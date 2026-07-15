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Россия и Китай подтвердили намерение развивать сотрудничество в энергетике
Москва и Пекин договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере
Россия и Китай подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении деловых связей и развитии сотрудничества в энергетической сфере, сообщило Министерство энергетики по итогам встречи главы ведомства Сергея Цивилева с вице-председателем рабочего комитета малых и средних предприятий «Один пояс – один путь» Шан Шивэем.
Россия и Китай выразили взаимную заинтересованность в укреплении деловых связей и развитии партнерства в энергетической сфере, передает ТАСС.
Договоренности были достигнуты по итогам встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с вице-председателем рабочего комитета малых и средних предприятий «Один пояс – один путь» Шан Шивэем.
«Стороны обсудили вопросы укрепления российско-китайского сотрудничества в экономической сфере, в том числе в энергетике. Особое внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия между российскими и китайскими компаниями, а также реализации взаимовыгодных проектов», – отметили в Минэнерго.
В переговорах также участвовал посол России в КНР Игорь Моргулов. Представители государств подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
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