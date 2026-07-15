Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа»
Российские предприниматели подали заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов для выпуска парфюмерии и мебели с названиями в честь крупнейшего города Аляски.
Заявка на оформление марки «Дух Анкориджа» поступила в профильное ведомство в июле. Инициатором регистрации выступил предприниматель Роман Масленников. Под этим наименованием планируется реализация духов, туалетной воды и различных парфюмерных изделий, передает РИА «Новости».
Месяцем ранее в Роспатент была направлена еще одна заявка, касающаяся регистрации товарного знака «Анкоридж». На этот раз заявителем стало общество с ограниченной ответственностью «Интерьер-Центр».
В случае успешного прохождения процедуры оформления компания получит право продавать под данным брендом разнообразную мебель на территории страны. В ассортимент войдут диваны, шкафы, кровати и другие предметы интерьера.
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МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа».
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