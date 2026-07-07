«Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

  • Новость часаС начала дня на подлете к Москве силы ПВО уничтожил 27 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    На Кубе полностью отключилось электричество
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    Никитин: Авиакомпании не смогут требовать отсадить детей от родителей
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    8 комментариев
    7 июля 2026, 07:15 • Новости дня

    «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

    В Сумской области при боевом слаживании у ВСУ растут небоевые потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области, в ходе которых множатся небоевые потери противника.

    «На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше десяти  смертей мобилизованных украинцев, которые не выдержали физические нагрузки», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что командование 115 обр ТерО на своих ресурсах признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счет вынужденных переселенцев.

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в районе Уланово. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 метров. Постоянные стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    Как сообщили российские бойцы, в Черниговской области местные власти проводят информкампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине инициативу считают необходимой не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации.

    «Также в Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Российских войск по АЗС региона, где на севере области не осталось работающих автозаправочных станций», – поделились «Северяне».

    На Харьковском направлении в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах «Северяне» продвинулись до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. При этом стрелковые бои идут в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На подступах к Захаровке бойцы «Севера» уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, в лесных массивах около сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили три заправки украинской армии в Черниговской области. ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке, за которую ВС России ведут бои.

    6 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Установившая абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова официально направила документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ).

    Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю Единого государственного экзамена выпускницей со 500 баллами по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», – отметили представители высшего учебного заведения.

    В пресс-службе добавили, что у рекордсменки остается время до 25 июля, чтобы окончательно определиться с выбором факультета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня рекордсменка рассматривала для поступления химический факультет МГУ и ФЭФМ МФТИ. Профессор РАН Артем Оганов посоветовал девушке отталкиваться от желаемой будущей профессии. Всего в текущем году максимальные оценки по итогам сдачи экзаменов получили почти десять тысяч российских выпускников.

    Комментарии (30)
    6 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории атакованного предприятия «Визар» в пригороде Киева хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, заявил бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

    Политик заявил, что «из-за мощной детонации после прилета практически уничтожены пять улиц, а население вынуждены эвакуировать», сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Мосийчук напомнил, что эти вооружения были переданы Британией и США в 2023 году для оснащения танков Challenger 2 и Abrams.

    Бывший депутат подверг жесткой критике украинское руководство за создание угрозы для мирных жителей. По его словам, размещение военных складов вблизи жилой застройки недопустимо, а ответственность за подобные действия должны нести конкретные должностные лица.

    Напомним, в городе Вишневое Киевской области началась эвакуация жителей из-за серии мощных взрывов.

    Вооруженные силы России ранее атаковали склады со снарядами с обедненным ураном в Киевской области.

    Комментарии (6)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    @ REUTERS/Oleksandr Klymenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш обнародовал данные о масштабах военной помощи Украине, раскрыв объемы поставок танков, авиации и иных вооружений в разные периоды.

    Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Больше всего пожертвований было сделано 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 млрд злотых», – заявил министр. В этот период украинская сторона получила танки Leopard, самолеты МиГ-29, системы ПВО и различные боеприпасы.

    В 2024–2026 годах Польша направила Украине помощь на сумму около 1,55 млрд злотых (примерно 365 млн евро), что составляет 9,4% от общего объема внешней поддержки, сообщил Косиняк-Камыш.

    По его словам, польское содействие Киеву реализуется по трем ключевым направлениям. Первое – поставки вооружения и военной техники. Второе – обучение украинских военнослужащих, прежде всего в рамках европейской тренировочной миссии. Третье – функционирование логистического центра на базе аэропорта Жешув-Ясенка, через который осуществляется переброска военной и гуманитарной помощи. В эту инфраструктуру также входит обеспечение безопасности автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также охрана передаваемого Украине оборудования.

    Польша ранее передала Украине широкий спектр вооружений, включая танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-2, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы различного назначения – от танковых до артиллерийских и минометных.

    Отдельно министр подтвердил поставки ракет для систем Patriot, управляемые бомбы и запчасти для авиации. Общая стоимость этих партий достигла 412 млн долларов. Он отметил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО и не повлияло на боеспособность польской системы ПВО. Косиняк-Камыш отметил, что поддержка Киева продолжается, однако в значительно меньших объемах, поскольку основная часть доступных ресурсов уже исчерпана.

    При этом вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 пока остается открытым. По словам Косиняка-Камыша, Киев заинтересован в получении этих самолетов и предложил в ответ передать Польше беспилотники в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польское Министерство обороны анонсировало публикацию данных о траншах вооружений Киеву.

    Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче украинцам дальнобойных ракет Patriot.

    Еще в 2024 году Косиняк-Камыш заявлял об исчерпании возможностей для военной помощи Украине.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные сорвали масштабную воздушную атаку киевских властей накануне саммита НАТО в Анкаре, уничтожив подавляющее большинство из 625 запущенных ударных беспилотников, сообщило Минобороны.

