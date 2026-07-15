Россия и Китай подтвердили намерение развивать сотрудничество в энергетике

Москва и Пекин договорились об укреплении партнерства в энергетической сфере

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Китай выразили взаимную заинтересованность в укреплении деловых связей и развитии партнерства в энергетической сфере, передает ТАСС.

Договоренности были достигнуты по итогам встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с вице-председателем рабочего комитета малых и средних предприятий «Один пояс – один путь» Шан Шивэем.

«Стороны обсудили вопросы укрепления российско-китайского сотрудничества в экономической сфере, в том числе в энергетике. Особое внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия между российскими и китайскими компаниями, а также реализации взаимовыгодных проектов», – отметили в Минэнерго.

В переговорах также участвовал посол России в КНР Игорь Моргулов. Представители государств подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал скорое расширение сотрудничества двух государств в сфере энергетики.

Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о достижении значимых двусторонних договоренностей по перспективным проектам.