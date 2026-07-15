Водитель в Челябинске выстрелил в мужчину из-за нежелания стоять в очереди на заправке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Конфликт между автомобилистами произошел 11 июля на улице Луценко, передает 74.ru.

Один из водителей попытался проехать к колонке без очереди, что вызвало недовольство окружающих.

«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет», – рассказал свидетель происшествия.

Очевидец добавил, что нарушитель порядка применил оружие, в результате чего пострадавший получил ранение.

Стрелявший скрылся с места инцидента, однако сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях, максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.

Избрать меру пресечения задержанному пока невозможно, так как он отбывает административный арест за появление на улице в нетрезвом виде.

Раненый мужчина находится в областной клинической больнице номер 3, в региональном Минздраве его состояние оценивают как стабильное.

В начале июля правоохранители задержали участников перестрелки из травматического оружия возле подмосковного кафе.

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