    В ночь на 6 июля киевский режим попытался нанести массированный удар дальнобойными дронами по объектам гражданской и топливно-энергетической инфраструктуры России, указало ведомство в Max.

    Целями стали территории Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областей и Крыма.

    Средства противовоздушной обороны перехватили 613 воздушных целей. В воздушном пространстве Брянской области было уничтожено 147 беспилотников, над Ярославской – 72, над Крымом – 64. Над Ленинградской, Белгородской и Калужской областями сбили 48, 43 и 31 дрон соответственно.

    Поврежденные гражданские объекты будут восстановлены.

    В военном ведомстве отметили, что атака была спланирована накануне саммита НАТО в Анкаре для демонстрации готовности наносить удары по российским объектам. В ответ ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области.

    В министерстве подчеркнули, что попытки западных стран увеличить поставки вооружений для ударов по гражданским объектам получат адекватный ответ в виде усиления ударов по территории Украины.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Были уничтожены предприятия в Киеве, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 июля российские силы противовоздушной обороны также отразили масштабную атаку сотен украинских беспилотников.

    Комментарии (5)
    6 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    В Запорожье ликвидирован обвиняемый в пытках начальник украинской полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье огнем российских военных ликвидирован начальник четвертого отдела управления полиции Украины капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в незаконном задержании людей и применении пыток.

    «В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам», – заявили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В июне российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Ранее авиация нанесла удар фугасными бомбами по элитному украинскому подразделению беспилотников «Скифские грифоны».

    Украинская армия переоборудовала школы подконтрольного Киеву Запорожья под укрепленные огневые позиции.

    Комментарии (5)
    6 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали колледж в Запорожской области
    Украинские беспилотники атаковали колледж в Запорожской области
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Запорожской области здание многопрофильного учебного заведения подверглось атаке вражеского беспилотного летательного аппарата, при, по предварительным данным, обошлось без жертв.

    Украинские военные нанесли удар по колледжу в городе Молочанске Запорожской области, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об отсутствии, по предварительным данным, пострадавших. В настоящее время сохраняется угроза повторных атак.

    «В городе Молочанске Токмакского муниципального округа произошла атака беспилотного летательного аппарата противника на здание многопрофильного колледжа. В результате удара повреждены остекление и фасад учебного заведения. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Балицкий в своем канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День защиты детей украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    Днем ранее артиллерия противника обстреляла территорию другого образовательного учреждения этого города. В конце мая украинские военные нанесли удар по зданию местной средней школы №3.

    Комментарии (6)
    6 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Зеленский попросил у НАТО новые ракеты для ПВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решения на саммите Североатлантического альянса в Анкаре для защиты Украины страны после российских ударов.

    Зеленский обратился к странам НАТО с просьбой о новых поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, передает Ura.ru. Заявление он опубликовал после ночного массированного удара российских сил по Киеву и области.

    «Наши военные сегодня показали хорошие результаты в уничтожении дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в области российской баллистики», – заявил Зеленский. По его словам, США и Европа должны на саммите НАТО «выйти с сильными решениями» в поддержку киевского режима.

    Он также обратил внимание на то, что в настоящее время ракеты для комплексов Patriot продолжают оставаться на складах западных союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер признал бессилие систем ПВО перед российскими баллистическими ракетами.

    Напомним, ВСУ не перехватили ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев. Глава украинской столицы Виталий Кличко называл этот удар самым мощным за последнее время.

    Комментарии (2)
    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 19:25 • Новости дня
    На Украине разбился отправившийся на перехват российских БПЛА вертолет
    На Украине разбился отправившийся на перехват российских БПЛА вертолет
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Полтавской области на Украине потерпел крушение украинский вертолет Ми-8, пишут украинские СМИ.

    Экипаж вертолета ВСУ выполнял боевое задание по перехвату российских беспилотных летательных аппаратов. Авиакатастрофа произошла 30 июня.

    Информацию о происшествии подтвердил городской совет Бродов Львовской области, где расположено подразделение, к которому был приписан уничтоженный вертолет. В результате падения погиб весь экипаж воздушного судна: капитан Юрий Ворон, майор Валентин Мукшинов, старший лейтенант Богдан Хмель и младший сержант Михаил Деряга.

    В середине июня экипаж украинского бомбардировщика Су-24 погиб при крушении в Хмельницкой области.

    В феврале одиннадцатая бригада армейской авиации ВСУ сообщила о потере вертолета Ми-24 вместе с летчиками.

    В конце прошлого года российский беспилотник «Герань» уничтожил еще один украинский Ми-24 с командиром экипажа Александром Шеметом на борту.

