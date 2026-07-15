Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Водитель в Челябинске выстрелил в мужчину из-за нежелания стоять в очереди на заправке
Спор за место в очереди на автозаправочной станции в Челябинске закончился перестрелкой, один из участников госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщают СМИ.
Конфликт между автомобилистами произошел 11 июля на улице Луценко, передает 74.ru.
Один из водителей попытался проехать к колонке без очереди, что вызвало недовольство окружающих.
«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет», – рассказал свидетель происшествия.
Очевидец добавил, что нарушитель порядка применил оружие, в результате чего пострадавший получил ранение.
Стрелявший скрылся с места инцидента, однако сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях, максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.
Избрать меру пресечения задержанному пока невозможно, так как он отбывает административный арест за появление на улице в нетрезвом виде.
Раненый мужчина находится в областной клинической больнице номер 3, в региональном Минздраве его состояние оценивают как стабильное.
В начале июля правоохранители задержали участников перестрелки из травматического оружия возле подмосковного кафе.
В апреле конфликт из-за парковочного места на стоянке московского торгового центра закончился стрельбой.
В марте в подмосковном Воскресенске пенсионер ранил молодого человека из пистолета в ходе дорожной ссоры.