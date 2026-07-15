США завершили серию ударов по военным объектам в Иране

Американские военные нанесли удары по ракетным установкам на острове Большой Томб

Tекст: Денис Тельманов

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов завершило очередную серию атак по военным объектам на иранской территории, передает ТАСС.

«В ходе 90-минутной серии СЕНТКОМ нанес удары высокоточными снарядами по системам береговой охраны, а также по местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб», – говорится в сообщении американского командования.

Отмечается, что проведенная операция направлена на дальнейшее ослабление возможностей Ирана совершать атаки на торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду американские военные начали новую волну атак по иранским объектам.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи бомбардировок Исламской республики.

В ходе предыдущих раундов ударов высокоточными боеприпасами американцы поразили около 140 военных целей.