как уточнило Минобороны, поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. В Днепро-Бугском морском торговом порту Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, также задействованные в поставках грузов для ВСУ.

    Ранее российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с топливом и судов.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, работающим в интересах украинской армии, с основной целью в виде государственного морского торгового порта Южный в Одесской области.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады, насосную станцию перекачки горючего, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и несколько судов, доставлявших грузы для ВСУ.

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    15 июля 2026, 08:23 • Новости дня
    Атаковавшие Брянское приграничье операторы дронов ВСУ понесли массовые потери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда, которые били по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области, понесли массовые потери, сообщили в российских силовых структурах.

    Операторы дронов из состава 105-го Черниговского пограничного отряда Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери, передает ТАСС.

    Эти военнослужащие ранее наносили удары по гражданским объектам на территории Брянской области.

    Информацию о ликвидации украинских специалистов подтвердили в российских силовых структурах. «Анализ некрологов уничтоженных противников в Черниговской области показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы бойцами «Севера»», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области Украины увеличилось количество дезертиров в рядах ВСУ.

    Бойцы группировки войск «Север» узнали о назначении командирами взводов курсантов без боевого опыта.

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    14 июля 2026, 11:53 • Новости дня
    Потушен пожар на Афипском НПЗ
    Потушен пожар на Афипском НПЗ
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Афипском НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали возгорание, которое возникло после атаки украинских беспилотников.

    Обломки беспилотных летательных аппаратов были найдены в четырех районах Кубани, сообщает Оперштаб.

    Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Северском районе на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

    В данный момент возгорание, возникшееся после атаки дронов, ликвидировали.

    По уточненным данным, всего в этом районе поступило 16 заявок о повреждении частных домов. Два человека получили травмы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В станице Анапская повреждены четыре частных дома, у которых пострадали стены и остекление.

    В Красноармейском районе зафиксированы две заявки о повреждениях в станице Марьянская, а в Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения. В этих случаях обошлось без пострадавших. Во всех муниципалитетах работают оперативные службы, а в Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае два человека пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск.

    В апреле в Красноармейском районе местные жители заметили на улице обломки дрона с боевой частью.

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    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

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    14 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Чешский политик Крживка осужден за поддержку СВО

    Чешский политик Павел Крживка получил условный срок за поддержку СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешский политик Павел Крживка получил окончательный приговор в виде условного заключения за публичную поддержку действий России на Украине и ношение символики спецоперации.

    Верховный суд Чехии оставил в силе приговор бывшему руководителю регионального отделения Партии зеленых Павлу Крживке за поддержку российской спецоперации на Украине, передает ТАСС. В ноябре 2025 года политика осудили условно.

    «Свобода слова относится к основным правам демократического общества, однако имеет свои границы», – заявила пресс-секретарь суда Габриэла Томичкова. По ее словам, действия чешского политика оказались несовместимы с гражданскими свободами.

    Ранее районный суд города Пардубице назначил Крживке шесть месяцев условного заключения с испытательным сроком на два года. Весной 2024 года он прошел по центру города в толстовке с символом «Z», надписью «За победу» и нашивкой российского флага. Фотографии с акции политик опубликовал в интернете, после чего они разошлись по чешским СМИ. Суд постановил, что таким образом Крживка систематически выражал свое отношение к событиям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор поддержавшей СВО учительнице Мартине Беднаржовой. Позднее суд в Праге приговорил педагога к семи месяцам условного заключения.

    В Латвии суд назначил гражданину России год тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

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    15 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Атакованы АЗС в Житомирской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АЗС получила повреждения в Житомирской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

    Бунечко сообщил о происшествии на автозаправочной станции, передает ТАСС.

    Согласно заявлению руководителя области, пострадавшая АЗС находится на севере региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 украинских автозаправок за 12 дней.

    Бывший министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский заявил о потере более 150 станций за два месяца.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил кратное усложнение переброски войск ВСУ из-за ликвидации топливной инфраструктуры.

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    14 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    ВС России поразили места хранения и цеха сборки дальних беспилотников ВСУ
    ВС России поразили места хранения и цеха сборки дальних беспилотников ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 715 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 166 беспилотников, 665 ЗРК, 30 152 танка и других бронемашин, 1 757 боевых машин РСЗО, 35 758 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 445 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников. В частности, Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель».

    Накануне ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ.

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    14 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Шуваев проверил работу гуманитарного центра в Шебекино и посетил позиции «БАРС-Белгород»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил Шебекино, где ознакомился с работой гуманитарного центра и встретился с местными жителями.

