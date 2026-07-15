В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа»

Tекст: Дарья Григоренко

Заявка на оформление марки «Дух Анкориджа» поступила в профильное ведомство в июле. Инициатором регистрации выступил предприниматель Роман Масленников. Под этим наименованием планируется реализация духов, туалетной воды и различных парфюмерных изделий, передает РИА «Новости».

Месяцем ранее в Роспатент была направлена еще одна заявка, касающаяся регистрации товарного знака «Анкоридж». На этот раз заявителем стало общество с ограниченной ответственностью «Интерьер-Центр».

В случае успешного прохождения процедуры оформления компания получит право продавать под данным брендом разнообразную мебель на территории страны. В ассортимент войдут диваны, шкафы, кровати и другие предметы интерьера.

Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

Президент Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой.