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США завершили серию ударов по военным объектам в Иране
Американские военные нанесли удары по ракетным установкам на острове Большой Томб
Американские военные провели полуторачасовую операцию, атаковав инфраструктуру береговой охраны и места хранения крылатых ракет на острове Большой Томб.
Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов завершило очередную серию атак по военным объектам на иранской территории, передает ТАСС.
«В ходе 90-минутной серии СЕНТКОМ нанес удары высокоточными снарядами по системам береговой охраны, а также по местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб», – говорится в сообщении американского командования.
Отмечается, что проведенная операция направлена на дальнейшее ослабление возможностей Ирана совершать атаки на торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду американские военные начали новую волну атак по иранским объектам.
Накануне Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи бомбардировок Исламской республики.
В ходе предыдущих раундов ударов высокоточными боеприпасами американцы поразили около 140 военных целей.