    В ходе визита врио главы региона проверил, как организована помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за обстановки в приграничье. По словам Шуваева, во время общения с жителями удалось определить, каких направлений поддержки не хватает и какие меры необходимо дополнительно внедрить. Об этом он написал в своем канале в Max.

    Сейчас гуманитарный центр ежемесячно выдает продуктовые наборы многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп, родственникам участников СВО и одиноким пенсионерам.

    Семьи до трех человек получают один пакет продуктов, а более крупные ячейки общества – два. С момента открытия учреждения поступило около 1700 обращений, выдано аналогичное количество наборов. Жители отселенных пунктов могут запросить поддержку в сельских администрациях.

    Маломобильным гражданам продукты еженедельно доставляют около 30 волонтеров «Единой России» и отряда «БАРС-Белгород». В будущем объем помощи планируется расширить за счет поставок лекарств, топлива и генераторов. Шуваев поблагодарил добровольцев и бойцов за самоотверженность.

    Пункт дислокации добровольческого подразделения «БАРС-Белгород» Шуваев также посетил вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Там они обсудили с бойцами текущую ситуацию в приграничье, вопросы защиты населенных пунктов, работы систем оповещения и повышения мобильности подразделений.

    «Вопрос безопасности остается приоритетом номер один. По каждому направлению будем принимать конкретные решения», – подчеркнул врио губернатора.

    По словам Шуваева, регион продолжает усиливать отряд «БАРС-Белгород», увеличивать его численность и развивать подготовку специалистов, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

    «Мы последовательно усиливаем отряд «БАРС-Белгород» и наращиваем его численность, постоянно обучаем борьбе с БПЛА. Выстроена система инструкторов, лучшие расчёты ежедневно передают свой опыт и знания», – сообщил глава региона.

    Он отметил, что подготовка дает практический результат: несмотря на рост интенсивности атак, эффективность перехватов повышается, что позволяет снижать возможный ущерб и сохранять жизни людей.

    «Хочу поблагодарить бойцов за ратный труд: они держат удар», – сказал Александр Шуваев.

    Также в ходе рабочей поездки Шуваев вместе с Кириенко и заместителем министра здравоохранения РФ Евгенией Котовой посетил Белгородскую областную детскую клиническую больницу.

    Гости навестили годовалую девочку, пострадавшую 6 июля в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородском округе. Ребенок получил множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. По словам Шуваева, сейчас девочка идет на поправку и в ближайшее время будет готовиться к выписке.

    «Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» – отметил глава региона.

    Во время визита также осмотрели завершающийся монтаж модульного приемного отделения детской областной больницы, которое строится в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь нового корпуса превышает 1,4 тыс. кв. метров, он будет работать круглосуточно. По словам Шуваева, открыть объект планируется до конца июля.

    Кроме того, медицинским работникам вручили государственные и ведомственные награды. Согласно указу президента России, коллектив Белгородской областной детской клинической больницы удостоен ордена Пирогова.

    Обращаясь к врачам, Александр Шуваев поблагодарил их за работу в условиях специальной военной операции.

    «Уважаемые врачи, с начала специальной военной операции вы в максимально сложных условиях сохраняете жизни и здоровье наших жителей. На вашем счету – сотни спасенных людей. Спасибо за ваш самоотверженный и нелегкий труд», – подчеркнул врио губернатора.

    Ранее федеральный центр оказал всестороннюю поддержку пострадавшим от атак ВСУ жителям Белгородской области. В конце июня в результате целенаправленного удара по Шебекинскому округу погиб один мирный житель. Партия «Единая Россия» направила в регион более 130 тонн гуманитарной помощи.

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    14 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили около 1380 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации, в результате Вооруженные силы Украины за сутки потеряли порядка 1380 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Старых Вирков, Могрицы и Рыжевки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Казачьей Лопанью, Юрченково, Белым Колодезем и Захаровкой.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Аркадевки, Гороховатки, Подлимана Харьковской области, Маяков, Щурово, Рубцов и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, американская 155 мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Славянска, Никоноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки противник потерял до 140 военнослужащих бронемашину и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Новониколаевки, Райского, Рубежного, Горняка, Красноярского, Светлого, Сергеевки, Марьевки и Золотого Колодезя ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 330 военнослужащих, пять бронемашин, станция радиоэлектронной разведки и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Гавриловки, Великомихайловки, Васильковки, Коломийцев Днепропетровской области, Любицкого и Новосолошино Запорожской области.

    Противник за прошедшие сутки потерял свыше 475 военнослужащих и две бронемашины, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли более 1,4 тыс. военных.

    За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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