Потанин заявил о рекордном объеме добычи руды «Норникелем»

Глава «Норникеля» Потанин заявил о достижении рекордных объемов добычи руды

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем компании «Норникель» Владимиром Потаниным, следует из сообщения на сайте Кремля. Стороны обсудили текущую деятельность горно-металлургического гиганта.

«Мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году: более 17 млн тонн в Норильском промышленном районе», – сказал глава холдинга.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал особую роль предприятия. По его словам, системообразующая компания активно участвует в развитии высоких технологий и искусственного интеллекта.

На предыдущей встрече осенью прошлого года Владимир Потанин отчитался о полном покрытии внутренних потребностей страны в редких металлах.

Путин тогда поинтересовался эффективностью внедрения новых экологических технологий на предприятиях компании.