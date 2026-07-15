Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Потанин заявил о рекордном объеме добычи руды «Норникелем»
Глава «Норникеля» Потанин заявил о достижении рекордных объемов добычи руды
«Норникель» выходит на рекордный объем добычи руды, в этом году ожидает более 17 миллионов тонн, сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем компании «Норникель» Владимиром Потаниным, следует из сообщения на сайте Кремля. Стороны обсудили текущую деятельность горно-металлургического гиганта.
«Мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году: более 17 млн тонн в Норильском промышленном районе», – сказал глава холдинга.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал особую роль предприятия. По его словам, системообразующая компания активно участвует в развитии высоких технологий и искусственного интеллекта.
На предыдущей встрече осенью прошлого года Владимир Потанин отчитался о полном покрытии внутренних потребностей страны в редких металлах.
Путин тогда поинтересовался эффективностью внедрения новых экологических технологий на предприятиях компании.