    Комментарии (5)
    6 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»

    Назвавшего запад Украины «Малопольшей» польского чиновника внесли в базу «Миротворца»

    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назвавшего западные области Украины «Малопольшей» руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Украинская сторона обвинила Богуцкого в «действиях, направленных на подрыв отношений между двумя странами», передает RT. Киев считает, что польский чиновник виновен в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни между поляками и украинцами».

    Напомним, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Малопольша». Он официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польша требует от Украины отказаться от героизации ОУН и УПА (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за Волынскую резню.

    Комментарии (6)
    6 июля 2026, 20:28 • Новости дня
    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    Евраев: ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали свыше 70 дронов Вооруженных сил Украины на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    По его словам, целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод. В результате инцидента два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    «Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», – написал губернатор в своем канале в Max.

    В ходе ночной атаки беспилотников на регион пострадали двое мирных жителей. Из-за налета дронов власти временно перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

    В конце мая украинские аппараты уже атаковали промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области.

    Комментарии (6)
    6 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет

    Польша и США подписали соглашение о производстве крылатых ракет Barracuda-500

    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет
    @ REUTERS/Hollie Adams

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку и выпуск автономных боеприпасов большой дальности на польских оборонных предприятиях.

    Торжественную церемонию подписания документа в понедельник транслировало местное телевидение, передает РИА «Новости». Соглашение заключили польские оборонные предприятия PGZ и WZL-2 с американской компанией Anduril Industries.

    Документ предусматривает поэтапную локализацию. Сначала на территории Польши организуют крупноузловую сборку, а затем начнется полноценное производство этих автономных крылатых ракет.

    Barracuda-500 представляет собой дозвуковой боеприпас большой дальности. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 926 километров, развивая скорость 0,74 маха. Она несет боевую часть весом 45 килограммов и может применяться как с наземных, так и с воздушных носителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон объявил о планах закупки тысяч недорогих крылатых ракет у компании Anduril.

    В июне этот американский оборонный подрядчик заинтересовался покупкой японского завода Nissan для выпуска военных беспилотников.

    Ранее премьер-министры Великобритании и Польши подписали двустороннее соглашение о совместном производстве ракет.

    Комментарии (3)
    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (3)
    6 июля 2026, 16:52 • Новости дня
    Лихачев: Украинский дрон атаковал градирню строящегося энергоблока Курской АЭС
    Лихачев: Украинский дрон атаковал градирню строящегося энергоблока Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали градирню строящегося второго энергоблока Курской атомной электростанции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Инцидент произошел минувшей ночью, передает РИА «Новости».

    «В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции», – рассказал глава госкорпорации журналистам.

    В сентябре прошлого года украинский беспилотник зацепил вспомогательное здание Курской АЭС-2.

    Месяцем позже дрон ВСУ атаковал градирню Нововоронежской атомной электростанции.

    В мае текущего года Росатом сообщил об ударе беспилотника возле первого энергоблока Запорожской АЭС.

    Комментарии (4)
    6 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    @ Пресс-служба Курской АЭС/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 12 дронов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону города Курчатов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Всего нашими силами ПВО и РЭБ подавлены и уничтожены 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова», – написал Хинштейн в своем канале в Max.

    Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. Это не привело к аварийной ситуации, поскольку система охладительной башни ещё не была запущена в эксплуатацию, отметил Хинштейн.

    В сентябре прошлого года украинский беспилотник предпринял попытку атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. В середине июня в результате удара дрона по зданию автомагазина в регионе пострадали два человека. В конце мая Вооруженные силы Украины атаковали территорию области с помощью 75 беспилотников.

    Комментарии (4)
    Главное
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области
    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ
    Лавров прибыл в Эфиопию для переговоров о постройке АЭС
    Эстония лишена чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    Прокуратура Манхэттена пригрозила российским руферам 20 годами тюртмы

    Что мешает массовому спросу на электромобили

    Электромобили в России стали продаваться как горячие пирожки. С начала года они уже стали более популярными, чем ранее, а в последние недели топливные проблемы и очереди на АЗС сделали их особенно желанными моделями у автомобилистов. Сохранится ли такой ажиотажный спрос, когда ситуация с топливом вернется в норму? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис

    «Сикеры» попадают не просто по топливозаправочным комплексам, а именно в точки, детонация в которых влечет наибольший разрушительный эффект». Такими словами эксперты объясняют то, почему в последнее время удары ВС РФ по украинской топливной инфраструктуре стали особенно эффективны: все дело в новой модификации БПЛА «Герань». Что это за аппарат и чем он лучше базового варианта «Герани»? Подробности

    Перейти в раздел

    Страх перед Россией делает Прибалтику невыносимой для немецких военных

    Германское военное ведомство вынуждено признать: немецкие военнослужащие не хотят выполнять свой «союзнический долг» и воевать за Литву в случае гипотетического конфликта с Россией. Бундесвер никак не может найти добровольцев для формирования немецкой бригады в этой стране. Последствия этого могут затронуть всех граждан Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации